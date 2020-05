Cómo ver vídeos, películas y series a distancia con amigos online

A raíz de Coronavirus, casi todo, desde trabajar hasta socializar, se ha movido en línea. Uno de los aspectos clave de nuestra vida social es ver películas juntos, pero con el orden de “quedarse en casa”, la propuesta parece un futuro lejano.

Pero no se preocupe, todavía puede ver películas en línea con amigos. Hay servicios web que le permiten invitar a sus amigos y ver películas en completa sincronización entre sí. Puedes chatear por vídeo, enviar mensajes e interactuar mientras ves una película.

¿No es asombroso? Entonces, en este artículo, le traemos una guía completa sobre cómo ver películas junto con amigos en línea. Hemos mencionado servicios que son compatibles con YouTube, Netflix, Prime Video, Hulu y más. Con eso en mente, avancemos y aprendamos a ver películas con amigos online.

Metastream

Metastream le permite ver películas en línea junto con amigos y familiares en completa sincronización y con una opción de chat. No necesita crear una cuenta o pasar por un complejo proceso de configuración. Y la mejor parte de Metastream es que admite una larga lista de servicios de transmisión en línea, incluidos Netflix, Hulu, YouTube y más . Aparte de eso, Metastream es completamente gratis, así que es increíble. Sin embargo, tenga en cuenta que no es compatible con la cámara web y el chat de audio.

1. Descargue la extensión Metastream para Chrome o Firefox .

2. Después de eso, abra el portal de Metastream y elija un nombre para mostrar. A continuación, haga clic en ” Comenzar “.

3. En la página siguiente, haga clic en ” Iniciar sesión “.

4. Aquí, haga clic en ” Agregar medios “.

5. Finalmente, puede pegar cualquier enlace de video desde Internet, ya sea una película o un programa de televisión. Después de eso, haga clic en “Agregar a la sesión”.

6. Al instante, la reproducción de medios comenzará en su computadora. Ahora, para compartir la transmisión con sus amigos, haga clic en el botón “Invitar” en la ventana “Usuarios”.

7. Después de eso, copia el enlace y compártelo con tus amigos. Una vez que sus amigos abran el enlace en su computadora, recibirá una notificación para aprobar la solicitud. Haga clic en el icono verde en la misma ventana “Usuarios” y sus amigos se unirán a la transmisión de inmediato.

8. