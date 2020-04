Cómo agregar una fuente a Photoshop en Windows y Mac

Si deseas saber cómo agregar una fuente a Photoshop, deberás elegir entre dos métodos diferentes. La opción que elijas depende de para qué necesites dicha fuente. Por ejemplo, quieres que tus fuentes se agreguen a todas las aplicaciones de Adobe, puedes usar Adobe Creative Cloud. De lo contrario, puedes instalar fuentes localmente para usar en todas las aplicaciones.

Explicaremos ambos métodos a continuación y también ofreceremos algunos consejos sobre cómo encontrar diferentes fuentes en línea.

Agrega una fuente a Photoshop a través de Adobe Creative Cloud

Hay una función disponible en Adobe Creative Cloud la cual te permite descargar y agregar fuentes a Photoshop directamente utilizando tu cuenta de Adobe. El beneficio de esto es que podrás acceder a tus nuevas fuentes en todas las aplicaciones de Adobe en todos los dispositivos.

Para comenzar, debes abrir Adobe Creative Cloud. También necesitarás una suscripción activa a una de las aplicaciones de Adobe, como Photoshop. Si no tienes Adobe Creative Cloud, o usas una versión anterior de Photoshop, pasa a la siguiente sección. Pero si tienes una suscripción, Adobe proporciona acceso gratuito a las fuentes para uso comercial y personal .



Una vez que esté dentro de Adobe Creative Cloud, haz clic en el logotipo de Italic F en la parte superior derecha de la interfaz. Una vez cargado, haz clic en Adobe Fonts, luego haz clic en Examinar todas las fuentes .

Te redirigirá a una página web en tu navegador donde puedes buscar fuentes y familias de fuentes. Si te gusta una fuente, haz clic en Ver familia. En la página siguiente, tendrás la opción de Activar fuentes, esto activará todas las fuentes de esa familia.

Alternativamente, puedes desplazarte hacia abajo y hacer clic en el control deslizante para cada fuente en esa familia para agregarlas manualmente.



Una vez que hayas activado una fuente, verás el mensaje: Activación de fuente exitosa. Para encontrar tus nuevas fuentes, simplemente abre Photoshop y las encontrarás en la lista de fuentes cuando uses la herramienta de texto.

Agregar una fuente a Photoshop sin Adobe Creative Cloud

Si desea agregar fuentes a Photoshop sin Adobe Creative Cloud, primero deberás encontrar esas fuentes en línea. Luego puede descargarlas e instalarlas fácilmente siguiendo los pasos a continuación.

Primero, asegúrate de leer detenidamente las licencias disponibles para cualquier fuente que descargue en línea. Si bien algunas fuentes pueden descargarse gratuitamente, es posible que solo puedas usarlas libremente para uso personal. Los creadores de fuentes a menudo tendrán una licencia paga para uso comercial.

Si desea fuentes gratuitas para uso comercial, puedes probar Google Fonts. Todas las fuentes son de código abierto. Alternativamente, DaFont puede ser un gran lugar para encontrar una mayor selección de fuentes para uso personal y gratuito.

Cuando descargues una fuente, obtendrás un archivo .zip en la mayoría de los casos. Extrae la fuente a una nueva carpeta, luego resalta todos los tipos de fuente que deseas instalar. Después, haz clic derecho y seleccione Instalar .

Nota: en Mac, el proceso es similar. Simplemente extrae el archivo zip y haz doble clic en los archivos de fuente extraídos y tendrás la opción de instalarlo en Font Book

Una vez que hayas instalado la fuente, deberías poder encontrarla en Photoshop. Si no puedes verla, intenta reiniciar Photoshop. Lo mejor de instalar fuentes con este método es que también las encontrará en cualquier otra aplicación de procesamiento de texto que uses, incluido Microsoft Office.

El mayor inconveniente de este método es que las fuentes solo se instalarán localmente en tu máquina. Esto significa que deberás instalarlos nuevamente en otros dispositivos si desea continuar usándolos en otro lugar.

Cómo administrar tus fuentes

Puedes administrar sus fuentes a través de Adobe Creative Cloud o localmente en tu PC o Mac. Esto podría ser útil si deseas eliminar las fuentes no utilizadas o si desea verificar si una fuente se ha instalado correctamente.

Cómo administrar las fuentes Adobe Creative Cloud:

1.-Abre Adobe Creative Cloud.

2.-Haz clic en el ícono F cursiva en la esquina superior derecha.

3.-Haz clic en Adobe Fonts .

4.-Haz clic en el nombre de cada fuente para activarla o desactivarla.

Ten en cuenta que estas fuentes solo funcionarán en las aplicaciones de Adobe para las que tienes una suscripción activa.

Cómo administrar las fuentes de Windows 10:

1.-Presiona la tecla de Windows.

2.-Tipo de Fuentes.

3.-Haz clic en Configuración de fuente.

Todas las fuentes instaladas aparecerán aquí. Haz clic en cada fuente para desinstalarla, cambiar la configuración predeterminada u obtener una vista previa. Si una fuente no aparece aquí, es probable que no la hayas instalado correctamente.

Cómo administrar las fuentes de Mac:

1.-Abrir Launchpad

2.-Buscar Font Book

3.-Haz clic en Font Book en los resultados de búsqueda para abrirlo.

En Font Book, todas las fuentes instaladas se pueden ver, previsualizar y desinstalar. Si no puedes ver una fuente instalada recientemente, puede ser porque no la has instalado correctamente.

Espero que esta guía te haya ayudado a agregar fuentes a Photoshop o eliminar fuentes de tu maquina. Si necesita más ayuda, puede comunicarse con nosotros dejando un comentario.