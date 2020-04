Aplicaciones Para Descargar Música Gratis en Android

La gente ya ha cambiado la manera de escuchar música de sistemas convencionales a reproductores portátiles. Ahora tenemos teléfonos inteligentes con Windows, iOS y Android, donde hay una gran cantidad de aplicaciones gratuitas y de pago para obtener las canciones directamente en el teléfono. Más del 80% de los usuarios de teléfonos inteligentes pertenecen a la comunidad de Android, y como resultado, hay toneladas de aplicaciones de descarga de música gratuitas para dispositivos Android disponibles.

Hoy en día existen varias aplicaciones para escuchar música en nuestro teléfono como Soundcloud, iTunes Music, Spotify, Youtube y otros más, las cuales permiten escuchar música en línea. Algunos de estos servicios son gratuitos, mientras que en otros tendrás que pagar una suscripción.

¿Quieres escuchar música sin conexión y sin tener que pagar suscripciones? Si eres un usuario Android, ¡buenas noticias! Hay diferentes aplicaciones donde puedes descargar música gratis. Si estás interesado hemos enumerado algunas de las mejores aplicaciones para ayudarte a hacer esto de manera legal.

Todas estas aplicaciones pueden descargar archivos de forma gratuita. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de que una canción esté disponible para su descarga gratuita, no significa que esté libre de derechos. De hecho, hay muchas descargas de música gratis en sitios piratas. Para descargar legalmente, asegúrate de tener permiso Creative Commons o Copyright.

La descarga de música tiene muchas ventajas, ya que puedes acceder a estas canciones sin conexión, es decir, sin tener que depender de una conexión a Internet activa. Incluso, hay muchas aplicaciones para Android que te permiten hacer esto mismo.

Esta publicación busca facilitar tu proceso de decisión. Esta lista se ha compilado cuidadosamente, teniendo en cuenta todo lo que los usuarios buscan al elegir una aplicación gratuita. Algunas de estas aplicaciones de música te proporcionarán formatos de audio sin formato, como MP3 , WAV , FLAC , etc. Mientras que otras aplicaciones guardarán pistas de música dentro de la propia aplicación.

Dicho todo esto, vayamos a la lista…

Jamendo Music

Jamendo es una aplicación de música gratuita que te permite descargar música no convencional de artistas independientes del mundo. Cuenta con más de 500,000 pistas de varios artistas de diferentes partes del mundo. Puedes transmitir y descargar canciones bajo diferentes licencias de Creative Commons. Todas las canciones están en formato mp3 con codificación de velocidad de 192 kbps. Sin embargo, la calidad de las canciones se vuelve 96 kbps si vas a transmitir en línea.

Su aplicación en Android te permite descargar pistas de música gratis con un solo clic. Solo debes registrarte antes de poder descargar cualquier canción. Además, te da la opción de buscar música en función de múltiples consultas de búsqueda, como artista, géneros, país, idioma, etc. La interfaz de esta aplicación en Android se parece principalmente a su portal web.

La aplicación Jamendo tiene un reproductor de música incorporado genial con todas las opciones posibles para transmitir música en línea gratis. Puedes crear listas de reproducción, canciones en cola y música en modo bucle. La aplicación también cuenta con 13 estaciones de radio de varios géneros como Jazz, Clásica, Pop, Rock, Hip Hop, World , etc.

Jamendo Music te permite escuchar y lo que es más importante, descargar más de 500.000 canciones sin gastar un solo centavo. Lo notable de esta aplicación es que ni siquiera hay publicidad.

Tienes que crear una cuenta para usar la aplicación, después de eso puedes escuchar cualquier canción, en cualquier momento, sin interrupción. La interfaz es simple y fácil de usar. Jamendo ya tiene una comunidad de más de ¡3.500.000 miembros!

Algunas de sus características más importantes son:

► Las canciones son legales para descargar bajo el capó de Creative Commons License

► Gran colección de música gratis.

► No tiene anuncios

► No contiene música convencional

Descargar Jamendo Music

Radio Player by Audials

Radio Player by Audials es una de las mejores formas de descargar música gratis disponible en Android, pero es algo poco convencional. Aunque puedes descargar un montón de canciones, todo viene directamente de la radio.

Radio Player by Audials tiene decenas de miles de emisoras de radio de cientos de países; puedes empezar a escucharlas en cuanto las encuentres y tocando unas cuantas veces en su menú, puedes empezar a descargarlas.

