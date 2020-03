Cómo hacer una copia de seguridad de unidades USB y restaurarlas

¿Tienes a la mano una unidad USB de arranque? ¿Quizás todavía tienes la unidad USB que usaste la última vez que instalaste Windows, o cualquiera de las otras unidades de arranque que has hecho a lo largo de los años? Como sólo solemos tener unas pocas unidades USB disponibles, tendemos a sobrescribir el contenido de los medios de instalación de Windows y similares después de un solo uso.

En el caso de Windows 10, a menos que hayas guardado una ISO del sistema operativo en lugar de hacer una unidad de instalación USB con la herramienta de creación de medios de Microsoft, o que todavía tenga su unidad USB configurada, es probable que tenga que volver a descargar todo el sistema operativo la próxima vez que necesites los archivos de instalación en una unidad de arranque.

Con la intención de ahorrar tiempo y esfuerzo en la próxima visita, buscamos métodos para preservar una copia exacta de las unidades USB de arranque que pudieran ser restauradas a partir de un archivo de copia de seguridad cuando fuera necesario.

Al no haber clonado antes una unidad USB de arranque, la operación parecía algo que se podía realizar desde un símbolo de comando o desde cualquier otro lugar de Windows.

Sin embargo, mientras que Windows 10 tiene una función totalmente interconectada para hacer copias de seguridad del sistema operativo, no pudimos encontrar ninguna manera de crear un archivo de imagen de una unidad USB.

Aunque buscábamos una línea de comandos simple o un asistente de GUI nativo para crear una copia de seguridad de imagen completa de una unidad USB de arranque, nos alegró descubrir varias herramientas livianas que pueden hacer el trabajo, incluyendo una que ya podría haber instalado para hacer unidades de arranque en primer lugar como Rufus.

También aprendimos que en el caso de una unidad USB de instalación de Windows 10, puedes simplemente copiar todos los archivos de configuración de la unidad USB a otro destino, luego volver a copiarlos y seguir teniendo un medio de instalación de arranque. Más sobre esto más tarde…

La capacidad de hacer copias de seguridad de las unidades USB de arranque parece particularmente útil para probar varios sistemas operativos portátiles, como ‘Windows To Go‘ o cualquiera de las diversas distribuciones de Linux, y nos gustaría explorar las plataformas de los pendrives en un futuro artículo.

Aunque las utilidades que cubriremos son especialmente relevantes para hacer copias de seguridad de unidades USB de arranque o de aquellas con múltiples particiones, pueden resultar útiles en cualquier momento en que se quiera clonar una unidad USB a otra o sobrescribirla y restaurar fácilmente su contenido.

Imágenes de unidades USB que podrían valer la pena almacenar

-El medio de instalación completo para Windows 10 (o su sistema operativo)

–Windows To Go u otro sistema operativo portátil (una forma de navegar por los discos/archivos e Internet)

-Una unidad de recuperación separada/conductores de arranque clásicos como los de Hiren, o herramientas individuales para la partición/clonación de unidades, recuperación de contraseñas, limpieza de malware, etc.

-Nota: Si tienes una ISO de Windows, puedes crear una unidad de SO portátil con WinToUSB (MS recomienda 32GB para las unidades To Go)

-Herramientas que pueden crear imágenes de respaldo de unidades USB

-Aunque la creación y restauración de archivos de imagen USB tiene algunas comodidades respecto a la copia manual de los datos a través del Explorador de archivos, ten en cuenta que la imagen de copia de seguridad contendrá una copia sector por sector de toda su unidad, por lo que el tamaño del archivo resultante será la capacidad total de la unidad, independientemente de la cantidad de datos que haya en el dispositivo.

Por ejemplo, las imágenes de copia de seguridad de Windows 10 y XenialPup 7.5 ocupaban 14,9 GB en nuestra unidad de almacenamiento y tardaron la misma cantidad de tiempo en ser restauradas en la unidad USB, a pesar de que el primer sistema operativo contenía muchos gigas de datos y el segundo tenía menos de medio gigabyte.

Si prefieres crear un archivo de imagen que se aproxime más al tamaño del contenido del dispositivo en lugar de toda la capacidad de la unidad, intente utilizar la unidad de disco duro más pequeña posible para crear el medio de arranque durante el proceso de copia de seguridad. Así que si tu medio de arranque necesita alrededor de 4 GB de espacio, utiliza una unidad flash de 4 GB para crear la imagen de respaldo, la cual puede ser restaurada en una unidad más grande más tarde, manteniendo los requisitos mínimos de almacenamiento.

Como se mencionó anteriormente, Rufus está instalado en muchas máquinas y podría ser la opción más conveniente para hacer imágenes de respaldo de unidades extraíbles. Aunque la característica se muestra bien, no sabíamos que estaba allí hasta que trabajamos en este artículo.

Al hacer clic en el icono de guardar al lado del dispositivo en la parte superior, podrá crear un archivo de copia de seguridad VHK de la unidad y esta imagen se puede restaurar más tarde seleccionando el archivo VHK en lugar de un ISO.

Otras aplicaciones para hacer copias de seguridad de unidades USB

Nuestra recomendación principal es para imageUSB by PassMark por tener la mejor interfaz general (muestra limpiamente mucha información / opciones relevantes a la vez) y por simplemente funcionar mejor.

