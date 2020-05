Cómo tener una cuenta verificada en TikTok

Crear una identidad especial en una plataforma masiva para compartir videos como TikTok es una tarea cuesta arriba. Con millones de apasionados creadores compitiendo por la atención, conseguir un nombre grabado en la memoria de todos requiere un talento único junto con muchas agallas y sentido común.

Es por eso que los creadores que logran ganar corazones con su asombrosa habilidad de baile , su divertida artesanía de sincronización de labios o su gran exhibición de acrobacias obtienen una insignia verificada, un símbolo que confirma su entrada en la liga de élite. Además de ofrecer una insignia de honor, la marca azul también convierte a un creador en una estrella TikTok. No es de extrañar que la mayoría de los TikTokers deseen ser verificados en TikTok. Si eres uno de ellos, asegúrate de consultar los consejos profesionales para verificar tu cuenta TikTok.

Consejos para ser verificado en TikTok

Lo primero es lo primero, no hay una forma directa de verificar una cuenta TikTok . Por lo tanto, debe deshacerse de todas las ilusiones que podrían haberle dado la impresión de que puede obtener una insignia verificada simplemente siguiendo los pasos rápidos. Todo depende de su popularidad, la calidad de sus videos y el tipo de compromiso que generan sus clips. Y si la plataforma propiedad de ByteDance encuentra su cuenta hasta la marca, otorgará una insignia verificada como recompensa. Por supuesto, el criterio no es el mismo para las celebridades, ya que sus cuentas obtienen la insignia de honor incluso antes de que hayan subido su primer video. Pero no se preocupe, hay algunos consejos profesionales que pueden aumentar sus posibilidades.

Diferencia entre un creador popular de TikTok y una cuenta verificada

TikTok ofrece dos tipos de estados de cuenta verificados en su plataforma para compartir videos . Aunque ambos muestran la misma marca de verificación azul junto a los nombres de cuenta de usuario, su descriptor es diferente.

Cuenta verificada: Comparativamente, es más difícil obtener cuentas TikTok verificadas, ya que se otorgan principalmente a celebridades y organizaciones importantes .

Creador popular: obtener la insignia de creador popular TikTok es un poco más fácil de conseguir. En cuanto a los criterios, generalmente se ofrece a aquellos que están activos, tienen un montón de seguidores, acatan las pautas y, de manera más significativa, se involucran mucho en sus videos.

¿Qué pasa con la obtención de una corona TikTok?

¿Buscas una etiqueta de corona TikTok? Déjame decirte que la plataforma propiedad de ByteDance ya no lo ofrece. La compañía lo reemplazó con el popular sistema de verificación del estado de la cuenta. Entonces, ¿qué pasa con las etiquetas de la corona que ya se han dado a los usuarios? Bueno, han sido reemplazados por la popular etiqueta de creador y las marcas de verificación azules.

¿Dónde aparece la insignia verificada?

La marca de verificación azul aparece justo al lado de los nombres de usuario en las búsquedas, así como en las listas de seguidores. En cuanto al tipo de cuenta verificada, aparece junto a la marca de verificación en los perfiles de TikTok.

Si un perfil no muestra la insignia debajo del nombre de usuario o lo muestra en otro lugar del perfil (es decir, bio), no es una cuenta verificada. Solo TikTok aplica insignias verificadas y aparecen en el mismo lugar cada vez.

Tenga en cuenta que muchas estafas en línea y sitios web falsos afirman que verifican una cuenta de TikTok. No caiga presa de sus altos reclamos, ya que están diseñados para hackear información personal y mucho dinero. Por lo tanto, debe mantenerse alejado de dichos servicios, ya que incluso pueden cerrar su cuenta TikTok.

¿Cuáles son los requisitos para ser verificado en TikTok?

Hay cuatro requisitos básicos para ser verificado en TikTok. Y si su perfil marca todas las casillas, TikTok podría estar pensando en recompensarlo. Pero si su perfil no se alinea con los requisitos, trate de hacerlos bien.