Es una aplicación completa y bien diseñada que ofrece funciones de descubrimiento, controles de ecualización y soporte de Chromecast. Además, Radio Player de Audials te permite programar grabaciones para un suministro automático de música nueva de tus emisoras favoritas. Es la mejor aplicación de su clase y una necesidad para los fanáticos de la música gratis.

Descargar Radio Player by Audials

SoundCloud

SoundCloud es una de las mejores aplicaciones de música gratis si no estás buscando sólo canciones o artistas famosos. La aplicación es popular entre los artistas independientes o quienes apenas inician y suben sus canciones para que todo el mundo pueda escucharlas de forma gratuita. Podrás encontrar más de 125 millones de canciones, SoundCloud también presenta programas de entrevistas, podcasts, prácticamente cualquier cosa en formato audio.

La aplicación SoundCloud te ofrece una amplia variedad de música, ya sea electro, rap, rock, jazz, música clásica y muchos otros. Puedes seguir feeds, buscar música, artista o usuario, además la gran ventaja es la posibilidad de compartir tus creaciones con tus suscriptores.

También puedes suscribirte a usuarios o artistas. Puedes buscar música por género, iniciar, detener o escuchar canciones aunque la pantalla esté bloqueada. Es posible grabar sonido, etiquetar geográficamente con información sobre la ubicación de grabación y compartirlo en las redes sociales .

Es compatible con archivos MP2, MP3, AAC, AMR, AIFF, WAV, FLAC, ALAC, WMA y OGG. SoundCloud además transcodifica diferentes tipos de archivos de música a MP3 a 128 kbps para fines de transmisión en línea.

Todos los géneros musicales que puedas imaginar están disponibles. La versión gratuita está dirigida principalmente a los artistas independientes y puede ser una gran manera de descubrir nueva música o echar un vistazo a la próxima gran tendencia o género emergente. Algunos grandes nombres del mundo de la música también están presentes, pero sus canciones están disponibles principalmente en la versión de pago.

Descargar SoundCloud

Songily

Songily es una aplicación gratuita que ofrece una interfaz simple, agradable para buscar y luego reproducir o descargar la música que quieras. Su uso puede variar dependiendo de lo que se espera, y la búsqueda de una canción famosa puede ser a veces imperfecta. La herramienta te ofrecerá una gran cantidad de covers, versiones en vivo y remezclas para descargar de forma legal y segura, en lugar de la versión oficial del álbum. Sin embargo, todavía hay una amplia selección de buenas canciones disponibles de forma gratuita, así que vale la pena echar un vistazo.

Con SONGily puedes escuchar tus pistas favoritas sin ninguna interferencia. Sin embargo, contiene anuncios, pero lo bueno de esto es que obtienes cualquier canción sin pagarla. Además, puedes obtener tus canciones favoritas sin pagar por una versión premium. Además, si lo deseas sin anuncios, puedes optar por la versión Pro. Es la mejor app para descargar música gratuita. Puedes acostumbrarte a la aplicación rápidamente debido a su interfaz amigable.

Caracteristicas:

►Ligera en tamaño para que no tengas que preocuparte

►La interfaz de usuario amigable te ayudará a comprender la aplicación rápidamente

►Buena calidad es todo lo que SONGily tiene

►Descarga y escucha música ilimitada

Descargar SONGily

4Shared

4shared tiene una gran biblioteca de música gratis. La última vez que revisamos, había 5,965,819 pistas. La aplicación te permite buscar en su gran base de datos de archivos de su música y filtrar automáticamente las búsquedas para que solo muestre archivos MP3.

La música que descargas se agrega automáticamente a una carpeta compartida de 15 GB en la nube, disponible para escuchar sin conexión. También puede agregar tus propias canciones a esta carpeta. Esta es una aplicación fantástica para encontrar música clásica sin derechos de autor, así como canciones relativamente desconocidas de artistas emergentes. La interfaz tiene un aspecto de la vieja escuela que atraerá a los fanáticos de las versiones anteriores de Android.

Esta aplicación te permitirá descargar canciones guardadas tan fácilmente en un abrir y cerrar de ojos. Lo mejor es que no solo puedes descargar música gratis, sino que ahora puedes subir tu propia música o archivos. Como ya hemos mencionado, los usuarios reciben 15 GB de almacenamiento gratuito en la nube una vez que se hayan registrado.

4shared está diseñado para ser una comunidad, ya que permite la colaboración y el intercambio. La interfaz es muy simple y fácil de navegar, lo que permite una excelente experiencia. Es una de las aplicaciones más utilizadas y exitosas. Aunque no está disponible en App Store y Play Store, te daré el enlace más abajo para descargarla.

