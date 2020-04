Cómo usar el teléfono como cámara web para streaming o videoconferencia

En medio de la pandemia en curso, la gente está trabajando desde sus casas y asistiendo a reuniones, conferencias, seminarios, y lo que no. En todo esto, el software de videoconferencia como Zoom se ha convertido en un medio inevitable para muchos de nosotros, y la cámara web en una herramienta indispensable. Sin embargo, con el bloqueo en muchos países, las empresas de comercio electrónico no pueden entregar cámaras web y otros productos electrónicos. Sin mencionar que el precio de las cámaras web se ha disparado debido a la escasez de oferta. En tal escenario, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puede utilizar el teléfono como una cámara web para hacer streaming o videoconferencias. El proceso es bastante fácil y sencillo. Sólo tienes que instalar una aplicación y configurar algunas cosas. Eso es todo. Así que para usar tu teléfono inteligente como una cámara web, sigamos adelante y conozcamos los pasos en detalle.

Usar el teléfono como cámara web

En este artículo hemos mencionado cómo puedes usar tus dispositivos Android e iOS como cámara web. Hemos mencionado métodos para cada sistema operativo por separado para que puedas saltarte el que quieras aprender. Dicho esto, empecemos, ¿sí?

Usar el teléfono Android como una cámara web para streaming o videoconferencia

Hay muchas aplicaciones para Android que ofrecen funcionalidad de cámara web en el ordenador. Sin embargo, encontré que DroidCam es la mejor, ya que es gratis en su mayor parte y funciona bien. No tiene marca de agua y permite usar la cámara delantera y trasera del smartphone en la versión gratuita. Sin embargo, si quieres calidad HD y mejor soporte FPS, entonces opta por su versión premium, DroidCam X ($4.99). Aparte de eso, la aplicación está disponible en ambas plataformas, Windows y Linux, pero no en MacOS. En caso de que quieras usar tu smartphone Android como una cámara web en un Mac, entonces elige la aplicación EpocCam (gratuita). Ahora, habiendo dicho todo eso, pasemos a los pasos.

Nota: En este artículo, estamos usando el método inalámbrico ya que es bastante perfecto y fácil de configurar, a diferencia del método con cable que requiere la configuración ADB. Sin embargo, para que el método inalámbrico funcione, tanto el smartphone Android como el PC deben estar conectados a la misma red WiFi.

1. En primer lugar, instale la DroidCam (gratuita) en su smartphone Android. Después de eso, instale el cliente de escritorio en Windows o Linux desde aquí.

2. 2. A continuación, abra la aplicación DroidCam en su smartphone Android y se le ofrecerá la dirección IP WiFi. Anótela. Además, puedes ir a la configuración de la aplicación y elegir la opción de cámara que prefieras.

Usar el teléfono como cámara web para la transmisión de imágenes o la videoconferencia

3. Ahora abre el cliente de escritorio e introduce la dirección IP en el campo “IP del dispositivo”. A continuación, habilite tanto el “Video” como el “Audio”.

Usar el teléfono como cámara web para la transmisión o la videoconferencia

4. Por último, haga clic en el botón “Inicio” y ahí lo tiene. Su smartphone Android actuando como una cámara web. Puedes minimizar la aplicación o bloquear el smartphone, pero el video seguirá pasando, así que es genial.

Usar el teléfono como cámara web para transmitir o realizar videoconferencias

5. Ahora que hemos configurado nuestro dispositivo Android como cámara web, usémoslo en Zoom, Skype, Equipos de Microsoft u otras aplicaciones de videoconferencia. Para usar la fuente de video del teléfono inteligente en Zoom, abra Configuración y vaya a la pestaña “Video”. Aquí, cambia la “Cámara” del menú desplegable a “DroidCam Source 3/2”. A continuación, pasa a la pestaña “Audio” y cambia el Micrófono a “DroidCam Virtual Audio”. Eso es todo.

Zoom

6. Del mismo modo, en Skype, haga clic en el menú de 3 puntos y vaya a Configuración -> Audio y Video. Aquí, cambia la Cámara y el Micrófono a “DroidCam Source 3/2”. Puede seguir instrucciones similares en otras aplicaciones de videoconferencia también. Busca siempre la fuente de la cámara y el micrófono en la página de Ajustes.

