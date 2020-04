Cómo instalar MIUI 12 en cualquier dispositivo Xiaomi

En medio de mucha fanfarria, Xiaomi anunció recientemente MIUI 12 y posteriormente lanzó la primera beta cerrada para varios dispositivos. Como sucede con MIUI, las versiones beta cerradas generalmente se lanzan primero en China y luego se distribuyen al resto del mundo.

En tal escenario, los usuarios de Xiaomi de todo el mundo no pueden experimentar la nueva compilación MIUI 12. Sin embargo, logramos instalar MIUI 12 en nuestro Redmi K20 a través de TWRP. Sin mencionar que también seleccionamos las 25 mejores características de MIUI 12 para que pueda echar un vistazo a todas las nuevas y emocionantes funciones. Entonces, si también está buscando una manera de instalar MIUI 12 en su dispositivo Xiaomi, entonces ha aterrizado en el lugar correcto.

En este artículo, lo guiamos a través del proceso completo de instalación de MIUI 12 con instrucciones paso a paso. Ahora, sin perder ningún momento, pasemos a la guía y aprendamos cómo instalar MIUI 12.

Requisitos

1. Ante todo, necesita un gestor de arranque desbloqueado . Si aún no lo ha hecho, puede probar este método para desbloquear instantáneamente el gestor de arranque. Inicie sesión con una cuenta Mi antigua que haya utilizado para desbloquear el gestor de arranque en el pasado.

Probé este método en mi Redmi K20 y el gestor de arranque se desbloqueó inmediatamente sin ningún tiempo de espera. Aparte de eso, tenga en cuenta que desbloquear el gestor de arranque borrará completamente su dispositivo, así que haga una copia de seguridad de todos sus archivos y carpetas.

2. En segundo lugar, debe configurar ADB en su computadora .

3. Luego, descargue TWRP desde el sitio web oficial para su dispositivo en particular. También puede buscar la última versión TWRP en los foros XDA para su dispositivo Xiaomi.

3. Finalmente, descargue la ROM de recuperación de MIUI 12 de la siguiente sección.

Descargar MIUI 12 Recovery ROM

Redmi K20 Pro ( Descargar ): pasos adicionales necesarios para la variante india (ver más abajo)

Redmi K20 / Mi 9T ( Descargar ): se requieren pasos adicionales para la variante india (ver más abajo)

Redmi K30 / Poco X2 ( Descargar ): se requieren pasos adicionales para la variante india (ver más abajo)

Redmi Note 8 Pro ( Descargar )

Redmi Note 7 Pro ( Descargar )

Redmi Note 7 / 7S ( Descargar )

Redmi Note 5 Pro ( Descargar )

Redmi K30 5G ( Descargar )

Mi 10 Pro ( Descargar )

Mi 10 ( Descargar )

Mi Note 10 ( Descargar )

Mi 9 ( Descargar )

Mi 9 SE ( Descargar )

Mi 8 ( Descargar )

Mi 8 Lite ( Descargar )

Mi 6X ( Descargar )

Mi 6 ( Descargar )

Mi Mix 3 ( Descargar )

Mi Mix 2S ( Descargar )

Como hacer que la ROM MIUI 12 china sea compatible con las variantes indias [Solo para K20 Pro, K20 y Poco X2]

Para algunos dispositivos lanzados en India, los componentes internos son casi similares entre las variantes china e india, pero hay una diferencia en los nombres en clave . Por ejemplo, K20 Pro tiene el nombre raphael en código como en China y raphaelin en India.

Del mismo modo, K20 tiene el nombre davinci en código como en China y davinciin en India. Finalmente, Poco X2, que en realidad es un Redmi K30 renombrado, recibe el nombre phoenix en código de China e phoenixin en India.

Como podemos ver, in se adjunta en todos los nombres en clave indios. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es agregarlo in al final del nombre en clave y estará listo. A partir de entonces, la versión china de MIUI 12 será compatible con las variantes indias. Como resultado, no se enfrentará al ‘Error 7’ en TWRP mientras instala MIUI 12. Así es como puede hacerlo.

1. Descargue la ROM MIUI 12 para su dispositivo (K20 Pro, K20 o Poco X2) de la sección anterior. Asegúrese de descargar el archivo en su computadora .

2. Después de eso, instale WinRAR ( Gratis ) en su computadora, en caso de que no lo tenga. A continuación, haga clic derecho en la ROM MIUI 12 y seleccione “Extraer a miui ..”.

3. Una vez completada la extracción, abra la carpeta extraída y navegue hasta META-INF -> com -> google -> android. Aquí, haga clic derecho en “Updater-script” y abra con “Notepad“.