► Puedes almacenar música directamente en tu teléfono inteligente

► Te da opción para guardar canciones en su portal web

► La cuenta gratuita tiene muchos anuncios

► Opciones de filtro limitadas

Hay más de 6 millones de canciones disponibles en esta plataforma, y ​​la mayoría están en formato mp3 con una velocidad de bits de 128 kbps a 256 kbps. Puedes buscar canciones por artista, título y géneros, pero no tiene la opción de filtrar los resultados según el artista, la categoría, etc. Además, si no estás de humor para descargar canciones, puedes transmitir música en línea desde su portal web o aplicación.

Su aplicación gratuita para Android tiene una interfaz ordenada y limpia. Hay un ícono de búsqueda en la parte inferior izquierda que brinda un fácil acceso para buscar cosas según tus necesidades. También puedes cargar y compartir archivos. Todas las canciones se descargan en el teléfono inteligente y en la plataforma 4shared.

Descargar 4Shared

MixerBox Music Downloader

MixerBox esta es una de las aplicaciones de descarga de música gratuitas más notables. Esta app brinda a los usuarios acceso a su gran colección de canciones. Está muy bien diseñada, ya que no hay menús ni botones ocultos, por lo que puedes explorarla sin problemas.

La aplicación también es estéticamente atractiva. Puedes descargar desde YouTube y varias otras fuentes de medios. Puedes buscar música por álbumes, géneros, estados de ánimo, artistas, etc. También hay una fuente de noticias que proporciona sugerencias de música a los usuarios.

Descargar MixerBox Music Downloader

Anghami

Anghami se basa en la música árabe y también tiene música internacional. Así que si amas la música árabe, te encantará. La aplicación es popular en el Medio Oriente, por eso es posible que no hayas oído hablar de ella. Además, puedes transmitir, descargar y escuchar la música que más te guste.

Aquí encontrarás canciones asiáticas antiguas y nuevas, que también podrás descargar. Puedes mantener una lista actualizada de tus canciones favoritas para descargar más tarde. También puedes crear listas de reproducción para mantener todas tus canciones favoritas en un solo lugar.

La aplicación Anghami te ofrece música según tu estado de ánimo y puedes obtener la radio. Sin embargo, tiene anuncios pero puedes obtener la versión premium.

Caracteristicas:

►La mejor música de calidad.

►Construye tu biblioteca de música recolectando mucha música.

►Comparte tus canciones en las redes sociales con tus amigos.

►Suscríbete a Anghami Plus para obtener canciones gratis sin anuncios.

Descargar Anghami

RockMyRun

Fiel a su nombre, RockMyRUN, es una app diseñada para las personas que les gusta el ejercicio. Esta aplicación te ayudará a combinar tus pasos de entrenamiento o frecuencia cardíaca con tus canciones para motivarte y mejorar tu rendimiento durante tus sesiones de entrenamiento. Tiene la opción de configurar el tempo de su música a una cierta cadencia de aproximadamente 180.

RockMyRun permite descargar música para reproducirla sin conexión a Internet, ofrece listas de reproducción mezcladas por DJ para practicar bandas sonoras y más. Puedes hacer coincidir tu BPM con tu ritmo cardíaco, filtrar la longitud de la lista de reproducción para que coincida con tu entrenamiento o usar la función myBeat para cambiar automáticamente las canciones según tu estado de ánimo.

RockMyRun es un monstruo de entrenamiento, la aplicación tiene todo para ti cuando haces ejercicio y te encuentra la mejor música para entrenar. La próxima vez que vayas al gimnasio, debes descargar esta aplicación y comenzar a usarla.

La función Mybeat le permite a RockMyRun escuchar los latidos de tu corazón (BPM) Heart Beat Per Minute donde la aplicación ajustará la música de acuerdo con tus BPM. Aunque la función solo está disponible para usuarios de iOS y quizás en el futuro también lo esté para Android.

Descargar RockMyRun

Google Play Music

Google play music tiene más de 40 millones de canciones. Su suscripción gratuita proporciona acceso gratuito a radio y podcasts con publicidad. Obtiene sugerencias y recomendaciones personalizadas basadas en tus gusto, preferencia de idioma y géneros.

Sin embargo, no proporciona tantas canciones y opciones en su plan gratuito en comparación con su suscripción Premium. Además, solo tiene la opción de descargar canciones para escucharlas sin conexión si eliges el plan pago.

Una extensa colección de música que incluye los últimos éxitos.