Auténtico

El primer requisito que debe marcar es ser auténtico. Sí, no es más que la autenticidad que puede darle una identidad duradera en la plataforma para compartir videos.

Único

Si bien siempre aprecio obtener inspiración de los íconos y emular a los mejores en el negocio, no soporto las copias flagrantes de los gatos. Y no estoy solo quien defiende ser genuino y único, ya que estas son las cualidades indispensables que hacen de alguien una estrella. Por lo tanto, nunca deje de inspirarse en grandes artistas, mientras se esfuerza por forjar su propia identidad para destacar en la batalla feroz.

Activo

No importa cuán elegantemente asumas los desafíos de TikTok o cuán llamativos videos publiques en la plataforma para compartir videos, las posibilidades de que te verifiquen en TikTok seguirán siendo escasas a menos que seas más activo en la plataforma. Por lo tanto, suelta y entra en acción tanto como puedas.

Adherirse a las pautas de la comunidad

Aunque soy un gran admirador de los sitios de redes sociales y los considero una bendición para empoderar a las personas a mostrar su creatividad, se han convertido en un paraíso bastante seguro para los ejércitos troll y los llamados bebés de llanto profesionales. Por lo tanto, nunca se entregue a ninguna actividad que pueda no solo degradar a otros usuarios, sino también mostrarlo de mala manera. Larga historia corta, se adhiere estrictamente a las directrices de la comunidad.

Aumente sus posibilidades de obtener la insignia TikTok verificada

Aquí hay algunos consejos que pueden aumentar sus posibilidades de obtener esa codiciada insignia verificada en Twitter.

Compartir videos de primer nivel

En una plataforma donde se cargan millones de videos llamativos todos los días, no permita que sus videos se pierdan en el olvido. Un poco de esfuerzo adicional puede agregar las alas que faltan a tus clips, haciéndolos virales en poco tiempo. Recuerde, un video corto debe verse fascinante desde el principio y mantener la atención en todo momento. Por lo tanto, asegúrese de que sus videos tengan la calidad para llamar la atención. Y con calidad, quiero decir que tanto el video como el concepto deberían ser atractivos. Después de todo, ¡es cuestión de solo unos segundos!

Tus vídeos deben ser verticales

Aunque no se puede negar el hecho de que TikTok para la web es bastante popular, la aplicación móvil es lo que ha ayudado a la plataforma de intercambio de videos a romper récords, acumulando más de 2 mil millones de descargas . Por lo tanto, siempre cree videos teniendo en cuenta los dispositivos móviles. Por lo que puedo decir, los videos verticales demuestran ser bastante impactantes ya que son más cómodos de ver en teléfonos inteligentes y tabletas.

Actualiza tus herramientas

Las herramientas de calidad profesional pueden desempeñar un papel vital para hacer que sus videos se vean impresionantes. Y con herramientas profesionales, me refiero a usar un trípode para evitar sacudidas de último minuto, aprovechar al máximo las luces personalizadas y aprovechar el software de edición de video de primer nivel . Por supuesto, TikTok tiene algunos filtros y efectos de sonido realmente geniales. Pero todavía no son más que efectos de bebé.

Entra en nuevos desafíos

La improvisación es la clave para mantenerse a la vanguardia. Por lo tanto, nunca entre en una zona de confort pensando que no tiene mucho margen de mejora. Incluso si puede ser el maestro de un arte, sus videos dejarán de tener suficientes corazones, si carecen de nuevas ideas. Por lo tanto, no deje de aceptar un desafío solo porque no pertenece a su territorio.

Ahí tienes! Entonces, estos son los consejos y trucos de TikTok a través de los cuales puedes aumentar tus posibilidades de tener una insignia verificada en la plataforma para compartir videos. Si bien aprecio la forma estricta de TikTok de verificar una cuenta, desearía que hubiera una manera de permitir que cada usuario genuino verifique su cuenta. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Dispara tus pensamientos en los comentarios a continuación.

