Alto’s Odyssey y Alto’s Adventure : Descarga gratis por el Coronavirus

A la luz de la pandemia de coronavirus, los profesionales de la salud están aconsejando a las personas que se queden en casa y practiquen el distanciamiento social y el auto-aislamiento. En tiempos difíciles como estos, la gente podría necesitar algunas fuentes adicionales de entretenimiento y es exactamente por eso que los desarrolladores de juegos, incluidos los fabricantes de los populares juegos de carreras interminables Alto’s Adventure y Alto’s Odyssey han decidido hacer sus juegos disponibles de forma gratuita.

Durante la próxima semana, podrás descargar tanto Alto’s Adventure como Alto’s Odyssey de forma gratuita en macOS e iOS. En caso de que te lo preguntes, los juegos ya están disponibles de forma gratuita en Android.

We’ve decided to make Alto’s Adventure and Alto’s Odyssey available for free for the next week to help anyone who may be practicing social distancing or self-isolation. We hope Alto and the gang can bring a little calm into your homes during these difficult times. 💜 pic.twitter.com/v3On7ltp6X

— Alto's Odyssey (@altosadventure) March 17, 2020