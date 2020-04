40 comandos útiles del servidor Linux para principiantes

La mayor parte del mundo virtual funciona con Linux hoy. A los administradores y propietarios de redes les gusta tomar el control de su presencia en la web utilizando Linux en toda su extensión. Si es un usuario principiante de Linux que busca perfeccionar sus habilidades de administración del sistema al siguiente nivel, aprenda estos 40 comandos del servidor Linux que se mencionan a continuación.

Nuestro equipo de administradores de sistemas veteranos ha seleccionado esta guía para facilitar su experiencia de aprendizaje. La mayoría de estos comandos son bastante básicos, pero si se usan con cuidado, le ayudarán a administrar y monitorear sus servidores Linux de manera mucho más efectiva.

Comandos de servidor Linux simples pero prácticos

La mayoría de los comandos mencionados en esta guía deberían ser familiares para los usuarios experimentados, ya que son bastante básicos. Hemos esbozado por qué son importantes para los principiantes y cómo podría beneficiarse de estos comandos del servidor. Además, esta guía también será útil para los administradores de sistemas experimentados que buscan referencias prácticas sobre los comandos comunes del servidor Linux.

1. uptime

El comando uptime es un comando de Linux muy simple que nos dice el tiempo de ejecución de nuestro sistema. Puede utilizar este comando de Linux para iniciar sesión en servidores remotos y ver durante cuánto tiempo está funcionando el sistema. Además, el comando de tiempo de actividad también muestra el promedio de carga del sistema remoto y el número de usuarios actualmente conectados.

# uptime # uptime -p

Puede usar algunas banderas adicionales para formatear su salida de manera diferente. El indicador -p le dice al tiempo de actividad del sistema en un formato fácil de leer.

2. w

El comando w es otro comando de servidor práctico pero práctico que muestra a todos los usuarios conectados a un sistema y sus actividades. Los administradores pueden usar este comando para ver a los usuarios y sus procesos junto con el promedio de carga. También muestra información sobre los hosts remotos, el tiempo de inicio de sesión, el tiempo de inactividad, el nombre del tty, etc.

# w # w --short # w --ip-addr

También puede usar banderas adicionales, como se muestra arriba. La opción –short o -s muestra una lista corta que omite el tiempo de CPU y la información de inicio de sesión. Use –ip-addr o -i para imprimir la IP de los hosts remotos.

3. Who

También puede usar el comando “who” para mostrar información sobre usuarios remotos. Sin embargo, a diferencia de w, quién no muestra lo que están haciendo los usuarios. Sin embargo, quién permite muchas opciones adicionales que nos permiten obtener más información sin esfuerzo.

# who # who -b # who -d # who --ips

Simplemente ejecutando el comando who nos da los nombres de los usuarios junto con tty name y time. Utilice el -b o -boot bandera para imprimir cuando el sistema se inicia, -d o -dead para mostrar los procesos muertos, y -ips para imprimir el IP de los hosts remotos en lugar de su nombre de usuario.

4. users

Users es uno de los comandos de servidor más simples para imprimir solo los nombres de usuario remotos. Este es uno de los comandos de Linux más simples para principiantes y casi no requiere opciones adicionales.

# users # users --version # users --help

Las opciones –version y –help son las únicas opciones que puede usar.

5. whoami

El comando whoami es muy similar al comando de los usuarios. Este es uno de los comandos de Linux más populares entre los principiantes, y le dice a quién ha iniciado sesión. Básicamente, solo imprime la identificación de usuario efectiva.

# whoami # whoami --version # whoami --help

Al igual que con los usuarios, whoami solo admite las dos opciones anteriores como argumento.

6. less

El comando less es otro comando simple pero extremadamente robusto para los administradores de sistemas Linux. Es uno de los comandos de Linux más versátiles en el arsenal de administradores experimentados debido a su gran cantidad de características. El objetivo principal de usar menos es ver archivos rápidamente y desplazarse a través de ellos usando las páginas arriba y abajo.

# less /var/log/custom.log

Dado que less admite una variedad de opciones y formatos, le sugerimos que vea las páginas de manual y de ayuda para comprender este comando con más detalle.

7. more

El comando more también le permite desplazarse a través de archivos masivos muy rápidamente. Puede usar este comando para ver el contenido de un archivo de una pantalla a la vez. Aunque more ofrece algunas opciones útiles de línea de comandos, no es tan poderoso como el comando less.

# more /var/log/custom.log # more --help # man more

Puede consultar la página de ayuda para encontrar rápidamente todas las opciones disponibles. Consulte la página del manual si desea información detallada sobre este comando.

