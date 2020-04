El Apple Watch es un reloj inteligente rico en funciones y aunque la mayoría de sus funciones son esenciales, como notificaciones, llamadas, ECG y más, hay algunas que no son esenciales, pero definitivamente son increíbles. Walkie-talkie es una de estas características que me ha encantado usar en mi Apple Watch Series 5 todo el tiempo.

Sin embargo, configurarlo no es lo más sencillo y la gente tiene muchas dudas al respecto, por lo que hoy voy a ayudarte a configurar y usar el walkie-talkie en tu Apple Watch.

¿Qué es el Walkie-Talkie ?

En primer lugar, echemos un vistazo rápido a qué es esta característica y para qué podrías usarla. Como su nombre lo indica, la función se comporta como un walkie-talkie, excepto que aquí se conecta por Internet. Esto significa que si bien los walkie-talkies regulares tienen rangos cortos de comunicación, esta función puede funcionar en todo el mundo, siempre que tanto el receptor estén como tú estén conectados a Internet.

Es útil cuando deseas ponerte en contacto con alguien con respecto a algo que no es lo suficientemente largo como para ser una llamada telefónica, pero sí lo suficientemente urgente como para no ser un simple mensaje de texto. Walkie Talkie está integrado en el Apple Watch, por lo que no debes preocuparte por instalar una aplicación de Apple Watch de terceros solo para usar esta función.

Cómo usar Walkie-Talkie en Apple Watch

Inicia la aplicación Walkie-Talkie en el Apple Watch.

Habilita la alternancia al lado de “Walkie-Talkie”.



Ahora, dale click en “Agregar amigos” e invita a la persona con la que deseas hablar. Después de eso, suponiendo que acepten la invitación, puede contactarlos en cualquier momento.

Una vez que el contacto acepte la invitación, verás su nombre como esté en la aplicación Walkie-Talkie. Da click en su nombre y luego mantén presionado para enviar el mensaje mensaje.

¿Cómo aceptar invitaciones de Walkie-Talkie?

Si alguien lo ha invitado a conectarte con ellos en Walkie-Talkie, primero deberás aceptar su invitación. Puede hacerlo iniciando la aplicación Walkie-Talkie y tocando “Aceptar” en la invitación como se muestra a continuación.

Cómo habilitar / deshabilitar Walkie-Talkie

Una vez que hayas configurado Walkie-Talkie e invitado a tus contactos, cualquier persona puede comunicarse contigo a través de Walkie-Talkie en cualquier momento. Si bien en algunas situaciones esto es útil, no es tan bueno si en el trabajo suena de repente una voz de tu reloj. Por lo tanto, es mejor deshabilitarlo cuando no quieres ser molestado.

Para habilitar o deshabilitarlo simplemente abre el centro de control y toca el icono de Walkie Talkie. El icono se vuelve amarillo cuando está activado y gris cuando la función está desactivada.

Usar Walkie-Talkie en tu reloj Apple

Esta función es algo que se puede usar cuando quieres tener una comunicación rápida. Por alguna razón, cuando envías una invitación por primera vez, a veces se equivoca y no muestra el nuevo contacto, cuando lo probé se solucionó automáticamente en aproximadamente una hora. Entonces, si tienes el mismo problema, se paciente o intenta reiniciar el reloj. Aparte de eso, he tratado de cubrir todo sobre la función de walkie-talkie en este artículo, pero si crees que me algo se me olvidó mencionar, házmelo saber en los comentarios y lo agregaré también.