► Puedes cargar 50,000 archivos de música en el almacenamiento en la nube de Google

► Disponible en 63 países

► La suscripción gratuita te brinda acceso limitado a las canciones

La buena noticia es que puedes optar por su plan de prueba de 30 días que no requiere tarjeta de crédito. En el período de prueba, puedes descargar tantas listas de reproducción, álbumes y canciones como sea posible. Después de esto, puedes cancelar la suscripción, y aún así, podrás escuchar todas tus pistas guardadas sin costo y lo más importante sin acceso a Internet.

La característica única de Google Play Music es su casillero de música digital, donde puedes cargar 50,000 canciones de tu colección personal. Más tarde, puedes escuchar sin conexión en múltiples dispositivos Android e iOS.

Puedes buscar música basada en géneros, artistas, películas, bandas y demás. La experiencia de transmisión de música en línea es perfecta. Además, puedes escuchar música codificada con velocidades de bits bajas, normales y máximas por segundo. La tasa de bits más alta es de 320 kbps, que es la mejor calidad de música para transmisión y descarga.

La colección de Google Play Music es alucinante, ya que compite con los gustos de Spotify, Apple Music y más. Además, puedes descargar cualquier canción en diferentes formatos.

Descargar Google Play Music

Palco MP3

Palco MP3 es una plataforma gratuita donde músicos independientes brasileños puedan compartir sus canciones con el mundo. Hoy en día cuenta con una lista de más de 200.000 artistas en además de una gran diversidad de géneros.

Al descargar su aplicación puedes escuchar diferentes emisoras de radio, descargar tus canciones favoritas y crear listas de reproducción de tus canciones favoritas y descargarlas. Si estás buscando música electrónica, bossa nova, hip-hop, pop, rock o el genero que sea, Palco seguro lo tendrá. Así que echa un vistazo y descubre todo lo que Brasil tiene para ti, ya que con MP3 Palco tendrás lo mejor de la música independiente brasileña

Descargar MP3 Palco

DatPiff

DatPiff, la comunidad de redes sociales para promotores de música, artistas y fanáticos Los artistas y promotores de música que necesitan aumentar las descargas de sus mixtapes a menudo recurren a la promoción de su música en los sitios web de alojamiento de mixtape. Y uno de esos sitios web que ha ido ganando popularidad a través de los años es DatPiff .

Si todavía no has oído hablar de DatPiff, es una plataforma de distribución en línea mixtape que es propiedad de inactividad Media Inc. Lanzado en 2005, tiene su sede en Leesport, Pensilvania, y se hizo conocido por especializarse en música Rap y Hip Hop.

¿Qué tiene de bueno DatPiff?

Descargas gratis: Una de las principales características de DatPiff es que está abierto a descargas gratuitas. Incluso los usuarios no registrados pueden descargar de forma gratuita cualquier mixtape enviado al sitio siempre que haya sido patrocinado.

Un patrocinio en DatPiff cuesta $ 50 usd y esto debe ser proporcionado por el propio artista. Este patrocinio no solo garantiza que la música pueda ser descargada por cualquier persona, sino también que el artista aparece en la página de inicio del sitio. De hecho, es una gran oportunidad para construir una base de admiradores y atraer nuevos visitantes al sitio.

Envíos de calidad: Cuando los artistas suben su música por primera vez, DatPiff proyectará todos los contenidos de los medios, incluida la portada. De esta manera, el sitio puede garantizar que solo se cargue música de calidad y que los propios artistas tengan la propiedad o el privilegio de usar los medios de música que se cargan. Casi siempre, las presentaciones se aprueban de inmediato, pero es necesario registrarse para el patrocinio para que cualquiera pueda descargarlas.

Ranking de música: Si un envío de música recibe una buena cantidad de escuchas dentro de las 24 horas, DatPiff lo moverá más alto en su página de inicio. Incluso puede colocarse en la categoría “Los 8 mejores de hoy”.

La categoría de Spotlight y Mixtape destacado: Los artistas que desean que sus mixtapes se destaquen en el sitio también pueden solicitar a los DJ que coloquen sus presentaciones en la categoría “Spotlight”. Aquellos que quieran aún más atención y visibilidad pueden pagar $ 300 usd por sus envíos para estar en la categoría “Mixtape destacado” que se encuentra en la parte superior de la página de inicio. La duración de esta característica especial dura aproximadamente una semana o 7 días.

Streaming de música gratis: Mixtapes puede ser transmitido por todos los usuarios. Sin embargo, cuando se trata de descargar, los usuarios registrados solo pueden descargar una cantidad limitada de mixtapes no patrocinados por día. Si deseas obtener acceso a descargas ilimitadas, deberá registrarse como usuario premium.

