Cómo Bloquear a alguien en Instagram y Facebook

El bloqueo de usuarios en las redes sociales esencialmente los borra de su espacio en línea. No podrán ver su contenido ni interactuar con usted de ninguna manera en línea, ya sea mediante mensajes, enviándole invitaciones, comentando sus fotos y videos, o viendo otros detalles en su perfil.

También es una buena manera de ordenar tu feed cuando sientes que silenciar a las personas en Facebook e Instagram ya no es suficiente. Hay más de una razón por la que puede optar por bloquear a alguien en Instagram o Facebook, y hay algunas maneras diferentes de hacerlo.

Es posible que desee bloquear a alguien en línea si cree que lo han estado acosando. Ya sea tu ex o alguien que nunca has conocido en la vida real, al bloquearlos restringirás su acceso a tu información personal. La intimidación en línea, el acoso y los ataques cibernéticos pueden ser otra razón para bloquear a los usuarios. Puede usarlo para protegerse de la atención no deseada y las intenciones malas.

La razón más común para bloquear a alguien es una pelea en la vida real entre amigos o incluso familiares. A menudo resulta en dejar de ser amigos en Facebook, Instagram y otras redes sociales.

Sin embargo, un usuario no amigo aún puede ver cualquier contenido o información en la red sobre usted que sea pública. Bloquear al usuario cortará completamente todos sus lazos en línea con ellos y se asegurará de que ambos protejan su privacidad .

En Facebook, puede bloquear a cualquier otro usuario. No importa si están en tu lista de amigos, si te siguen o si no hay ninguna conexión entre ustedes dos. Cualquier persona que bloquee no recibirá ninguna notificación al respecto.

La única forma en que pueden descubrir que los ha bloqueado es si buscan su perfil de Facebook. Ya no podrán enviarte mensajes, solicitudes de amistad ni ver ninguna de tus publicaciones.

Para bloquear a alguien en Facebook usando su computadora, siga estos pasos:

En su navegador, abra Facebook.

Vaya al perfil de Facebook de la persona que desea bloquear. Encuéntralos en tu lista de amigos o pon su nombre de Facebook en la barra de búsqueda.

En su perfil, haga clic en los tres puntos al lado del botón Mensaje.

En el menú emergente, elija Bloquear.

Se le pedirá que verifique su decisión de bloquear al usuario. Haga clic en Bloquear nuevamente para confirmar.

Para bloquear a alguien que usa su teléfono, siga estos pasos:

Abra la aplicación de Facebook en su teléfono inteligente.

Navegue a la página de perfil de la persona que desea bloquear.

En su perfil, haga clic en el botón de tres puntos en el lado derecho de la pantalla. Esto abrirá el menú de Configuración del perfil.

Desde el menú, seleccione Bloquear.

En la página siguiente, se le pedirá que confirme su decisión de bloquear al usuario. Haz clic en Bloquear nuevamente.

También tienes la opción de bloquear a alguien en Facebook Messenger. Para hacer eso, haga lo siguiente:

Abra Messenger en su teléfono inteligente o tableta.

Abre el chat con la persona que deseas bloquear.

En la esquina superior derecha, haga clic en el ícono Información para ir a su perfil.

Desplácese hacia abajo hasta Privacidad y seleccione Bloquear.

Obtendrá dos opciones para elegir: puede bloquear al usuario solo en Messenger, o también bloquearlo en Facebook. Elija la opción que mejor funcione para usted.

En caso de que bloquee accidentalmente a alguien en Facebook, o si decide desbloquear a alguien después de un tiempo, puede hacerlo a través de la lista de Bloqueo en la aplicación.

Para localizar la lista, vaya a la aplicación de Facebook. En la esquina superior derecha, haga clic en la flecha hacia abajo y busque el menú Configuración y privacidad.

Desde allí, seleccione Configuración.



Encontrará la lista de bloqueo en el lado izquierdo del menú. Desplácese hacia abajo por la lista, encuentre el usuario que desea desbloquear y seleccione Desbloquear para restaurar su acceso a su perfil de Facebook.

Cómo bloquear a alguien en Instagram

Dado que Facebook e Instagram están vinculados de más de una manera, es posible que desee bloquear a la misma persona en ambas redes. Puede bloquear a alguien en Instagram utilizando la aplicación de teléfono inteligente y su navegador web.

Bloquear usuarios de Instagram en su teléfono

Abra la aplicación de Instagram y localice el perfil del usuario que desea bloquear.

En la esquina superior derecha, toca el botón de menú de tres puntos verticales .

. En el menú emergente, seleccione Bloquear.

En la página siguiente, recibirá una advertencia que le pedirá que verifique si desea bloquear a este usuario de Instagram. Haga clic en Bloquear nuevamente para confirmar.

Bloquear usuarios de Instagram en su computadora

Si está utilizando Instagram en su computadora, puede bloquear a un usuario a través del navegador web. Para hacer eso, sigue estos pasos:

Abra el sitio web de Instagram con su navegador.

Vaya al perfil del usuario que desea bloquear.

Encuentra el botón de tres puntos en la parte superior de su página de perfil y haz clic en él.

En el menú emergente, seleccione Bloquear a este usuario.

Verá aparecer la advertencia pidiéndole que verifique si desea bloquear a este usuario de Instagram. Haga clic en Bloquear nuevamente para confirmar.

Cómo desbloquear a alguien en Instagram

Si accidentalmente bloqueó a alguien en Instagram y desea cancelarlo, hay dos formas de hacerlo.

Puede hacerlo simplemente yendo a su perfil y haciendo clic en el botón Desbloquear .

. Alternativamente, puede desbloquear usuarios al ver la lista de Cuentas bloqueadas en Instagram.

Para hacerlo, vaya a su perfil de Instagram y toque el botón de menú en la esquina superior derecha. Luego elija Configuración > Privacidad > Cuentas bloqueadas.

De la lista, elija los usuarios que desea desbloquear y toque su nombre de instagram. Los usuarios no serán notificados cuando los bloquee o desbloquee en Instagram.

Proteja su privacidad en línea

Si después de bloquear a alguien en Facebook o Instagram todavía le preocupa que pueda acceder a su información personal, considere dar un paso más allá eliminando en masa sus datos de Facebook y publicaciones de Instagram , o incluso eliminando sus cuentas sociales .

¿Alguna vez has bloqueado personas en las redes sociales? ¿Lo encuentras efectivo? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios.