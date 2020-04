Cómo unirse a una reunión de Zoom desde una Computadora o Teléfono

Zoom es una solución de teleconferencia y videochat que puedes usar para organizar reuniones de trabajo, hablar con familiares y amigos y tomar clases en línea.

Pero, ¿Sabes cómo unirte a una reunión de Zoom cuando alguien que conoces ha organizado una teleconferencia y te ha invitado?

¿Que necesito para unirte a una reunión de Zoom?

No necesitas una cuenta para unirte a una reunión. Pero sí necesitas el ID de la reunión o la URL de invitación. Cuando el anfitrión inicia la sesión, puedes unirte, a menos que haya una opción establecida que le permita unirte antes de que llegue el anfitrión.

O bien, puedes registrarte en una cuenta de Zoom que incluya su información de contacto. Luego, cuando el anfitrión establezca una llamada en conferencia, puedes ser contactado directamente a través de Zoom sin necesidad de una URL de invitación.

Descarga la aplicación para unirte a una reunión desde tu PC

Es sencillo unirse a una reunión de Zoom. Puedes abrir un enlace de invitación o aceptar una llamada telefónica. Desde la invitación, entra en la reunión haciendo clic en el vínculo o la URL. En este punto se te presentará un enlace para descargar la aplicación de escritorio de Zoom para su PC o Mac.

Cómo unirse a una reunión en Windows y Mac

Abre Zoom client para escritorio y únete a una reunión mediante uno de los métodos siguientes.

•Haz clic en Unirse a una reunión sin necesidad de registrarte.

•Inicia sesión en tu cuenta de Zoom y haz clic en Unirse.

•Introduce el ID de la reunión y tu nombre para mostrar.

•Si no deseas utilizar tu nombre para mostrar, puedes cambiarlo si has iniciado sesión en tu cuenta de Zoom.

•Establece tus permisos de audio y vídeo.

Cómo ver a todos los demás en una reunión en PC

Abre la aplicación de escritorio Zoom que descargaste. En la esquina superior derecha, haz clic en la vista de la galería.

Si te unes a una reunión de Zoom con más de 49 participantes, utiliza las flechas para desplazarte a otras páginas. Sólo 49 pueden caber en una sola página.

¿Cómo ver a todos en la aplicación móvil?

Abre la aplicación y haz clic en “Join”.

Aparecerá la vista de altavoz activo de forma predeterminada. Desliza el dedo hacia la izquierda para mostrar la Vista de la galería. Se mostrarán las miniaturas de cuatro participantes a la vez en el móvil. Sigue deslizando el dedo hacia la izquierda para ver más personas en una reunión con zoom.

Cómo unirse a una reunión a través del teléfono

Si has descargado la aplicación Zoom, el anfitrión de la reunión puede llamarte directamente.

Una ventana emergente le pedirá permiso para acceder a las funciones de vídeo y audio de su ordenador. Concede el permiso y únete a la llamada en directo.

Cómo unirse a una reunión desde el sitio web de Zoom

Si no quieres descargar la aplicación, puedes unirte a una reunión desde tu cuenta en el sitio web de Zoom. Ingresa en tu cuenta y haz clic en “Únete a la Reunión” desde la barra de navegación superior.

Cuando se te solicite, introduce el nombre de enlace personal o el ID de la reunión y haz clic en Unirse.

Unirse a una reunión en Linux

•Abre el cliente de escritorio de Zoom. Haz clic en Unirse a una reunión sin necesidad de iniciar sesión, o inicia sesión y haz clic en Unirse.

•Introduce el ID de la reunión del anfitrión y tu nombre tal y como deseas que se muestre. Para cambiar tu nombre para mostrar, puedes hacerlo iniciando sesión en Zoom.

•Elige cómo deseas unirte a la reunión marcando o desmarcando las casillas situadas junto a No conectar con el audio y Apagar mi vídeo.

Cómo unirse a una reunión en un Smartphone

El proceso es el mismo en el móvil que en el escritorio. El anfitrión te envía un enlace a través de un texto o un correo electrónico. O, si has compartido los datos de contacto de Zoom con el anfitrión, la invitación se envía desde la aplicación.

A continuación, haces clic en la URL de la invitación para unirte a la reunión. Si tienes la aplicación móvil de Zoom instalada en tu teléfono inteligente, al tocar el enlace de la reunión se iniciarán las Reuniones en la Nube de Zoom y te conectará automáticamente.

Si no has descargado la aplicación de Zoom, verás un aviso para descargar y ejecutar la aplicación. No es necesario que abras una cuenta de Zoom para participar en ninguna reunión.

Unirse a una reunión en Android

Abre la aplicación Zoom desde tu dispositivo Android. Si aún no la has descargado, ve a Google Play Store y consíguela.

Únete a una reunión:

►Tocando en Únete a una reunión sin tener que acceder.

►Inicia sesión y luego pulsa Entrar.

►Introduce tu nombre de usuario y el ID de la reunión.

►Elige las opciones de vídeo y audio.

►Toque Unirse a la reunión.

Cómo unirse a una reunión en iOS

Abre la aplicación móvil Zoom. Si aún no la has descargado, consíguela en el App Store. Para unirte a una reunión sin necesidad de iniciar sesión, haz clic en Unirse a una reunión.

Únete a una reunión después de iniciar sesión en Zoom tocando Únete. Introduce el ID de la reunión y tu nombre para mostrar. Si has iniciado sesión y no deseas mostrar tu nombre predeterminado, puedes cambiarlo.

Cómo grabar una reunión como participante

Por defecto, sólo el anfitrión puede grabar las reuniones de vídeo. Los participantes deben obtener el permiso del anfitrión. Si tu anfitrión es nuevo en Zoom, comparte lo sencillo que es permitirle grabar una reunión. Lo único que necesita hacer es:

►Seleccionar Administrar participantes.

►Pasar el cursor sobre su nombre.

►Hacer clic en el botón azul Más y luego en Permitir grabación y con esto podrá grabar la reunión.

¿Cómo levantar la mano si tengo alguna pregunta?

La función “Zoom Levante la Mano” es la mejor manera de hacer saber al anfitrión que tienes una pregunta sin interrumpir la reunión.

Selecciona Participantes en la parte inferior central de la pantalla del equipo y haz clic en Levantar la mano.

El anfitrión verá que prácticamente has levantado la mano. Para bajar la mano, haz clic en el mismo botón que ahora se llamará “Bajar la mano“.

En los dispositivos móviles, pulsa Levantar la mano en la esquina inferior izquierda de la pantalla. El icono de la mano cambiará a azul con el texto que dice Mano inferior debajo de él.

Zoom es una herramienta versátil que permite a los usuarios unirse a una reunión desde cualquier lugar y en cualquier momento. La mejor parte es que no cuesta nada unirse a una reunión.