8. tail

El comando tail es una de las herramientas más útiles para depurar archivos de registro muy rápido. Este comando de Linux simplemente muestra las últimas partes de un archivo, que tienen más probabilidades de contener los errores en el caso de los archivos de registro. Si eres un administrador de sistemas que busca una solución rápida de problemas, la cola puede ser muy útil.

# tail /var/log/custom.log # tail -f /var/log/custom.log

Agregar la opción -f permite a los administradores seguir sus registros a medida que se escriben. Consulte la página de manual para obtener una descripción detallada del comando tail.

comando de cola en Linux

9. curl

La utilidad curl es uno de los comandos más potentes del servidor Linux para transferir archivos a través de la web. Es un software ampliamente utilizado para administradores de red debido a su gran cantidad de características simples pero útiles. El comando curl puede tomar muchos argumentos opcionales que le permiten realizar tareas muy complejas.

# curl example.com/file.txt # curl example.com/file[1-100].txt # curl --help

Dado que los comandos curl son muy versátiles, es imposible discutirlos en esta guía. Consulte nuestra guía sobre los comandos de curl de Linux si desea dominar el curl.

10. wget

El paquete wget se usa ampliamente para recuperar archivos a través de la web y es una de las dos herramientas de facto para descargar archivos en Linux . Si usted es un administrador del servidor que busca mejorar sus habilidades con Linux, aprender este comando es imprescindible para usted.

# wget example.com/file.txt # wget -c example.com/file.txt

Dado que wget ofrece muchas opciones adicionales de línea de comandos, primero debe consultar su página de manual para comprender el funcionamiento de las opciones disponibles a su disposición.

11. scp

El comando scp se usa para transferir archivos entre hosts remotos de Linux de forma segura. Significa Secure Copy y permite a los administradores compartir archivos entre diferentes hosts en una red muy fácilmente. Además, scp permite algunas características atractivas, como la capacidad de administrar el acceso ssh, el uso de cifrados seguros, etc.

# scp user@remote_host:file.txt /local/documents/

Este comando descarga el archivo de texto del host remoto a la máquina local. También puede usar scp para copiar archivos desde su máquina local a hosts remotos y desde un host remoto a múltiples máquinas remotas.

12. rsync

El rsync es otra utilidad excepcional para transferir archivos remotos . Es un reemplazo moderno para la herramienta rcp y permite a los administradores sincronizar archivos fácilmente entre el origen y los destinos. La herramienta rsync es extremadamente rápida y flexible, por lo que es una opción ideal para los administradores de servidores.

# rsync -t *.html new-server:public_html/

Este comando transfiere todos los archivos HTML de la máquina local al host remoto llamado new-server . Consulte la página de manual de rsync para conocer todas las opciones disponibles que ofrece esta herramienta.

13. sftp

Ya debería estar familiarizado con el comando ftp. Permite a los administradores transferir archivos utilizando el Protocolo de transferencia de archivos . El comando sftp es una actualización del comando ftp, que facilita la transferencia de archivos a través de la conexión de shell segura.

# sftp admin@XX.XX.XX.XX

El comando sftp proporciona una consola interactiva para transferir archivos de forma segura utilizando. Simplemente escriba un signo de interrogación (?) En esta consola para ver todas las opciones disponibles. También le sugerimos que consulte su manual para obtener una comprensión detallada del comando sftp.

14. ssh

El comando ssh en Linux permite a los administradores administrar hosts remotos a través del protocolo de shell seguro. Es, sin duda, uno de los comandos de servidor Linux más utilizados. Como administrador del servidor, está obligado a dominar el comando ssh.

# sftp admin@XX.XX.XX.XX

Dado que el comando ssh expone muchos argumentos adicionales a los administradores del servidor, es mejor consultar el manual antes de comenzar a usar este comando.

15. ping

El comando ping es un comando simple pero extremadamente útil para los administradores de red. Permite a los administradores probar fácilmente la conexión entre máquinas locales y remotas en una red. Aunque el ping es muy simple de usar, a menudo puede ahorrar un tiempo precioso durante las soluciones de problemas de red.

# ping google.com # ping yoursite.com # ping -c 3 example.com

Puede usar ping para probar las conexiones IPv4 e IPv6. Consulte la página del manual para descubrir todas las opciones de línea de comandos disponibles para hacer ping.

ejemplo de ping

16. whois

El comando whois permite a los administradores de Linux buscar contenido en bases de datos de WHOIS disponibles al público. A menudo se usa para encontrar información confidencial sobre un host remoto. Puede obtener fácilmente información valiosa sobre nombres de dominio e IP utilizando el comando whois.