4. En la primera línea, agregue in al final del nombre en código. Por ejemplo, aquí he cambiado davinci a davinciin.

5. Ahora, haga clic en “Archivo” y guárdelo . Finalmente, cierre el archivo de texto.



6. Luego, vaya a la carpeta principal y seleccione todos los archivos y carpetas. Después de eso, haga clic derecho en la selección y seleccione “Agregar al archivo” .

7. Aquí, elija “ZIP” como su formato de archivo y haga clic en el botón “Aceptar“.

8. En unos minutos, se creará un nuevo archivo ZIP en la misma carpeta principal. Ahora, esta es su versión actualizada de MIUI 12 y puede transferirla a su teléfono inteligente para una mayor instalación.

Instale MIUI 12 en cualquier dispositivo Xiaomi

Supongo que ya ha descargado MIUI 12 ROM, TWRP y ha desbloqueado el gestor de arranque. Además, asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos sus archivos y carpetas personales, ya que este proceso borrará todo el dispositivo.

1. En primer lugar, transfiera la ROM MIUI 12 a su dispositivo Xiaomi, en caso de que la haya descargado en su computadora.

2. Después de eso, conecta tu dispositivo a la computadora y enciende ADB. A continuación, ejecute el siguiente comando para iniciar su dispositivo en el modo Fastboot.

adb reboot bootloader

3. Una vez que esté en el modo Fastboot, ejecute fastboot devicespara verificar la conexión. Si devuelve un número de serie , su dispositivo se ha conectado correctamente a la computadora.

Instale MIUI 12 en cualquier dispositivo Xiaomi

4. Ahora, ejecute el siguiente comando para instalar TWRP. Asegúrese de cambiar el nombre del archivo TWRP recoveryy colocarlo en la misma carpeta ADB .

fastboot flash recovery recovery.img

5. Después de instalar TWRP, desconecte su dispositivo de la computadora. Ahora, mantenga presionados los botones Subir volumen y Encender a la vez. Una vez que el dispositivo se reinicie y muestre el logotipo Mi / Redmi / Poco, suelte los botones. Ahora iniciará directamente en TWRP.

6. Ahora vaya a Borrar -> Borrado avanzado y seleccione Dalvik, Caché, Sistema, Datos y Proveedor. Asegúrese de no tocar ‘Almacenamiento interno‘ ya que almacena el archivo ROM MIUI 12. A continuación, deslice para limpiar.

7. Una vez hecho esto, vaya a “Instalar” y seleccione el archivo ROM MIUI 12 y deslice para instalar.

8. Después de la instalación, vuelva a “Limpiar” y toque “Formatear datos” . Ahora, escriba yes y borrará completamente el dispositivo. Este paso es necesario para salir del ciclo de encriptación.

9. Finalmente, toque “Reiniciar sistema” y arrancará directamente en MIUI 12. Si TWRP arroja el error ‘No OS instalado‘, no se preocupe. Simplemente reinicie el sistema de todos modos y arrancará en MIUI 12.

Mi experiencia MIUI 12 en Redmi K20

Si se pregunta si debe instalar MIUI 12 o no, entonces mi recomendación sería simplemente continuar con la instalación. En mis pruebas hasta el momento, no encontré ningún error y la UI / UX es un gran paso adelante del MIUI 11. del año pasado. De hecho, los nuevos gestos, el centro de control y las animaciones son tan buenos que necesitas probar MIUI 12 ahora mismo.

En cuanto al rendimiento, no encontré ningún retraso o comportamiento de congelación, lo que es sorprendente, teniendo en cuenta que es la primera versión beta. Además, la duración de la batería es bastante buena, no en la liga de MIUI 11 estable, pero totalmente utilizable. Además de eso, puede cambiar el idioma al inglés e instalar Play Store y otros servicios de Google directamente desde GetApps.

En general, mi experiencia con MIUI 12 ha sido bastante buena hasta ahora y definitivamente puedes probarla en tu dispositivo Xiaomi.

Instala MIUI 12 en su teléfono Xiaomi ahora mismo

Así es como puede instalar MIUI 12 y experimentar la nueva interfaz de usuario en su dispositivo Xiaomi. He proporcionado todos los pasos, así que siga las instrucciones punto por punto y estoy seguro de que arrancará MIUI 12 sin problemas.

De todos modos, aparte de los dispositivos mencionados, Xiaomi no ha lanzado la ROM MIUI 12 para Poco F1, que es un fastidio. Sin embargo, una vez que obtengamos la compilación MIUI 12 para Poco F1, definitivamente se lo haremos saber. Y si tiene algún problema al instalar MIUI 12.

Si tienes alguna duda, publicala en los comentarios, con gusto te ayudaremos.