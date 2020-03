Activision Blizzard cancela la Overwatch League por Coronavirus

Activision Blizzard ha cancelado oficialmente todos los eventos de la Overwatch League programados para marzo y abril debido a la nueva pandemia de coronavirus. Las partidas continuarán según el plan.

“La seguridad y la salud de nuestros empleados, equipos, socios, fanáticos y jugadores, es primordial para Activision Blizzard Esports. Después de hacer una revisión cuidadosa y trabajando en colaboración con nuestros equipos, hemos decidido cancelar todos los eventos de la Overwatch League, los cuales estaban programados para Marzo y Abril “, dijo Blizzard Entertainment en un comunicado.

En un tweet, el CEO de Activision Blizzard Esports, Pete Vlastelica, dejó en claro que la cancelación es aplicable solo a los eventos y no a las partidas. También prometió que los partidas serán transmitidas. Echa un vistazo al tweet a continuación.

To be clear, we WILL be playing matches in March and April. We cancelled the events, not the matches (though we will have to move a few things around in the schedule to make this work). https://t.co/guxoTWLhMk

— Pete Vlastelica (@PeteVlastelica) March 11, 2020