# whois google.com # man whois

Dado que whois muestra una gran cantidad de información, los administradores generalmente filtran la información utilizando herramientas como grep . En general, whois es un comando versátil útil para los administradores de servidores debido a sus casos de uso prácticos.

17. dig

El comando dig proporciona funcionalidades similares al comando whois. Puede usarlo para buscar información específica de dominio de una máquina Linux. De hecho, el nombre dig significa Domain Information Groper .

# dig example.com

Obtendrá mucha información útil, como la dirección IP, el tiempo de consulta y los códigos de error al ejecutar este comando.

18. nslookup

Este comando se puede utilizar para consultar servidores DNS y obtener información esencial sobre servidores remotos. Los administradores del servidor Linux a menudo usan el comando nslookup para obtener información específica del host de los Servidores de nombres de dominio (DNS) . Eche un vistazo al siguiente comando para descubrir cómo funciona esto.

# nslookup google.com

Aunque parece muy simple, nslookup es uno de los comandos más utilizados por muchos administradores. Además, nslookup permite a los administradores usar la herramienta en un modo interactivo.

19. netstat

El comando netstat es una herramienta convincente de Linux que permite a los administradores ver todas las conexiones TCP activas, estados de socket, tablas de enrutamiento y mucho más. Si usted es un administrador del servidor responsable de mantener la infraestructura de TI a gran escala, el comando netstat puede ser extremadamente útil para usted.

# netstat # netstat -l # netstat -a | more

Como netstat ofrece muchas opciones y argumentos útiles, es mejor consultar el manual antes de comenzar a usar esta herramienta.

20. traceroute

El comando traceroute en Linux nos permite mostrar las rutas que toman nuestros paquetes antes de llegar a un destino remoto. Este es un comando de servidor útil pero útil, que facilita la determinación de fallas de enrutamiento y el diseño de firewalls.

# traceroute google.com # traceroute example.com

Este es un comando heredado de Linux para verificar los saltos de red y las distancias de manera efectiva.

21. tcpdump

El comando tcpdump es sin duda uno de los comandos más útiles del servidor Linux para la resolución de problemas de red. Es una excelente herramienta de red que muestra los paquetes TCP / IP transmitidos y recibidos por su sistema. También es extremadamente importante desde el punto de vista de la seguridad.

# tcpdump # tcpdump -c 15 # tcpdump --help

Por defecto, tcpdump captura los paquetes continuamente. Puede decirle que solo capture una cierta cantidad de paquetes utilizando la opción -c . Tiene muchas más opciones para permitir que los administradores realicen una variedad de tareas.

22. ifconfig

La herramienta ifconfig es una herramienta ampliamente utilizada para la ‘configuración de la interfaz’. Permite a los administradores ver sus interfaces de red y asignar, agregar, eliminar o controlar los parámetros de la interfaz. Dado que la configuración de las interfaces de red es un gran problema para los administradores de servidores, este es un comando esencial para el personal de TI.

# ifconfig # ifconfig | grep inet # man ifconfig

El comando ifconfig ofrece varias opciones y usos, que son imposibles de discutir en esta guía. Consulte nuestra guía sobre los comandos ifconfig de Linux si está interesado en saber más.

Comandos ifconfig de Linux

23. iwconfig

El comando iwconfig es muy similar a ifconfig, excepto el hecho de que es solo para configurar interfaces inalámbricas. Los administradores de Linux pueden usar esta herramienta para administrar y controlar los parámetros de la interfaz inalámbrica como el SSID, la velocidad de transmisión, el modo, etc.

# iwconfig # iwconfig --help # man iwconfig

Consulte la página de ayuda para obtener un resumen de todas las opciones disponibles. La página del manual lo ayudará a comprender estas opciones con más detalle.

24. iptables

La utilidad iptables es uno de los comandos de servidor Linux más potentes para administradores de red. Les permite restringir o bloquear IP y se utiliza para proteger los servidores de varios ataques maliciosos. La utilidad iptables necesita una discusión en profundidad, que está mucho más allá del alcance de esta guía. Por lo tanto, sugerimos a los lectores que vean nuestra guía sobre reglas comunes de Linux iptables .

# iptables -L # iptables --help # man iptables

El primer comando mostrará todas las reglas activas actualmente. También puede consultar la página de ayuda o el manual para obtener una descripción detallada de iptables.

