Cómo jugar World of Warcraft con un controlador /mando

Aún así, posiblemente, el más popular M assive M ultiplayer O nline R ole P por el que G AME (MMORPG) en el mundo, World of Warcraft (WoW) está subiendo sobre su octavo período de expansión. Aunque WoW continúa avanzando en la narración de cuentos, el combate y la identidad de clase, después de quince años sigue siendo contenido en su enfoque arcaico de cómo se juega el juego.

A diferencia de los MMORPG más nuevos y más modernos que han considerado oportuno agregar una opción de gamepad, World of Warcraft se ha mantenido obstinadamente tradicional en su interfaz de teclado y mouse. Esto no es una verdadera sorpresa, ya que el juego está diseñado para el uso de periféricos de PC.

Sin embargo, optar por la comodidad de una sesión en el sofá puede ser preferible en ocasiones al dolor de espalda en el que se incurre al pasar horas en un juego desde detrás de un escritorio. Afortunadamente, ConsolePort está aquí para ayudarlo a jugar World of Warcraft con un controlador.

Cómo jugar World of Warcraft con un controlador

ConsolePort es un complemento de World of Warcraft que admite PlayStation DualShock4 (DS4), Xbox 360 y Xbox One, así como también controladores Steam. Es un complemento que no cuenta con el apoyo oficial del equipo de desarrollo de WoW en Activision-Blizzard, pero funciona como cualquier otro complemento disponible para la comunidad de WoW.

La configuración es sorprendentemente simple y no requiere mucho más que el complemento ConsolePort, una de las opciones de controlador mencionadas anteriormente, WoWMapper y el juego World of Warcraft.

Configuración de un controlador para usar con World of Warcraft

Conectar el gamepad de tu elección será el primer paso. Tanto los controladores Xbox como Steam se conectan a una PC fácilmente, ya que pueden conectarse mediante dongle (Xbox) o Bluetooth (Steam). El DS4 requerirá una descarga adicional en forma de DS4Windows.

Configuración del control de Steam

Para utilizar el controlador Steam con ConsolePort, será necesario que configure su escritorio Steam o los perfiles de superposición. También deberá descargar el complemento ConsolePort Original.

Una vez que se haya descargado el complemento, coloque el archivo .vdf en su carpeta Steam. Debería parecerse a C: \ Archivos de programa (x86) \ Steam \ controller_base \ templates . Después de ser colocado, inicie o reinicie su cliente Steam. Con Steam iniciado, navegue a Configuración> Controlador> Configuración de escritorio> Examinar configuraciones> Plantillas . Busque y seleccione ConsolePort Official de la lista. Regresa a Configuración> En el juego y desmarca Habilitar Steam Overlay mientras estás en el juego para evitar combinaciones de teclas conflictivas. Salga de Configuración y ahora su perfil de escritorio está configurado para ConsolePort.

Otra forma de habilitar el controlador Steam para ConsolePort es a través de la superposición.

Agregue el cliente WoW, ya sea WoW-64.exe o WoW.exe, al cliente Steam como un juego que no sea Steam. Puede hacer esto desde su Biblioteca de Steam haciendo clic en + AGREGAR UN JUEGO ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana y seleccionando Agregar un juego que no sea de Steam Vuelva a Configuración> Controlador> Configuración de Big Picture y localice World of Warcraft. Seleccione Administrar acceso directo> Configurar controlador> Examinar configuraciones . En la pestaña Plantillas, seleccione ConsolePort Official.

WoWMapper

WoWMapper es un archivo ejecutable gratuito y fácil de usar que deberá iniciar antes de iniciar sesión en World of Warcraft. Buscará el juego, el controlador y el complemento ConsolePort y formulará una interacción entre ellos.

Todo lo que necesitas hacer es descargar el archivo .zip de GitHub, extraerlo y ejecutarlo en segundo plano mientras juegas. Asegúrese de ejecutar la aplicación desde el diálogo del navegador, y estará listo para comenzar.

ConsolePort

Descargue el complemento ConsolePort de forma gratuita desde CurseForge.com. Descomprímalo y agréguelo a su carpeta de Complementos de WoW. Esto normalmente se puede encontrar en C: \ Archivos de programa \ World of Warcraft \ Interface \ AddOns. Arrastre la versión descomprimida de ConsolePort directamente a la carpeta Complementos.

ConsolePort Calibración y diseño

En la parte inferior izquierda de la pantalla de selección de personaje, haz clic en el botón Complementos. Asegúrese de que todas las casillas de verificación para ConsolePort hayan sido marcadas, EXCEPTO la opción avanzada. Las opciones avanzadas solo se recomiendan una vez que haya manejado el complemento utilizando las opciones predeterminadas. Entra en el juego con uno de tus personajes. Ahora tendrá que calibrar ConsolePort con su controlador. Será necesario presionar un botón para asignar su controlador al diseño de botón predeterminado. El diseño predeterminado le dará control directo sobre su personaje utilizando el análogo izquierdo, mientras que la cámara se puede controlar con el derecho.

Desde aquí puedes personalizar el resto de los botones de tu controlador para que se adapte al uso más sensato de las habilidades en el juego. El lugar donde coloques las teclas estará determinado por tu propio estilo de juego y lo que sea que funcione para ti.

ConsolePort ofrece una versión más versátil del MMORPG más exitoso del mundo. Está limitado debido a la falta de compatibilidad con el controlador nativo de Blizzard, pero aún hace un trabajo fantástico con su calibración predeterminada. El complemento se puede habilitar o deshabilitar fácilmente directamente desde el menú Complementos y sus preferencias permanecerán independientemente de si están activas o no.