Cómo instalar aplicaciones Android que no están disponibles en tu país

Hay veces que queremos instalar una nueva y genial aplicación o juego de tendencias, sólo para descubrir que la aplicación no está disponible en nuestro país. Esto puede ser bastante exasperante porque hay muchas aplicaciones geniales que no están disponibles en todos los países. Por lo tanto, debes preguntarte si hay alguna manera en Android de instalar aplicaciones no disponibles en tu región.

Bueno, en Android, siempre hay una manera. Y en este artículo, le ofrecemos la mejor y más fácil manera de instalar aplicaciones que no están disponibles en su país.

Rootear tu dispositivo Android te da acceso a estas aplicaciones, pero no es un método factible para todos. Hay una forma muy simple de hacerlo y no mucha gente la conoce. Si tu eres uno de ellos, en este articulo te enseñaremos como puedes instalar aplicaciones de Android que no están disponibles en tu país. Pero antes de eso, permíteme informarte que el método VPN para Android ya no funciona en la Play Store. Y es por eso que estamos tomando un enfoque diferente para aplicar este método.

Cómo instalar aplicaciones Android no disponibles en nuestro país o región

1. En primer lugar, debes crear una cuenta secundaria de Google sin usar una VPN. Para ello, pulsa en Configuración -> Google -> Pulsa en tu dirección de correo electrónico actual. Aquí, eligirás “Añadir otra cuenta”. 2. En la esquina inferior izquierda, toca en “Crear cuenta” y sigue las instrucciones en pantalla. Finalmente, la cuenta se creará y se añadirá a la Google Play Store.

2. Después de eso, abre una VPN de tu elección y conéctate a un servidor de EE.UU. Si estás confundido sobre qué VPN elegir, te recomendaría ProtonVPN (es gratis y ofrece compras in-app).

3. Una vez conectado, abre el Google Play Store y toca el menú hamburguesa en la esquina superior izquierda. Toca el nuevo icono de la parte superior derecha para cambiar a la nueva cuenta en la Play Store.

4. Después de cambiar a la nueva cuenta en la Play Store, abre de nuevo el menú de hamburguesa y dirígete a “Cuenta”. Aquí encontrarás “Cambiar a la Tienda de Juegos de los Estados Unidos” y debajo una opción para agregar una tarjeta de crédito o débito. Dale click.

5. Después de hacerlo, dale en “Continuar” para agregar una tarjeta de crédito o débito. Puedes agregar una tarjeta nacional si lo deseas o simplemente cancelar el aviso de inmediato. En cualquier caso, te redirigirá a la US Play Store. Sin embargo, ten en cuenta que puede tardar 48 horas en cambiar de región. Para confirmar si te has mudado permanentemente, ve a la sección “Cuenta” de nuevo y comprueba si aparece “Cambiar a la tienda de juegos de tu región”. Si es así, los has hecho con éxito.

Nota: Una vez que te mudes a la Tienda de Juegos de los Estados Unidos, estarás bloqueado por un año. Y es precisamente por eso que he recomendado el uso de una cuenta secundaria para que no pierdas tus suscripciones activas, tus métodos de pago, los beneficios de compartir con tu familia y mucho más en tu cuenta principal de Google.

6. Por último, tu cuenta secundaria se trasladará a la US Play Store y ahora podrás buscar e instalar cualquier aplicación de Android sin ningún problema. Una vez que hayas cambiado de región, desconecta la VPN, a partir de este punto, ya no es necesario que la utilices para buscar e instalar aplicaciones.

7. Siempre que una aplicación muestre el error de “No disponible en tu país”, sólo tienes que cambiar a la cuenta secundaria en Play Store desde el menú hamburguesa y tendrás acceso instantáneo a la aplicación. Por ejemplo la app de musica TIDAL no está disponible en mi región, pero después de cambiar a mi cuenta secundaria, la aplicación ya está disponible. Entiendo que todo el proceso de configuración es un poco largo, pero es una solución permanente y no tendrás que descargar APKs de fuentes dudosas.

Métodos alternativos:

1. Evozi

Si el método anterior es demasiado engorroso para ti, entonces puedes usar. Es un sitio web donde puedes pegar un enlace de Play Store y extraerá el APK para ti. Sí, es así de simple. Así que adelante, busca la aplicación en Google y copia su enlace. Además, pégalo en el cuadro de Evozi y automáticamente generará el enlace de descarga. En el lado de la seguridad, obtiene los APKs directamente de la Play Store para que no haya interferencias de terceros con los paquetes.

Descargar Evozi

2. APKMirror

APKMirror es una de las formas más populares y fáciles de instalar aplicaciones para Android que no están disponibles en nuestra región. Similar a Play Store, permite a los desarrolladores subir sus paquetes de APK directamente en sus plataformas. Y APKMirror escanea todos los APKs para realizar comprobaciones de seguridad utilizando verificación de firmas, firmas criptográficas para las nuevas versiones de aplicaciones existentes, suma de comprobación MD5 y otros protocolos. Ten la seguridad de que obtendrá APKs seguros y actualizados para Android en APKMirror.

Descargar APKMirror

3. Aptoide

Si no encuentras una aplicación en Google Play Store por cualquier motivo, ya sea por la falta de disponibilidad de la aplicación en tu país o por la violación de las políticas de Play Store, es probable que encuentres todas esas aplicaciones en Aptoide. La cual es una tienda de aplicaciones de terceros para teléfonos inteligentes, tabletas y televisores Android.

Está considerada entre los competidores serios de Google Play Store y con razón. En cuanto a la seguridad, los paquetes APK son subidos directamente por los desarrolladores y editores más populares y verificados por Aptoide a través de muchos controles de seguridad. Así que, en resumen, si una aplicación no está disponible en tu país, sin duda puedes encontrarla en Aptoide.

Descargar Aptoide

Los pasos son bastante fáciles, ¿verdad? Así que si has estado esperando para probar aplicaciones que no están disponibles en tu país, ¡esta es tu oportunidad! Así que, adelante e instala tus aplicaciones favoritas y haznos saber, si tienes algún problema con el método. Si me preguntas, el proceso de Play Store, más largo pero permanente, tiene más sentido si instalas una tonelada de aplicaciones que no están disponibles en tu país. Pero esto depende de tus necesidades.