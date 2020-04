CHUWI HeroBox: Una mini PC súper asequible con 8GB de RAM y un SSD

En el momento del inicio de las computadoras, las máquinas ocuparon toda una sala para estar operativas. Eran caras, enormes y estáticas. Con el paso del tiempo, las computadoras se volvieron personales, compactas y mucho más asequibles.

Sin embargo, esta mini PC lleva los términos asequibilidad y relación calidad-precio a otro nivel. La mini PC Chuwi Herobox no es en absoluto la PC más barata del mercado. Sin embargo, las especificaciones que incluye en el rango de precio ciertamente la convierten en un producto con una buena relación calidad-precio.

Ahora, déjame contarte primero sobre las especificaciones locas que tiene. La Herobox es probablemente la mini PC más barata que viene con 8 GB de LPDDR4 RAM y una unidad de estado sólido (SSD) de 180, ampliable hasta 1 TB.

Está alimentada por el procesador Intel Celeron Gemini Lake N4100 de cuatro núcleos, que está hecho principalmente para portátiles. Sin embargo, siguiendo los puntos de referencia, se compara con el Intel Core i5-5200U (según Passmark) y es un SoC bastante rápido y barato. Entonces, la Herobox es una de esas máquinas que cuando se compromete con las especificaciones, se refleja en el precio.

Además de estas especificaciones internas, es una de las mini PC más compactas del mercado. Mide 7.39 ″ x 5.44 ″ x 1.47 ″ y pesa alrededor de poco más de medio kilogramo (0.59 Kgs). Por lo tanto, transportarla en una mochila no es gran cosa.

Aunque la PC es compacta, la E / S de la máquina no se ve comprometida. Viene con una variedad de conectores como el USB-C, cuatro puertos USB-A, un puerto Gigabit Ethernet, un puerto VGA, un conector para auriculares y una ranura micro SD.

Ahora, antes de decirte el precio de Herobox, déjame comentarte que desafortunadamente, el producto no se envía a la India por ahora y ni siquiera sabemos si esa será una opción en el futuro o no. Sin embargo, si vives en otro país que no sea India, Chuwi te la entregará con cargos de envío adicionales.

Entonces, el precio del Chuwi Herobox es de solo $ 200 dólares, que al momento de escribir este artículo, se está vendiendo a un precio con descuento en Gearbest. También puedes consultar todas las características a detalle la PC en el sitio web oficial de Chuwi.

Entonces, ¿qué piensas sobre esta mini PC? ¿Te gusta? haznos saber en los comentarios.