Descargar DatPiff

Pandora Music

Pandora es un servicio de transmisión de radio disponible tanto para iPhone como para iPad, se enfoca más en el descubrimiento y curación de música. Para las personas a las que no les gusta escuchar las mismas cosas y prefieren una experiencia de radio más tradicional, Pandora es una de las mejores opciones disponibles actualmente. Al gustarte o no las canciones, Pandora conoce tus gustos y reproducirá música que cree que será más acorde a tus gustos. Cuanta más información le des a Pandora, más inteligente se vuelve.

La transmisión de radio básica a través de Pandora es completamente gratuita. Puedes crear hasta 100 estaciones de radio basadas en sus artistas, canciones y álbumes favoritos. El modelo básico de Pandora también es compatible con anuncios y solo proporciona tantos saltos de pista a la vez. El modelo de suscripción paga de Pandora, Pandora One, actualmente cuesta $ 3.99 usd por mes.

Los suscriptores pagos disfrutarán de una experiencia sin publicidad junto con más saltos por hora y estaciones ilimitadas. Otras características de la aplicación Pandora para iPhone y iPad incluyen marcadores que le permiten guardar pistas que realmente te gustan para que puedas comprarlas por tu cuenta o iniciar una estación basada en ellas. También puedes decirle a Pandora cuando estás cansado de una pista para que no siga en una lista de reproducción que estés escuchando.

Apple lanzó recientemente su propio servicio de transmisión de radio, iTunes Radio, para competir con ofertas como Pandora. Ambos servicios se centran en proporcionar una experiencia auditiva curada al tiempo que alientan a los usuarios a comprar el contenido que les gusta en lugar de alquilarlo, que es lo que ofrecen servicios como Rdio, Spotify y Beats Music.

Además de proporcionar una aplicación universal para iPhone y iPad, Pandora también ofrece una aplicación Mac gratuita para suscriptores de Pandora One, escucha en la web, integración con Sonos , soporte para el reloj inteligente Pebble e integración con muchas más plataformas y servicios.

Descargar Pandora Music

Music Paradise Pro

Editado por Androïd Freak, la aplicación Music Download Paradise para Androïd es un derivado de Copyleft. Solo que su nueva versión es excelente, ofrece 2 veces más descargas de música porque se beneficia de 2 veces más rápido y una baja tasa de fallas.

Esta app permite a los usuarios descargar tus canciones favoritas para escucharlas sin conexión, es muy popular debido a sus muchas características. Encontrar tu música favorita es fácil con su potente función de búsqueda. Además, admite la descarga de múltiples archivos.

► La opción Buscar permite a los usuarios encontrar canciones para descargar en tu dispositivo Android.

► Una vez que utilizas el buscador, aparecerá una lista de canciones, álbumes y artistas, similar a la siguiente.

Finalmente, los usuarios pueden hacer clic en la canción y presionar descargar para almacenarla permanentemente en su dispositivo. MP viene con un reproductor de música incorporado para aquellos que no usan otras aplicaciones de música.

Principales características de Music Paradise Pro

►MPP es un descargador de música gratuito con millones de canciones disponibles.

►Una variedad de motores de búsqueda de música para encontrar casi cualquier canción.

►Viene con un reproductor de música incorporado.

►Posibilidad de renombrar archivos en tu biblioteca de música

►Agrega tantas canciones como desees a tu biblioteca

Descargar Music Paradise Pro

Fildo Music

Una de las aplicaciones más recomendadas en esta lista es Fildo. Puedes transmitir y descargar tu música favorita con bastante facilidad. No solo eso, puedes descargar el álbum completo, incluida la portada. La mejor parte de esta aplicación es la cantidad de música que contiene. Hay varias opciones de búsqueda para elegir, como un género musical o tu artista favorito.

Descargar Fildo Music

YMusic

Una de las aplicaciones de descarga de música más elegantes y de aspecto oficial, YMusic te permite reproducir cualquier vídeo de YouTube como un archivo de audio, incluso te permite ejecutarlo en segundo plano en tu teléfono.

El verdadero truco aquí es que también puedes descargar vídeos como archivos de audio. Tiene la opción de descargarlos en los formatos M4A y MP3, y tiene una excelente interfaz de usuario de biblioteca que posteriormente le permite administrar sus archivos de música tal como lo haría en una aplicación de reproductor de música .

De todas las opciones en esta lista, YMusic es sin duda la más conveniente (aunque debes descargarla desde fuera de Play Store) y la más confiable. Por esas razones encabeza nuestra lista.