25. sestatus

El comando sestatus nos permite ver nuestro estado SELinux directamente desde la línea de comandos. Es un pequeño comando simple pero útil útil para verificar si su servidor está correctamente protegido por SELinux o no.

# sestatus # man sestatus

Los administradores de red pueden encontrar fácilmente información esencial sobre SELinux, como el modo actual, el punto de montaje de SELinuxfs, el nombre de la política activa, etc.

26. sendmail

El software sendmail es ampliamente utilizado para entregar correos electrónicos desde y hacia máquinas remotas. Puede enviar fácilmente correos electrónicos desde su terminal utilizando este útil comando del servidor. Los administradores también pueden verificar si sus comunicaciones por correo electrónico funcionan según lo previsto o no con sendmail.

# echo "Subject: New" | sendmail alias@address.com < mail.txt

Este comando enviará el contenido del archivo mail.txt a la dirección especificada.

27. mailstats

El comando mailstats se usa para mostrar las estadísticas de correo electrónico para servidores de correo electrónico Linux . Los administradores pueden obtener fácilmente una descripción general rápida de sus comunicaciones por correo electrónico utilizando este simple comando de terminal. Los siguientes ejemplos demuestran el funcionamiento de este comando.

# mailstats -p # mailstats -f FILE

Este comando funciona utilizando el módulo de estadísticas de sendmail de forma predeterminada. Puede anular esto y especificar datos personalizados con el indicador -f , como se muestra en el segundo comando.

28. ip

El comando ip es posiblemente uno de los comandos de servidor Linux más útiles para los administradores de sistemas modernos. Proporciona una forma convincente de administrar dispositivos de red, túneles, enrutamiento y muchos más. Además, el comando ip expone muchos subcomandos dirigidos a abordar diferentes problemas de red.

# ip addr # ip link # ip addr add 192.168.1.XXX/24 dev eth0

El primer comando muestra las direcciones IP activas, y el segundo muestra las interfaces de red. El último comando se usa para agregar IP a interfaces específicas.

29. nload

El programa nload es un software Linux simple y fácil de usar que permite a los administradores monitorear el tráfico de red entrante y saliente para sus servidores. Realmente nos gusta este comando debido a sus excelentes funciones de visualización, que proporcionan información esencial sobre el uso del servidor en tiempo real.

# nload # nload devices wlp1s0 # nload --help

Simplemente ejecutar nload proporciona información de tráfico para todas las interfaces de red disponibles. El segundo comando reduce esto solo a las interfaces inalámbricas.

30. dstat

La utilidad dstat es otra excelente herramienta de línea de comandos para monitorear el rendimiento de sus servidores Linux. Permite a los administradores ver fácilmente el estado del servidor, los usos y otra información relacionada con los recursos. Se desarrolla como un reemplazo moderno de las herramientas vmstat, netstat e ifstat.

# dstat # dstat -c --top-cpu --top-mem # dstat --help # man dstat

En general, el comando dstat puede ser realmente beneficioso para los administradores que administran infraestructuras de TI a gran escala y servidores Linux.

31. dhclient

El comando dhclient invoca al cliente del Protocolo de configuración dinámica de host de Linux (DHCP) y permite a los administradores monitorear la dirección IP, subred, puerta de enlace y otra información relacionada con el servidor DNS. Debe estar familiarizado con este comando si mantiene servidores a gran escala.

# dhclient eth0 # man dhclient

Esta herramienta también permite a los administradores liberar las direcciones IP asignadas actualmente de una interfaz y obtener otras nuevas. Consulte la página de manual de dhclient para conocer cómo funciona este comando con más detalle.

estadísticas de socket

32. ss

La utilidad ss proporciona estadísticas de socket y permite a los administradores monitorear el tráfico de su servidor con mayor precisión. Los administradores generalmente usan este comando de Linux para obtener una visualización detallada de sus estadísticas de red. Por lo tanto, puede ser una excelente opción para los administradores de red que buscan herramientas de descarga de socket adecuadas.

# ss # ss -lt # ss -p # ss --help

El comando ss ofrece muchas opciones adicionales que le permiten realizar tareas avanzadas. Puede consultar la página de ayuda para encontrar un resumen de todas las opciones disponibles. Diríjase al manual si está buscando más explicaciones.

33. mtr

La utilidad mtr combina las características del comando ping y el comando traceroute en un solo programa. Es uno de los comandos de servidor Linux más utilizados para investigar las conexiones de paquetes, por lo que debe estar familiarizado con mtr.

