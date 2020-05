El Mi Box 4K es un sólido Android TV box para todos. Ofrece casi todo lo que pueda desear, incluido el soporte para resolución 4K. Entonces, si ha comprado un Mi Box 4K nuevo, o está pensando en comprar uno, aquí le mostramos cómo configurar y usar el Mi Box 4K en su televisor.

Cómo configurar Mi Box 4K

Lo primero que debe saber es que el Mi Box 4K viene con casi todo lo que necesita para configurarlo con su televisor, incluido un cable HDMI. Sin embargo, la compañía no incluye baterías AAA para el control remoto. Así que asegúrese de haber comprado 2 pilas AAA. No puede configurar Mi Box 4K sin encender el control remoto. Muy bien, ahora veamos qué necesitas hacer para configurarlo.

Conecte el Mi Box 4K a la alimentación y conecte el cable HDMI a su televisor. Encienda su televisor también.

Ahora verá un en su televisor que le muestra cómo emparejar su control remoto con el Mi Box. Tienes que mantenga presionado el botón de Aplicaciones y el botón Inicio en conjunto (como se muestra a continuación) hasta que escuche un pitido.

Descanso rápido Aquí es donde me enfrenté a un problema. Presionar y sostener los botones no estaba haciendo nada por mí. Esperemos que no encuentre este problema, pero si lo hace, hay una solución fácil.

Intente presionar el botón de encendido en el control remoto y vea si eso apaga su Mi Box. Si lo hace, genial. Simplemente vuelva a encender la caja y podrá continuar con la configuración.

Si no es así, apague el Mi Box de la red eléctrica y luego vuelva a encenderlo. Debería poder emparejar el control remoto ahora.

Ahora que hemos solucionado este problema, continuemos con la configuración completa para esto. Hay dos formas de continuar con la configuración dependiendo de si usa o no un teléfono Android.

Configure Mi Box 4K con un dispositivo Android

Siga las indicaciones en la pantalla para seleccionar su idioma y región.

Luego verá una pantalla que pregunta ‘¿ Configura rápidamente su televisor con su teléfono Android? ‘. Selecciona ‘Continuar’.

En su teléfono Android, inicie el Asistente y diga (o escriba) ” Configurar mi dispositivo “. Toque ‘ Siguiente ‘. Su teléfono ahora buscará dispositivos.

Conectará automáticamente su Mi Box 4K. Si muestra una lista de dispositivos, seleccione Mi Box de la lista. Ahora, verifique que el código que se muestra en su teléfono sea el mismo que el de su televisor .

Seleccione una red WiFi y luego toque ‘Copiar’.

Elija la cuenta de Google que desea copiar y continúe el proceso.

Simplemente siga las instrucciones y estará listo en muy poco tiempo.

Lo mejor de configurar con un teléfono Android es que automáticamente inicia sesión en su cuenta de Google en el televisor . Para que no tenga que ingresar contraseñas y qué no. Además, si la contraseña de su cuenta de Netflix se guarda con Google, también se iniciará sesión y se configurará automáticamente. Fácil, ¿verdad?

Configure Mi Box 4K sin un dispositivo Android

A veces, la configuración con Android falla. Lo hizo muchas veces para mí. En tales casos, o en los casos en que no tiene un teléfono Android, aquí le mostramos cómo completar la configuración.

Elija ‘Omitir’ cuando el televisor le solicite que configure con un dispositivo Android. Ahora, seleccione su red WiFi e ingrese su contraseña .

Acepte los Términos de servicio y proporcione a Android TV los permisos necesarios . Luego lo guiará a través de las funciones básicas de Android TV.

Eso es practicamente todo. Sin embargo, dado que configuró sin su teléfono Android, deberá iniciar sesión en su cuenta de Google manualmente . Hagamos eso también.

Navegue hasta el icono de notificación y selecciónelo . Aquí haga clic en la opción que le pide que inicie sesión en Google.

Haga clic en ‘ Iniciar sesión ‘.

Seleccione ‘ Usar su teléfono o computadora ‘. También puede elegir el control remoto, pero eso lleva más tiempo.

Visite la URL que se muestra en el televisor o haga clic aquí e ingrese el código que se muestra allí. Eso es todo, su cuenta de Google se registrará en su televisor.

Ahora que sabe cómo configurar Mi Box 4K, puede disfrutar de todos sus programas y películas favoritas de Netflix, Prime Video, Hotstar y más directamente en su televisor. También hay un montón de consejos y trucos geniales para Android TV que debes probar.

Además, si está buscando cosas para ver, consulte nuestra lista de las mejores películas para transmitir durante la cuarentena . Además, si tiene algún problema en la configuración, no dude en consultarnos en los comentarios.