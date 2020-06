7 características de Google Home Mini que te encantarán

Google Home Mini es uno de los asistentes inteligentes más populares. Es un tamaño pequeño, tiene un diseño elegante y una amplia gama de funcionalidades que lo convierten en una opción atractiva para muchas personas. Especialmente si no quieren que se muestre el diseño del ambientador de Google Home.

Otra razón por la cual Google Home Mini es una opción tan popular se debe a la cantidad de funciones que tiene. Además de su funcionalidad básica de asistente inteligente (es decir, responder preguntas, reproducir música y controlar dispositivos domésticos inteligentes), Google Home Mini (o Nest Mini, si tiene la versión más reciente) puede hacer mucho más.

Estas son las mejores funciones adicionales de Google Home Mini que te encantarán.

1.Puede encontrar tu teléfono

¿Con qué frecuencia pierdes el rastro de tu teléfono durante el día? A veces es tan simple como que el dispositivo se deslice entre los cojines del sofá, pero a veces lo dejas y olvidas dónde lo colocas. Le pasa a todo el mundo.



La buena noticia es que Google puede llamar a su teléfono por usted. Todo lo que tiene que hacer es programar su número en su cuenta y luego preguntar: “Hola Google, encuentra mi teléfono”. Esta función funciona tanto con Android como con iPhone, por lo que puede evitar molestar a su cónyuge para llamar a su teléfono.

2.Puede realizar rutinas diarias

Uno de los principales beneficios de ser propietario de una casa inteligente es la capacidad de automatizar muchas tareas cotidianas. Puede que no pienses mucho en hacerlo, pero apagar cada luz (o incluso pedirle a Google que lo haga individualmente) lleva mucho tiempo.

Con Google Home Mini, puede crear rutinas que se activarán cuando diga una frase específica. Por ejemplo, puede decir “Hola Google, buenos días”, y el dispositivo se puede programar para encender las luces en toda la casa, comenzar a preparar su café y comenzar su lista de reproducción matutina.

Puede configurar frases personalizadas para rutinas personalizadas. Algo así como “Hola Google, tiempo de juego” podría atenuar las luces, subir el volumen de una barra de sonido conectada y encender su Xbox para una gran noche de juegos.

3.Puede transmitir a todos los dispositivos

¿Cuántas veces has necesitado reunir a cada miembro de la familia, pero no has podido encontrar una manera fácil de hacerlo sin gritar a todos en la casa? Si tiene más de un Google Home Mini dentro del hogar, una función de Google Home Mini es la capacidad de transmitir a todos los dispositivos a la vez.

Puedes decir algo como: “Hola Google, transmite que es hora de cenar”. Después de dar la orden, sonará una campana en cada dispositivo. También puede usarlo como un intercomunicador, incluso si no está en casa. Al decirle al Asistente de Google en su teléfono que desea transmitir que está de camino a casa, pasará el mensaje a cada dispositivo dentro de la casa.

4.Puede ser una máquina de ruido blanco

A muchas personas les resulta imposible quedarse dormidas sin algún tipo de sonido de fondo: un televisor, un ventilador de techo o una máquina de ruido blanco. Si caes en uno de estos campamentos, tu Google Home Mini puede ayudarte. Puede pedirle a Google que reproduzca una variedad de sonidos y el dispositivo responderá.

Los sonidos tampoco se limitan únicamente al ruido blanco. Puede solicitar pistas específicas, como el sonido de la lluvia o los sonidos del bosque. No importa qué ruido ambiental lo ayude a dormir mejor, existe una probabilidad mejor que la media de que Google pueda reproducirlo.

5.Puede funcionar como un teléfono

Si ha vinculado sus contactos a su cuenta de Google, Google Home Mini presenta una función manos libres. Es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es decir: “Hola Google, llama a mamá”, y el dispositivo marcará el número de tu madre .

Lo mejor de todo es que la función de reconocimiento de voz de Google significa que reconocerá las voces de los usuarios habituales. Como todos tienen “mamá” en su teléfono, Google puede distinguir quién le está hablando y llamar a la “mamá” correcta en función del hablante.

6.Puede ser un asistente personal

¿Con qué frecuencia dejas algo y piensas: “Voy a olvidar dónde está eso?” En lugar de tratar de recordar dónde pones algo, solo dile a Google. Si dice: “Hola Google, mi llave de repuesto está en el cajón de mi escritorio”, recordará Google.

Cuando comience a buscar su clave y no pueda encontrarla en ningún lado, solo pregunte a Google dónde está y le dirá dónde la colocó por última vez.

7.Puede ajustar el volumen del televisor

¿Perdió el control remoto? No se preocupe, solo pídale a Google que encienda el televisor, transmita su programa favorito o ajuste el volumen. Si tiene un Chromecast conectado a la parte posterior de su televisor, su Google Home Mini puede actuar como un control remoto.

Si ha vinculado sus servicios de transmisión a su cuenta de Google o su Chromecast, puede transmitir episodios específicos, omitir aquellos que no le gustan y mucho más con solo su voz. Google Home Mini es una herramienta fantástica con un precio igualmente accesible. Muchas personas lo ven como poco bueno porque es un modelo anterior al Nest Mini, pero no hay diferencias que valgan la pena entre los dos dispositivos.

Si está buscando un asistente inteligente útil y asequible para usar en el hogar (o incluso para servir como un altavoz Bluetooth en una oficina), intente elegir un Google Home Mini. No te decepcionará.