# mtr # mtr --report # man mtr

La opción –report se detiene automáticamente después de analizar diez paquetes y crea un informe basado en su análisis. Tu puedes fácilmente. Además, mtr expone muchas más opciones adicionales para abordar diferentes tipos de operaciones. La página del manual proporciona una discusión en profundidad sobre estas opciones.

34. free

El comando free proporciona una forma simple pero útil de verificar la memoria disponible y ocupada de su servidor Linux. Es una herramienta atractiva para los administradores, ya que analizar el espacio de memoria es esencial para el mantenimiento de las computadoras de su servidor.

# free # free -m # man free

Es muy versátil y ofrece una serie de opciones adicionales. Puede usar estas opciones para formatear la salida de uso de memoria según sea necesario. Eche un vistazo a la página del manual para obtener una descripción detallada.

35. df

El comando df es la herramienta de facto de Linux para monitorear la información de espacio en disco. Es un comando de uso común que proporciona información confidencial sobre el uso de la memoria. El comando df se puede usar en una variedad de situaciones, por lo que es difícil discutirlas todas en un solo párrafo.

# df -a # df -h # df -T # man df

Ya hemos cubierto el comando Linux df en detalle y sugerimos a los lectores que consulten esa guía si buscan una introducción detallada.

36. htop

La utilidad htop es una herramienta fascinante para monitorear el uso de la CPU de su servidor Linux sin esfuerzo. Es una actualización moderna para el programa superior heredado. Además, htop es fácil de usar, por lo que incluso los administradores principiantes pueden aprovechar esta herramienta.

# htop # htop --help

Puede encontrar fácilmente todos los procesos del sistema actualmente en ejecución y su uso de CPU a través de este comando de Linux. Consulte la página de ayuda para obtener un resumen de todas las opciones disponibles que ofrece htop.

37. ps

El comando ps muestra información sobre los procesos del sistema y puede ser extremadamente beneficioso al solucionar problemas del servidor. Es otro comando versátil que tiene una importancia significativa en el mantenimiento de grandes infraestructuras de TI y servidores Linux.

# ps # ps -ef # ps -eM # man ps

El comando ps es uno de nuestros comandos de terminal de Linux favoritos debido a su uso simple pero práctico. Alentamos a los lectores a consultar su página de manual para obtener una descripción detallada.

estadísticas de proceso

38. env

Configurar las variables de entorno es una tarea delicada, y los administradores del servidor deben asegurarse de que lo hayan hecho correctamente. El comando env permite a los administradores verificar las variables de entorno activas y ejecutar programas en un entorno de sistema modificado. Este es un comando útil para casi todos los administradores de sistemas Linux.

# env # env --help # man env

El comando env también admite múltiples opciones de línea de comandos como los comandos de terminal de Linux tradicionales. Vea la parte superior de la página de ayuda para obtener información resumida sobre estas opciones, o visite la página del manual para obtener una descripción detallada.

39. chmod

Los permisos del sistema de archivos de Linux juegan un papel extremadamente importante detrás de la seguridad de sus servidores web de Linux. Ya hemos cubierto este tema en detalle en una guía anterior. Aquí, queremos describir el comando chmod, que es uno de los comandos esenciales del servidor Linux que un administrador de sistemas debe conocer.

# chmod 755 test.file # chmod --help

Dado que el comando chmod es bastante avanzado, es difícil hablar sobre cómo funciona esto aquí. Consulte nuestra guía y la página del manual para obtener más información sobre cómo usarlo.

40. lsof

El comando lsof se usa para mostrar todos los archivos abiertos actualmente junto con los procesos que los abrieron. Es un comando de Linux ampliamente utilizado y puede ser útil en varios escenarios, como la resolución de problemas.

# lsof # lsof --help # man lsof

El comando lsof ofrece numerosas opciones adicionales de línea de comandos. Puede obtener una vista rápida de todas las opciones disponibles en su página de ayuda. Visite la página del manual si desea más explicaciones.

Los comandos del servidor Linux abarcan una amplia variedad de comandos para la administración del servidor, la supervisión del ancho de banda, el mantenimiento de los recursos, etc. Se espera que un administrador de servidor experimentado conozca una gran cantidad de comandos, incluidos muchos mencionados en esta guía.

Dado que es imposible cubrir todos los comandos relacionados con el servidor en una sola guía, nuestros editores han resumido 40 de los comandos más utilizados en esta guía. Estos comandos pueden ser beneficiosos para los administradores de Linux principiantes y experimentados. Afortunadamente, pudimos brindarle la información que estaba buscando en esta publicación. Quédese con nosotros para obtener más guías regulares sobre diferentes comandos y paquetes de Linux.