Descargar YMusic

Apple Music

Soy parcial cuando se trata de productos Apple. Principalmente, es por su calidad y opciones que se destaca entre otros competidores similares. Apple Music no es diferente. La colección de música es fenomenal con respecto a la selección. Tiene una biblioteca de 30 millones de canciones, que es masiva.

Los géneros musicales populares que ves en Apple Music son Rock, Pop, Electrónica, Dance, Jazz, Rap, etc. Incluso puedes encontrar algunos de los mejores artistas principales como Ed Sheeran, Coldplay, Pink Floyd, Drake, Jay-Z, Bruno Marte, Eminem, Justin Timberlake, Justin Bieber, etc.

Apple Music también está disponible para usuarios de Android. Te sugiero que sigas su plan de prueba de tres meses que te permite descargar música y canciones para escucharlas sin conexión a Internet. La calidad de transmisión de música es un formato AAC de 256 kbps.

Apple Music tiene un reproductor de música rico en funciones. Además de algunas opciones estándar, como control de volumen, reproducción, pausa, siguiente y hacia atrás, puede leer la letra, como una canción, crear una lista de reproducción, estación, etc.

► Excelente colección de canciones sin anuncios

► Plan de prueba de tres meses

► Reproductor de música rico en funciones

Número de instalaciones: 10,000,000 – 50,000,000

Valoración general de la aplicación: 3.5 / 5.0

Última actualización: 9 de octubre de 2017

Versión de Android requerida: 4.3 y superior

Descargar Apple Music

Amazon Music

La entrada de Amazon en el servicio de música es un gran alivio para los amantes de la música. Ahora, transmitir o descargar canciones se volverá más barato con Amazon Music. Aquí puedes elegir entre millones de grandes éxitos musicales, varias estaciones de radio, recomendaciones personalizadas, listas de reproducción seleccionadas, etc.

Amazon tiene una aplicación de Android rica en funciones. Puede reproducir canciones almacenadas localmente en tu dispositivo Android. También puede descargar música para escuchar sin conexión, pero el servicio es gratuito de forma limitada. En primer lugar, solo hay 200 canciones que son completamente gratuitas para comprar. El resto solo puedes descargarlo si tienes una membresía ilimitada.

Si eres un usuario nuevo, puede aprovechar la prueba gratuita de 30 días. A partir de entonces, debes comprar una suscripción paga de tres meses a solo $ 0.99 usd. Esta es una oferta limitada que se está ejecutando actualmente para los clientes nuevos. Una vez que tengas Amazon Prime Music, puede descargar canciones ilimitadas en la aplicación para fines fuera de línea.

► 30 días de prueba gratis

► No hay anuncios con membresía de Amazon Prime

► La colección de canciones gratuitas para descargar está en cantidades limitadas

Número de instalaciones: 10,000,000 – 50,000,000

Valoración general de la aplicación: 3.5 / 5.0

Última actualización: 9 de octubre de 2017

Versión de Android requerida: 4.3 y superior

Descargar Amazon Music

Napster

Napster es un servicio de música sin publicidad. Aquí puedes transmitir música a pedido y descargar canciones para escuchar sin conexión. La colección de música es enorme. Debes suscribirse al plan de prueba de 30 días de Napster para acceder a su base de datos de música de más de 30 millones.

En el período de prueba, puedes transmitir o descargar canciones ilimitadas según tu elección. Napster tiene una aplicación para dispositivos Android, que también tiene un reproductor de música incorporado. Mi experiencia de Napster en mi teléfono inteligente Android fue fantástica. De alguna manera, experimenté una mejor salida de sonido en comparación con otras buenas aplicaciones.

Napster se ha asociado con EVEN para una experiencia de audio personalizada. Significa que ahora puedes ajustar cada sonido a la forma que te gustaría escuchar en tus oídos.

► La colección de música es enorme (más de 30 millones de canciones)

► Sin anuncios

► Período de prueba de 30 días

► Tecnología global de red de oyentes para descubrir nueva música

Número de instalaciones: 10,000,000 – 50,000,000

Valoración general de la aplicación: 4.2 / 5.0

Última actualización: 15 de diciembre de 2017

Versión de Android requerida: varía con el dispositivo

Descargar Napster

Saavn

Saavn es un servicio de música que brinda acceso gratuito en línea a su enorme base de datos de música. Aquí puedes obtener canciones regionales en inglés, bollywood, hindi e indio. Saavn tiene una hermosa aplicación para Android.

Puedes explorar tu música favorita por artistas, géneros, estado de ánimo, etc. Saan también tiene algunas listas de reproducción seleccionadas: EDM Night out, Dance Sweat Repeat y muchas más. Puedes optar por su opción de prueba gratuita, donde puede descargar canciones ilimitadas para escucharlas sin conexión.