Usar el teléfono como cámara web para la transmisión o la videoconferencia

7. En caso de que estés usando Zoom, Skype Meet Now o cualquier otra aplicación de videoconferencia en un navegador web, entonces necesitas cambiar la fuente de la cámara web desde la barra de direcciones. Haga clic en el icono de la cámara web -> Administrar -> Cámara y cambie el menú desplegable a “DroidCam Source 3/2”. Aparte de esto, en Zoom Web, también puedes cambiar la fuente de la cámara desde su propio control en la parte inferior.

Usar el teléfono como cámara web para el streaming o la videoconferencia

8. Se trataba de usar un teléfono Android como cámara web para reuniones web. Pero si quieres usar la alimentación de video de tu teléfono inteligente mientras transmites juegos, puedes hacerlo fácilmente. Sólo tienes que abrir OBS, XSplit o tu programa favorito de streaming en directo en tu ordenador y hacer clic en el botón “+”. Después de eso, elige “Dispositivo de captura de vídeo”. Tengan en cuenta que aquí estoy usando OBS.

Teléfono

9. Después de eso, selecciona “DroidCam Source 3/2” como dispositivo en el menú desplegable. 10. Ahora, haga clic en “Ok” y usted estará transmitiendo en vivo en OBS desde su teléfono inteligente Android.

Usar el iPhone como una cámara web para el streaming o la videoconferencia

Si quieres usar tu iPhone como cámara web para hacer streaming o videoconferencias, has llegado al lugar adecuado. En esta sección, utilizaremos la aplicación EpocCam de la App Store, que funciona bastante bien y está disponible tanto en MacOS como en Windows. Para empezar, la aplicación es gratuita, pero les recomiendo encarecidamente que adquieran la versión de pago para acceder a algunas funciones realmente importantes. En la versión gratuita, no puedes usar el micrófono de tu iPhone y no tienes la opción de cambiar la cámara entre la parte delantera y la trasera. Dicho esto, repasemos los pasos y aprendamos a usar el iPhone como cámara web para reuniones web.

Nota: Para que este método funcione, tanto el iPhone como el ordenador deben estar conectados a la misma red WiFi.

1. Descargue e instale EpocCam (gratuita, versión Pro a 7,99 dólares) desde la App Store. 2. Después de eso, instale el controlador en macOS o Windows desde aquí. Tenga en cuenta que EpocCam no tiene un cliente de escritorio en macOS, sino que se ejecuta y permanece activa en segundo plano.

2. Ahora abra la aplicación EpocCam en su iPhone. Asegúrese de no minimizar o descartar la aplicación, de lo contrario la alimentación de vídeo se detendrá.

iphone

3. Para probar la alimentación de vídeo en Windows, abra EpocCam Viewer desde el menú de inicio y podrá comprobar la transmisión. Aunque MacOS no tiene una aplicación, puede probar la transmisión a través de un navegador web. Abra este sitio web y podrá probar la alimentación de vídeo desde su iPhone. Asegúrese de cambiar la “Cámara” y el “Micrófono” a “EpocCam” desde la barra de direcciones.

Usar el iPhone como cámara web para la transmisión o la videoconferencia

4. Una vez realizada la prueba, abra cualquier aplicación de videoconferencia en su computadora y navegue hasta la página de configuración. Aquí, estoy usando el Zoom por ejemplo. Ahora, pase a la sección “Video” y cambie la salida de la cámara a “EpocCam”.

Usar el iPhone como una cámara web para la transmisión o la videoconferencia

5. Al instante, aparecerá una notificación diciendo que “EpocCam conectada vía Wi-Fi”. Eso es todo. Ahora, puedes usar cómodamente tu iPhone como cámara web en un ordenador Mac o Windows.

Usar el iPhone como una cámara web para el streaming o la videoconferencia

6. Si quieres usar el video de tu iPhone para hacer streaming, también puedes hacerlo. Mantenga la aplicación EpocCam abierta en su iPhone e inicie OBS o cualquier otro software de streaming. Después de eso, haga clic en el botón “+” y seleccione “Dispositivo de captura de vídeo”. Por último, elija “EpocCam Camera” del menú desplegable “Dispositivo” y ya está todo listo.

iphone

Usar tu dispositivo Android o iPhone como una cámara web

Así es como puedes usar tu teléfono como una cámara web para videoconferencias y streaming. He ofrecido una guía paso a paso para los dispositivos Android e iOS con soporte para las plataformas Windows, macOS y Linux. Además, también puedes aprender a usar el teléfono como cámara web mientras transmites juegos en Twitch o YouTube. De todos modos, eso es todo por nuestra parte. Si tienes algún problema al configurar el teléfono como cámara web, haz un comentario a continuación y avísanos. Definitivamente trataremos de ayudarte.