Así se vería el nuevo DualSense de PS5 en diferentes colores

Sony reveló sorprendentemente el nuevo controlador DualSense PS5 recientemente. Es la primera vez que la compañía adopta un nuevo diseño de dos colores para su consola PlayStation 5. El nuevo controlador DualSense vendrá con un esquema de color blanco y negro con un diseño futurista elegante. Sin embargo, si aún no te gusta el color, estas maquetas hechas por fanáticos podrían satisfacer tu gusto, ya que algunas de ellas son realmente increíbles.

No mucho después de la presentación, los fanáticos de PlayStation de todo el mundo comenzaron a jugar con el esquema de colores del nuevo controlador. Hicieron maquetas del nuevo diseño en varios colores diferentes y cada uno de ellos se ve mucho mejor que el original.

Uno de los artistas, @thefleshmonk, compartió cuatro imágenes del nuevo controlador, en Twitter (a continuación), cada una con un nuevo color que reemplazó al blanco en el original. Los colores incluyen amarillo, negro, rojo y azul, y todos se ven bastante geniales y explosivos.

Un Redditor, u / H4WK1NG, siguió un patrón de color similar al @thefleshmonk, pero puso algunas opciones de color más en la mezcla. El Redditor hizo 9 maquetas del controlador que también incluyen la que tiene los colores originales.

Otro Redditor, u / Doomster78666, lo llevó a otro nivel al agregar colores degradados al controlador DualSense. Estos colores pasaron de un tono más oscuro a uno más claro, desde la parte inferior del controlador hasta la parte superior. Estos colores degradados se ven realmente geniales en el controlador, especialmente los azules y morados.

Ahora, todos los esquemas de color anteriores reemplazaron el color blanco del controlador, dejando el color principal como está en el original. Sin embargo, un usuario en Twitter dio la vuelta a todo esto al dejar el blanco y reemplazó el color con un tono rosa en lugar del negro. Si me preguntas, creo que este se ve el mejor de todos.

Okay, but what if it was pink?? pic.twitter.com/dA7XqiO6mP

— Kaitlyn Molinas (@orcastraw) April 7, 2020