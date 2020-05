Cómo crear archivos zip o directorios protegidos por contraseña en Linux

Zip es una utilidad ampliamente utilizada para empaquetar y comprimir datos. Está disponible en todos los principales sistemas operativos, incluidos Linux y FreeBSD. Es útil para hacer una copia de seguridad de la información y ahorrar espacio en el disco.

Además, los archivos zip son más fáciles de almacenar y compartir entre pares. Sin embargo, cualquier persona que tenga acceso a ellos puede abrir archivos zip todos los días. Por lo tanto, si desea proteger su información para que no caiga en las manos equivocadas, es posible que desee proteger el archivo zip protegido con contraseña. Hoy, le mostraremos cómo hacerlo fácilmente utilizando la utilidad zip disponible para Linux .

Crear archivos zip o directorios protegidos con contraseña

Zip es una solución todo en uno que proporciona instalaciones de envasado y compresión. También es muy fácil agregar privacidad mediante contraseñas. Le mostraremos cómo crear archivos zip de Linux con una contraseña utilizando el terminal y la interfaz gráfica.

Crear archivos zip en Linux desde la terminal

Antes de continuar, asegúrese de que la utilidad zip esté disponible en su máquina. Por lo general, está preinstalado en la mayoría de las principales distribuciones de Linux . Puede verificar su existencia ejecutando el siguiente comando.

$ zip --version

Si Zip no está disponible, instálelo ejecutando uno de los siguientes comandos en su emulador de terminal de Linux .

$ sudo apt install zip $ sudo yum install zip

Ahora, primero, vea cómo crear un archivo zip simple sin ninguna contraseña. El siguiente comando creará un archivo zip de cinco archivos individuales.

$ zip files.zip test1 test2 test3 test4 test5 $ zip files.zip test{1,2,3,4,5}

Sin embargo, el documento files.zip no es muy seguro ya que cualquiera puede extraer los archivos originales mediante el comando descomprimir en Linux. Podemos agregar una contraseña para files.zip usando la opción -P o –password de Zip. El siguiente comando demuestra esto.

$ zip -P 12345 files.zip test1 test2 test3 test4 test5 $ zip --password 12345 files.zip test{1,2,3,4,5}

Los dos comandos anteriores son equivalentes y crean un archivo zip protegido con contraseña llamado files.zip.

Sin embargo, hay una advertencia en esta operación. Dado que estamos proporcionando la contraseña como texto sin formato en el terminal, otros usuarios en el sistema podrían ver esta contraseña. Afortunadamente, puede usar la opción -e o –encrypt para agregar una contraseña oculta para su zip.

$ zip -e files.zip test1 test2 test3 test4 test5 $ zip --encrypt files.zip test1 test2 test3 test4 test5 Enter password: Verify password:

Cuando escribe cualquiera de los comandos anteriores y presiona Intro, aparecerá un mensaje pidiéndole la contraseña. Esta contraseña no se repite en su terminal. El comando también verifica la contraseña para asegurarse de que los usuarios no hayan cometido errores ortográficos. Ahora, cada vez que desee extraer sus archivos, zip le pedirá la contraseña. Use el comando descomprimir en Linux para extraer el documento files.zip .

$ unzip files.zip

Crear archivos zip de directorios desde la terminal

Crear archivos zip de directorios es completamente idéntico a los archivos. Simplemente pase el nombre del directorio en lugar de los nombres de archivo. Eche un vistazo rápido al siguiente comando para ver cómo funciona esto.

$ zip -P 12345 dir.zip test/

Crea un zip de Linux con una contraseña llamada dir.zip . El contenido de este archivo zip es un directorio llamado prueba, que puede contener cualquier número de archivos / directorios por sí solo. Utilice el siguiente comando para proteger con contraseña los archivos zip de directorios de forma segura.

$ zip -e dir.zip test/

Puede descomprimir dir.zip fácilmente utilizando el comando descomprimir Linux.

$ unzip dir.zip

Crear archivos Zip en Linux desde la GUI

No se preocupe si no es muy fluido usando comandos de terminal de Linux . Puede crear fácilmente archivos zip con contraseñas directamente desde la interfaz gráfica de usuario. La siguiente imagen muestra cómo crear dicho archivo utilizando la GUI en un sistema Ubuntu.

contraseña proteger archivos zip GUI

Simplemente seleccione los archivos que desea comprimir haciendo clic izquierdo con el mouse y manteniendo presionado, luego haga clic derecho y seleccione la opción Comprimir del menú. Simplemente ingrese el nombre del archivo zip de salida en el marcador de posición apropiado y haga clic en Otras opciones para expandir un cuadro de diálogo adicional. Aquí encontrarás el campo Contraseña . Finalmente, ingrese su contraseña en este cuadro y haga clic en el botón Crear arriba.

Seleccione -> Haga clic derecho -> Comprimir -> AGREGAR NOMBRE DE ARCHIVO -> Otras opciones -> AGREGAR CONTRASEÑA -> Crear

Como puede ver, es un proceso bastante simple. Sin embargo, el método del terminal es mucho más productivo ya que ahorra muchos clics y navegación. Puede descomprimir el archivo siguiendo los pasos a continuación.

Haga clic derecho -> Extraer aquí -> INTRODUCIR CONTRASEÑA -> Seleccione Aceptar

El proceso es completamente el mismo para comprimir directorios desde la GUI. Intente eso por su cuenta para asegurarse de que ha aprendido a proteger con contraseña los archivos zip o directorios correctamente.

Hemos mostrado cómo proteger sus archivos zip con contraseñas utilizando la línea de comandos y la GUI. Sin embargo, no nos hemos centrado en la compresión para esta guía. Aunque zip tiene un atractivo universal, no proporciona los mejores resultados de compresión. Entonces, si la compresión es más importante para usted, entonces debe usar las compresiones gzip o bzip2 junto con los archivos tar de Linux.

Estas son utilidades modulares que son mucho más populares entre los usuarios avanzados de Linux debido a su confiabilidad y rendimiento. Con suerte, escribiremos un encubrimiento sobre estos muy pronto. Quédese con nosotros hasta entonces y no olvide dejar un comentario si tiene alguna pregunta.