Su aplicación Android tiene un reproductor de música incorporado con todas las opciones necesarias, como bucle, reproducción aleatoria, descarga, etc. También puedes poner cualquier canción en una cola o agregarla a tu lista de reproducción con unos pocos clics. Su modelo de suscripción es muy fácil y conveniente. El mínimo es mensual, que ni siquiera es de $ 2 usd. Puedes descargar canciones ilimitadas con cualquier suscripción Saavn Pro.

► Gran colección de música india e internacional.

► La cuenta gratuita tiene anuncios, mientras que la suscripción Pro no tiene anuncios.

► La versión de prueba gratuita tiene la opción de descargar canciones ilimitadas

Número de instalaciones: 50,000,000 – 100,000,000

Valoración general de la aplicación: 4.2 / 5.0

Última actualización: 18 de noviembre de 2017

Versión de Android requerida: varía con el dispositivo

Descargar Saavn

Gaana

Gaana es un servicio de música freemium que se usa popularmente como una aplicación para varias plataformas como Android, iOS y Windows. Gaana también cuenta con 10 estaciones de Radio Mirchi. Puedes acceder a miles de listas de reproducción especiales seleccionadas por curadores.

Su aplicación de Android te da la opción de leer la letra de cualquier canción. Su reproductor de música nativo es excelente en todos los aspectos cuando se trata de varias características requeridas.

Aunque, por su nombre, suena más como una aplicación de música Bollywood e Hindi. Curiosamente, también puedes navegar y escuchar muchas canciones en inglés. Algunos de los artistas más populares que puedes encontrar en Ganna son Eminem, Enrique Iglesias, Bryan Adams, Avicii, Justin Bieber, Kesha, Rihanna, Selena Gomez, Taylor Swift, Katy Perry y muchos más.

► 30 millones de canciones indias e internacionales

► La cuenta gratuita tiene anuncios, mientras que la suscripción paga es libre de anuncios.

► El modelo de suscripción fuera de India es costoso

Número de instalaciones: 50,000,000 – 100,000,000

Valoración general de la aplicación: 4.2 / 5.0

Última actualización: 14 de diciembre de 2017

Versión de Android requerida: varía con el dispositivo

Descargar Gaana

Hungama

Hungama es otra aplicación de música para transmitir música gratis y descargar canciones cuando no tienes acceso a Internet. Tiene más de 3.5 millones de canciones en inglés, hindi y otros idiomas regionales indios. Podrás filtrar según géneros, estado de ánimo, artistas, popularidad, año de lanzamiento, etc.

Aunque, los usuarios se quejan de su aplicación Android con errores. La gente compara directamente la aplicación Hungama con Gaana, Wynk y Saavn. Debo decir que la aplicación Hungama es una gran decepción en comparación con estas.

Un usuario gratuito puede descargar solo 20 canciones, después de lo cual se le pedirá que elija su suscripción Pro.

Hungama tiene un modelo de suscripción basado en puntos donde puedes comprar puntos.

► 3.5+ millones de canciones indias e internacionales

► La interfaz no es fluida y fácil de usar.

► La cuenta gratuita tiene la opción de descargar solo 20 canciones

Número de instalaciones: 10,000,000 – 50,000,000

Valoración general de la aplicación: 4.2 / 5.0

Última actualización: 5 de noviembre de 2017

Versión de Android requerida: 4.1 y superior

Descargar Hungama

JioMusic

Jio Music lanzó sus servicios móviles en India con una gran explosión. Desarraigó a los más destacados en telecomunicaciones como Airtel, Idea, BSNL, etc. en muy poco tiempo. La compañía trajo algunos regalos con su plan de conexión móvil. Por ejemplo, la aplicación JioMusic en un teléfono inteligente.

JioMusic es una aplicación de música gratuita que actualmente tiene más de 10 millones de canciones de diferentes idiomas, como inglés, hindi y otros dialectos regionales indios. Puedes descargar canciones ilimitadas para escuchar sin conexión. No hay anuncios, y también tiene acceso a música de calidad HD o codificación de audio de 320 kbps.

Si solo hablas inglés, puedes descargar canciones de Justin Timberlake, Ed Sheeran, Rihanna, Drake, Beyoncé, Justin Bieber y muchos otros. Además, tiene la opción de descargar varias listas de reproducción seleccionadas como Rap y deporte, Up Tempo running, Pop entrenamiento, 50, 60, 70, 80, 90 , etc.

► La colección de música es buena.