El software reconoce múltiples particiones de disco, que es una de las principales razones por las que desea crear una imagen de una unidad USB, sin embargo, algunas de las otras herramientas no pueden crear un solo archivo de respaldo que contenga dos particiones.

ImageUSB enumera la compatibilidad con archivos .bin, .iso y .img, pero la utilidad también puede manejar la copia de seguridad VHK que produce Rufus (es posible que se le pregunte si su unidad tiene una capacidad insuficiente al restaurar un VHK, pero puede forzar la operación) tampoco es posible en algunos de los otros programas).

Como alternativa a imageUSB, Win32 Disk Imager y USB Image Tool son livianos y pueden crear y restaurar imágenes de unidades USB, pero no incluyen múltiples particiones en la misma operación / archivo, enumerando las particiones individualmente.

Al igual que imageUSB, solo enumeraron los dispositivos extraíbles, por lo que hay una mínima posibilidad de que se seleccione el disco incorrecto.

Win32 Disk Imager pudo restaurar el archivo de copia de seguridad VHK de Rufus, mientras que USB Image Tool no pudo (el archivo VHK era demasiado grande). USB Image Tool también no pudo enumerar nuestra unidad en varios puntos, pero generalmente funcionó como se esperaba.

Avanzando, HDDRawCopy Tool enumerará y creará imágenes de casi cualquier tipo de unidad, incluida su unidad C: actual, aunque no pudimos encontrar ningún método incorporado para restaurar las copias de seguridad después.

Mientras tanto, WinToFlash e Image for Windows pueden crear y restaurar copias de seguridad junto con otras características, como un asistente de creación de unidades de Windows To Go en la primera y soporte para copias de seguridad incrementales en la segunda.

Ambas herramientas incluso manejan múltiples particiones, pero finalmente perdieron puntos por iniciarse con un aviso sobre no haber sido probado con nuestra versión de Windows (WinToFlash) y un anuncio de “comprar ahora” de 20 segundos (Image For Windows).

Copia de seguridad y rehacer una unidad de instalación USB de arranque de Windows

Sin herramientas adicionales, utilizando solo Disk Management y File Explorer

Si tienes una unidad USB de arranque con los medios de instalación de Windows 10, puede copiar los archivos desde la unidad a través del Explorador de archivos a otra ubicación y luego mover estos archivos de nuevo a la unidad de disco USB mientras conserva su capacidad de arranque. En las pruebas, guardamos los archivos de instalación de Windows 10 en una unidad de almacenamiento, formateamos la unidad USB, copiamos los archivos de instalación y la unidad aún se cargaría al inicio.

Incluso puede eliminar el volumen de la unidad USB a través de Administración de discos (busque Iniciar o Ejecutar diskmgmt.msc) y crear un nuevo volumen, siempre que haga clic derecho y marque la nueva partición como activa .

Al iniciar el proceso con una nueva unidad USB, si crea un nuevo volumen, formatea ese volumen, asigna una letra y marca la partición como activa, la unidad debe estar lista para copiar los archivos de instalación de Windows y debe iniciarse.

Con una unidad USB en ese estado, puedes extraer los archivos directamente desde una ISO de instalación de Windows 10 a la unidad USB a través del Explorador de archivos en lugar de utilizar herramientas como Rufus para hacer los medios de instalación de arranque.

También ten en cuenta que como característica estándar en Windows 8 y 10, si el Explorador de Windows está configurado como el programa predeterminado para ISO, puedes hacer doble clic en el archivo para montarlo como una unidad de CD / DVD virtual en lugar de instalar herramientas de terceros como Virtual CloneDrive .

Windows 10 incluso incluye la capacidad de grabar archivos ISO en una unidad de CD / DVD en el menú contextual cuando hace clic derecho en un ISO.

Probamos el proceso de copiar archivos de instalación a / desde una unidad recién formateada muchas veces utilizando las alternativas de Administración de discos / Explorador de archivos y Símbolo del sistema ( DiskPart y xcopy / robocopy ) con los mismos resultados: siempre que la unidad USB tuviera un primario activo partición, simplemente podríamos copiar los archivos de instalación de Windows a la unidad y arrancaría.

Para configurar una nueva unidad USB de arranque a través de DiskPart, abre un símbolo del sistema e ingrese las siguientes líneas (cambia 4 y F para su configuración):

diskpart

lista de volumen

seleccione volumen 4

limpiar

crear partición primaria

seleccione partición 1

formato rápido fs = ntfs

activo

asignar letra = F

En este punto, la unidad debería arrancar y estar lista para que usted copie los datos de instalación de Windows, ya sea desde un ISO o archivos guardados desde una unidad USB anterior.

También tenga en cuenta que si tiene suficiente espacio en la unidad USB, puede dejar los datos de instalación tal como están y agregar nuevos archivos sin afectar la capacidad de la unidad para cargar o instalar Windows. Entonces, por ejemplo, podría crear una carpeta junto con los datos de Windows 10 con otros instaladores de software o archivos multimedia y esto sería accesible a través del Explorador de archivos como en cualquier otro momento.