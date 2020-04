10 Mitos de la Tecnología Blockchain o Cadena de Bloques Más Comunes

10 Mitos de blockchain más comunes

No hace mucho tiempo, blockchain se promocionaba como la única fuente de verdad hipersegura que resolvería todo tipo de problemas comerciales. Algo de eso estaba sobrevalorado. Aunque las tecnologías de contabilidad distribuida (DLT) han madurado mucho en los últimos años, la promesa de estas tecnologías ha superado con creces la realidad de su adopción.

Según un nuevo informe de investigación de Forrester, Blockchain In 2020: A CIO’s Guide To The 10 Most Prevalent Myths, la idea de que los repositorios matemáticamente inmutables de datos e información reemplazarían rápidamente los modelos existentes basados ​​en la confianza no se ha cumplido; ni lo hará pronto.

Hay muchas razones enumeradas en el informe, dijo la autora principal Martha Bennett, vicepresidenta y analista principal de Forrester, pero, en general, hay muchos malentendidos sobre lo que la tecnología puede y no puede hacer. Muchas de las cualidades que las personas asumen son inherentes a la tecnología, por ejemplo, deben ser cuidadosamente diseñadas.

“El bombo era solo eso, bombo”, dijo. “En primer lugar, DLT se presentó como si estuviera disponible en forma de soluciones completas que estaban listas para el despliegue, a diferencia de la tecnología naciente que era, y aún lo es. En segundo lugar, ninguna tecnología puede lograr lo que se prometió de DLT. Se trata de arquitectura, código bien escrito, mantenimiento y, por supuesto, el modelo de gobierno “.

1.-¿Blockchain y DLT significan lo mismo?

No tanto. Un blockchain es solo un tipo de DLT. Existen muchas tecnologías de este tipo, y no todas son cadenas de bloques. Al igual que usar el término Xerox para describir todas las fotocopias, “blockchain” se usa para referirse a todos los tipos de DLT independientemente de la tecnología o arquitectura subyacente, pero, en este punto de la evolución de la tecnología, es una distinción sin diferencia, dijo Bennett. Es por eso que el informe en sí hace referencia a todos los DLT como blockchains.

(Debido a esto, también nos referiremos a todos los DLT como blockchains en este artículo ya que el informe no hace distinción con respecto a las tecnologías subyacentes que se citan).

2.-Las cadenas de bloques eliminarán la necesidad de intermediarios en las transacciones

Si bien pueden cambiar el papel de estas personas y organizaciones, los DLT no eliminarán el papel que desempeñan en facilitar, verificar o cerrar las transacciones. “La única forma de eliminar a terceros es que un consumidor o empresa interactúe directamente con una cadena de bloques”, dice el informe.

“Pero incluso en escenarios en los que los socios del ecosistema se relacionan directamente entre ellos a expensas de terceros existentes, eso no significa que los terceros ya no serán parte de la mezcla. Y no olvidemos que el mundo de las criptomonedas está lleno de confianza terceros en forma de proveedores de billetera e intercambios de criptomonedas “.

3.-¿Las cadenas de bloques están descentralizadas?

Esto es solo parcialmente cierto. Por definición, los DLT se distribuyen a través de varios nodos en una red, pero eso no significa que no tengan ninguna forma de control centralizado. Hay tres tipos principales de blockchains: público (abierto a cualquier persona), privado (solo por invitación) y autorizado (una combinación de público y privado).

“No se quiere un sistema que permita que las partes responsables no se hagan cargo del control”, dice el informe. “Pero es igualmente insostenible no tener a nadie que pueda tomar el control cuando algo sale mal. En el contexto de las redes de blockchain empresariales, también hay funciones que una parte designada desempeña mejor para minimizar el riesgo y aumentar la eficiencia”.

4.-Las cadenas de bloques no son de confianza

Una de las metas citadas con frecuencia de las cadenas de bloques es facilitar las transacciones directamente entre dos partes que no se conocen entre sí, evitando la necesidad de un tercero intermediario que asuma el riesgo de incumplimiento, generalmente por una tarifa. Pero, como en todas las cosas, todavía hay un fuerte elemento de confianza que los usuarios de blockchain deben asumir.