► Sin anuncios

► Descarga sin conexión disponible para todas las canciones

► Música de calidad HD

► Solo disponible para usuarios de Jio

Número de instalaciones: 50,000,000 – 100,000,000

Valoración general de la aplicación: 4.5 / 5.0

Última actualización: 29 de agosto de 2017

Versión de Android requerida: 4.3 y superior

Descargar JIO

Wynk Music

Wynk Music es el paraíso para los amantes de la música india. Sin embargo, debo decir que también tiene la última y mejor colección de música internacional. Soy un gran amante de la música inglesa, como el pop, el rock lento, etc. La música de Wynk ha sido mi mejor opción en comparación con otras aplicaciones de música en mi teléfono inteligente.

Todos los usuarios de Android pueden descargar la aplicación de música Wynk desde Google Play Store sin costo alguno. Debes iniciar sesión antes de poder descargar libremente canciones ilimitadas para escuchar sin conexión. También puedes crear listas de reproducción. Hay varias listas de reproducción prefabricadas en su aplicación que se pueden descargar con un solo clic.

Puedes navegar por su biblioteca de canciones que tiene canciones de los artistas más famosos del mundo, como Taylor Swift, Ed Sheeran, Justin Bieber, Rihanna, Pitbull, Shakira, Jennifer Lopez, Major Lazer, entre otros. También puedes descargar viejos éxitos populares de artistas como Bryan Adams, Linkin Park, Beatles, Michael Jackson, Eagles y muchos otros.

La aplicación Wynk para Android tiene un potente reproductor de música nativo. Tiene opciones como bucle, reproducción aleatoria, descarga, etc. Alternativamente, puedes poner en cola cualquier canción con unos pocos clics.

► 3+ millones de colecciones de música india e internacional

► Menos anuncios

► Suscripción gratuita y de pago. Incluso el usuario gratuito puede descargar canciones

► La opción de descarga gratuita está disponible para usuarios de Airtel

Número de instalaciones: 10,000,000 – 50,000,000

Valoración general de la aplicación: 4.2 / 5.0

Última actualización: 13 de diciembre de 2017

Versión de Android requerida: varía con el dispositivo

Aplicaciones dudosas de Android

Nota: Stemjar nunca recomienda a sus usuarios descargar o instalar nada fuera del límite de Google Play Store. Además, debe consultar y leer en profundidad antes de realizar cualquier descarga de música desde cualquier lugar.

Descargar Winki Music

Music Paradise Pro

Hasta hace unos meses, Music Paradise Pro estaba disponible en Google Play Store pero ya no. Music Paradise Pro es una aplicación de Android que permite a los usuarios descargar archivos de música originales sin procesar de Internet. La gente nunca tuvo idea de si sus acciones eran legales o no. Sin embargo, siempre dio garantías legales a sus usuarios.

Finalmente, Google eliminó esta aplicación de Play Store. Pero su archivo apk todavía está dando vueltas en Internet. Varios sitios web incluso te permiten descargar e instalar su apk en tu teléfono inteligente. La aplicación es básica en apariencia, y obtienes una opción de búsqueda simple para buscar música y artistas. Incluso ahora puede obtener todos los últimos éxitos en inglés y álbumes de artistas famosos de forma gratuita.

Descargar Music Paradise Pro

SuperCloud Song MP3 Downloader

SuperCloud Song MP3 Downloader es otra área gris cuando se trata de descargas de música gratuitas. No puede encontrar su aplicación en la tienda Google Play, por lo tanto, su legalidad es cuestionable. La selección de música en esta aplicación es extraña. La aplicación tiene una opción de búsqueda simple para buscar música. Descarga música directamente en tu teléfono inteligente Android.

Al igual que cualquier otra aplicación dudosa, incluso esta aplicación no cuenta con listas de reproducción y otras funciones estándar de las aplicaciones de música. Puedes descargar el archivo apk desde varios sitios web. ¡Solo busca en Google!

Descargar SuperCloud Song MP3 Downloader

MP3 Music Download Pro

MP3 Music Download obtiene todas sus pistas de un sitio web Mp3pn.net. Este sitio transmite pistas de música desde servidores de archivos proxy, y no almacena nada directamente en su servidor. Su aplicación de Android ya no está en Play Store.

La colección de canciones en inglés es buena. La aplicación sí explicó sobre cómo era una aplicación legítima. Pero supongo que a Google no le gustó y eliminó su existencia de su tienda. Puedes descargar el archivo apk desde internet. Es posible que tengas que sentarte pacientemente durante más de unos minutos antes de instalarla en tu teléfono móvil.

Descagrar MP3 Music Download Pro