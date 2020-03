Cómo desinstalar aplicaciones de Microsoft Store

La introducción de la tienda de Microsoft fue uno de los mayores cambios de Windows en la historia moderna. Este cambio fue acentuado por una de las “actualizaciones” más controvertidas que el sistema operativo ha visto nunca: el menú de inicio de Windows 8.

Ya sea que lo ames, lo odies o uses un reemplazo de la shell de Windows para evitarlo por completo, la tienda de Microsoft y sus aplicaciones son cosas con las que probablemente tendrás que interactuar en algún momento de la vida de tu PC.

Para aquellos que no estén tan locos por las aplicaciones de la tienda de Microsoft, vale la pena conocer el proceso de desinstalación. Es probable que tu PC venga con varias aplicaciones de la tienda de Microsoft instaladas desde la caja, así que ordenar tu PC implica borrarlas.

Sea cual sea la razón por la que quieres desinstalar las aplicaciones de la Microsoft Store, este artículo te lo explica. Analicemos las dos formas más sencillas de desinstalar aplicaciones de Microsoft Store, así como un breve resumen de lo que son estas aplicaciones en primer lugar.

¿Qué son las aplicaciones de Microsoft Store?

Microsoft Store comenzó como una tienda de aplicaciones en Windows 8, en ese entonces conocida como Windows Store, para distribuir aplicaciones de la Plataforma Universal de Windows. En Windows 10, Microsoft consolidó todos sus otros escaparates y plataformas de distribución en una sola aplicación y le dio un nuevo nombre.

Esas plataformas incluyen la Tienda Xbox, la Tienda de Teléfonos de Windows, el Mercado de Windows y más.

A finales de 2018, Microsoft reveló que la tienda de Microsoft albergaba más de 35 millones de títulos de aplicaciones. Similar a la App Store de Apple y a la Play Store de Google, la tienda de Microsoft ayuda a distribuir aplicaciones después de un proceso de certificación. A diferencia de muchas otras aplicaciones de terceros que puedes descargar de la web, las aplicaciones de la tienda de Microsoft Store son examinadas por seguridad y cumplimiento.

Sin embargo, no todos son fanáticos de las interfaces tipo tableta que muchas de estas aplicaciones llevan al escritorio. Uno de los mejores ejemplos es Skype: si eres como yo, prefieres la versión de escritorio más compacta e independiente a la aplicación que aparece en la tienda de Microsoft Store. Dicho esto, veamos cómo puedes desinstalar cualquier aplicación de Microsoft Store.

Desinstalar aplicaciones de Microsoft Store desde el menú Inicio

La forma más simple e intuitiva de desinstalar las aplicaciones de Microsoft Store es directamente desde el menú de inicio de Windows 8 o Windows 10. Sólo se necesitan unos pocos clics.

Todo lo que tienes que hacer es abrir el menú Inicio, desplazarte por la lista de aplicaciones instaladas y encontrar la aplicación de Microsoft Store que no quieres volver a ver. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre ella, haz clic en Desinstalar y ya está: nunca más te molestará.

Algunas aplicaciones, como Microsoft Edge, no tienen el botón Desinstalar. Las aplicaciones de este tipo se consideran el núcleo de Windows y están bloqueadas para cualquier medio simple de desinstalación. Hacerlo podría afectar la funcionalidad de otros programas.

Desinstalar aplicaciones de Microsoft Store a través de la configuración

El siguiente método más sencillo para desinstalar aplicaciones de Microsoft Store es hacerlo a través de la configuración de Windows.

Para acceder a la Configuración, presiona la combinación de teclas Windows + I.

Desde esta pantalla, haz clic en Aplicaciones. Esto te llevará a una página que si te desplazas hacia abajo, tiene una larga lista de todas las aplicaciones instaladas en tu PC. También hay un campo de búsqueda para que puedas filtrar y encontrar fácilmente la aplicación que estés buscando.

Al hacer clic en cualquier aplicación de esta lista, aparecerán los botones Mover y Desinstalar para ella. El botón Desinstalar iniciará, como es lógico, el proceso de desinstalación de la aplicación correspondiente.

Desinstalación de aplicaciones de Microsoft Store con software de terceros

La alternativa más simple a la desinstalación de las aplicaciones de Microsoft Store desde el Explorador de Windows es el software de terceros. Vale la pena señalar que esto no siempre es seguro, y personalmente no recomendamos seguir por este camino a menos que se te acaben las opciones.

De estas opciones, el 10AppManager de TheWindowsClub para Windows 10 es una de las mejores. Le permitirá desinstalar y reinstalar las aplicaciones que vienen preinstaladas con Windows 10. Sin embargo, hay que señalar que este software puede ser actualizado, cambiado o parcheado de manera que podría tener consecuencias imprevistas en cualquier momento después de la fecha de publicación de este artículo.

Existen otras aplicaciones gratuitas que pueden desinstalar aplicaciones de Microsoft Store, como CCleaner, pero ya hemos explicado por qué no deberías descargar CCleaner en una publicación anterior, y no hemos cambiado de opinión. Comprende los riesgos que implica modificar Windows con software de terceros y sólo hazlo si has creado un punto de respaldo y/o restauración del sistema.

Tanto si vienen preinstalados con Windows como si los instalaste tú, deshacerse de las aplicaciones de Microsoft Store es extremadamente fácil y se puede realizar de forma segura todo dentro de la interfaz de usuario de Windows. Cualquier aplicación que desees desinstalar puede ser eliminada en cuestión de segundos siguiendo las instrucciones anteriores.

¿Conoces alguna otra forma de deshacerte de las aplicaciones de Microsoft Store? ¿Quieres hacernos saber lo que piensas o pedir ayuda? No dudes en dejarnos un comentario.