“Los principios matemáticos por sí solos no pueden hacer que un nuevo modelo de confianza funcione; también se necesita un modelo de gobierno bien diseñado, bien implementado y bien mantenido”, dice el informe. “Por ejemplo, los participantes deben confiar en las matemáticas y la criptografía, y deben confiar en que el código siempre funcionará según lo previsto. También deben confiar en aquellos que controlan efectivamente las redes respectivas: los mineros que agregan bloques a la cadena y los desarrolladores quién puede modificar el código central “.

5.-Las cadenas de bloques son inmutables

Las blockchain se pueden cambiar volviendo a calcular la cadena a una fecha determinada. Ese enfoque “borra y recrea la historia”, dijo el informe. El otro método consiste en bifurcar la cadena, que conserva los datos históricos, el código y las transacciones, pero hace que la cadena de bloques funcione de manera diferente en el futuro. También pueden ser pirateados, pero esto es costoso de hacer. Aunque los malos actores han tomado el control de blockchains como Ethereum Classic en el pasado, el informe no establece si pudieron alterar la cadena en sí.

6.-Las cadenas de bloques son inherentemente más seguras

Este tampoco es el caso. Si un mal actor obtiene acceso a una cadena de bloques, puede ejecutar cualquier acción que sus credenciales (obtenidas legítimamente o no) le permitan hacer. Los contratos inteligentes (básicamente la automatización de procesos de negocio (BPA) que se inicia por eventos registrados en la cadena de bloques) pueden abrir agujeros de seguridad si no están codificados bien o no están debidamente asegurados.

7.-Las blockchains son “máquinas de la verdad “

No. Aunque la prevención del fraude es un caso de uso frecuentemente citado para blockchains, la realidad es más parecida a la entrada y salida de basura (GIGO). Si los datos que se graban en una cadena de bloques son incorrectos o se tergiversan intencionalmente, pasarán a formar parte del registro permanente de esa transacción. “Ninguna tecnología, blockchain o de otro tipo, puede prevenir el fraude fuera de la cadena por sí solo”, dice el informe.

8.-Las cadenas de bloques mejoran automáticamente la calidad de los datos

Al igual que en el último mito, GIGO también se aplica aquí. Un blockchain es un repositorio de datos, no un verificador de hechos. Al igual que cualquier base de datos, registra debidamente lo que se ingresa en ella, pero no verifica por sí misma para asegurarse de que los datos sean precisos.

9.-La transparencia solo puede ser buena

En un entorno empresarial, la transparencia incontrolada no es necesariamente una buena idea. “Por ejemplo, si todos los participantes en una red comercial pueden ver los detalles comerciales de todos en tiempo real, podrían explotar esto para comerciar entre ellos; la visibilidad total también podría conducir a la fijación de precios y la formación de carteles”, dijo el informe.

Además, si bien los bloques en una cadena de bloques se cifran criptográficamente, lo que hace que sea casi imposible cambiarlos, los datos dentro de esos bloques no están necesariamente encriptados de manera predeterminada.

10.-Los contratos inteligentes harán que los abogados sean redundantes

Como se mencionó en el número 6 anterior, los contratos inteligentes no son realmente contratos. Son BPA que desencadenan otros eventos cuando se cumplen ciertos parámetros. “A pesar de lo que muchos partidarios de blockchain puedan decir, el código no es ley, la ley es la ley”, decía el informe.

“Incluso si los participantes en una red blockchain desean cumplir con los resultados de la ejecución inteligente del contrato, aún necesitarán un acuerdo legal separado que establezca tanto y capture otros principios contractuales estándar”.

Con tantos mitos y conceptos erróneos sobre blockchains, puede parecer que no hay buenas razones comerciales para usarlos, pero ese no es el caso, dijo Bennett.

“Las redes basadas en DLT, o blockchains, se destacan cuando se trata de soportar procesos de múltiples partes en torno a datos confiables, algunos, pero no todos, de los cuales se comparten entre esas partes y también pueden estar abiertos a inspección por otros”. ella dijo.

“Una razón clave por la que las empresas recurren a DLT cuando desean mejorar los procesos o, de hecho, encontrar formas completamente nuevas de ejecutarlos, es el deseo de no confiar en que una sola parte central administre o sea dueña de los datos y metadatos generados por ese proceso”.