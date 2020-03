Cómo seguir usando apps de grabación de llamadas en Android Pie y Q

Android Pie se hizo oficial el año pasado y trajo consigo una lista de novedades como una nueva interfaz de usuario con temas materiales para muchas aplicaciones, navegación por gestos, bienestar digital y más. Todas estas características son geniales y serán muy útiles en el uso diario, pero hay una funcionalidad importante que se ha eliminado, la grabación de llamadas telefónicas.

Google ha hecho algunos cambios y ha añadido una solución alternativa que permite a los usuarios grabar llamadas con cualquier aplicación de terceros sin tener que usar sus dispositivos. Sin embargo, la última actualización de Android inutiliza las aplicaciones de grabación de llamadas que no sean root, lo que dificulta a algunos usuarios por motivos de seguridad o de privacidad. Podría estar relacionado con los cambios de seguridad de Android Pie, que bloquea las aplicaciones en segundo plano para que no puedan acceder al micrófono y a la cámara.

Las aplicaciones rooteadass siguen funcionando, pero si no quieres anular la garantía al rootear el teléfono, no estás solo. Así que aquí tienes algunas soluciones ingeniosas para superar la limitación de Android P y ahora también existe en Android Q para la grabación de llamadas.

Un breve resumen

Antes de explicar las soluciones, te sugiero que compruebes si tu smartphone tiene una opción de grabación de llamadas de forma nativa o predeterminada. Por lo que sé, OnePlus viene con una grabadora de llamadas nativa y puedes grabar las llamadas directamente desde la aplicación de marcación sin tener que configurar nada. Incluso funciona en Android 9 y 10.

Del mismo modo, Xiaomi y Realme tienen opciones de grabación de llamadas incorporadas en India y otras pocas regiones. Sin embargo, la función está desactivada de forma predeterminada. En los teléfonos Xiaomi que funcionan con MIUI 10, MIUI 11 y versiones anteriores, abre la aplicación predeterminada del teléfono -> toca en el menú hamburguesa -> Configuración -> Grabación de llamadas -> Habilitar ambos botones. ¡Y listo!.

Del mismo modo, en los dispositivos Realme, abre Settings -> System Apps -> Call -> Call Recording -> Enable the toggle for “Record all calls”. Eso es todo. Ahora, encontrarás el botón “Grabar” en la aplicación de marcación.

Por otro lado, Samsung también tiene una opción de grabación de llamadas nativa, pero recientemente han eliminado esta característica de muchos países debido a las regulaciones legales. Sin embargo, puedes comprobar si la opción está disponible en tu región.

Abre la aplicación de marcación -> toca en el menú hamburguesa -> Configuración -> Grabadora de llamadas y habilite la opción “Grabación automática de llamadas”. En caso de que la configuración dedicada no se muestre en tu región, tendrás que recurrir a las soluciones alternativas. En cuanto a los dispositivos de otras marcas, si tu smartphone no viene con una grabadora de llamadas incorporada, sigue las instrucciones que he mencionado a continuación.

Por otro lado, Google recientemente insinuó que están trayendo la funcionalidad de grabación de llamadas en su aplicación de marcación de acciones como lo detectó XDA en el Pixel 4. Lo que significa que en el futuro, todos los teléfonos inteligentes con Android tendrán la capacidad de grabación de llamadas incorporada una vez que la función se ponga en marcha. Además, Xiaomi podría enviar el marcador Stock en MIUI en la región de la UE para que los usuarios de esa región en particular puedan disfrutar de la grabación de llamadas nativas también. Pero de nuevo, puede haber limitaciones en ciertas regiones, así que tenlo en cuenta.

Ahora que hemos repasado lo básico, averigüemos cómo podemos grabar llamadas en dispositivos Android Pie y Q que no tengan una opción de grabación de llamadas incorporada.

Grabar llamadas en el Android Pie y Q

1. Cube Recorder ACR

En nuestras pruebas, descubrimos que Cube Recorder es una de las pocas aplicaciones de grabación de llamadas que es capaz de grabar llamadas incluso en dispositivos que no tienen esta función incorporada y que funcionan con Android Q o Pie. Probamos Cube ACR en Pixel 2 XL con Android 10 y funcionó bien. Del mismo modo, lo probamos en el Samsung S10e con una interfaz de usuario 2.0 basada en Android 10 y grabó las llamadas sin problemas.

Claro, el audio era no tenia una gran calidad, sin embargo grabó ambos partes de la llamada. Así que puedes instalar Cube ACR en tu Xiaomi, Realme, Nokia o cualquier otro smartphone y probar si funciona o no. Para obtener la mejor experiencia de grabación, abre la Configuración de la aplicación y selecciona “Software de reconocimiento de voz” como opción de entrada.

Descárguelo: Cube Call Recorder ACR de Catalina Group (Gratis)

2. Call Recorder: ACR

Call Recorder – ACR es otra aplicación que parece funcionar en muchos dispositivos, incluyendo los de Samsung Galaxy. Sin embargo, la versión Play Store de esta aplicación no puede grabar llamadas a menos que tu dispositivo esté ejecutando Android Oreo. Así que tendrás que descargar la versión desencadenada de esta app desde APKMirror. Ten por seguro que la aplicación es genuina y desarrollada por NLL, la compañía que está detrás de ambas aplicaciones.

Debido a alguna política de Play Store, NLL no puede alojar la aplicación en la Play Store oficial de Google. Así que lo único que te sugiero es que descargues el APK del siguiente enlace y lo instales en tu smartphone. Después de eso, comprueba si la aplicación está grabando ambas partes de tu llamada. Probamos esta aplicación en Mi A1 con Android Pie y en dispositivos Samsung y funcionó bien.

Descarga: ACR 32.9-unChained APK de APKMirror (Gratis)

3. Grabadora de llamadas de Boldbeast

Call Recorder de Boldbeast es la tercera y última aplicación de esta lista que funciona muy bien en Samsung, LG, Xiaomi, Nokia y en dispositivos de otras grandes marcas. En particular, si tienes el Samsung S10, Note 10, S9 y Note 9, esta aplicación funciona de inmediato. Sin embargo, tendrás que habilitar algunos permisos importantes como el servicio de accesibilidad para la grabadora de llamadas Boldbeast y otros ajustes similares.

Aparte de eso, el desarrollador ha afirmado que de alguna manera es capaz de eludir la restricción de Android Pie y Q, asegurando que funcionará en la mayoría de los dispositivos. Probé esta aplicación en mi OnePlus 7T con Android 10 y funcionó bastante bien. Así que adelante, instala esta aplicación y comprueba si es capaz de grabar claramente las llamadas en tu dispositivo Android 9 o 10. Además, también hay un método root en esta aplicación, así que si tienes acceso root, concédelo para que la aplicación pueda grabar la conversación sin problemas.

Descargar: Call Recorder by Boldbeast (Gratis, Ofrece compras in-app)

Último recurso: No actualizar en Android Pie o posterior

Si eres una persona que tiene que grabar llamadas con fines legales o de registro y no quiere tomar las llamadas por el altavoz, la alternativa más fácil que te quedes con un teléfono que funciona con una versión anterior. En realidad, es bastante fácil en el ecosistema de Android, ya que está muy fragmentado y sólo unos pocos dispositivos selectos recibirán la actualización de Q.

Esperamos que al menos una de las medidas pueda ser útil para grabar las llamadas cuando estés usando el Android Pie o Q. ¿Encontraste otra solución que funciona para la grabación de llamadas en Android 9 o 10? Háganos saber cómo lo hizo funcionar en los comentarios, y seguramente lo incluiremos como una actualización de este articulo.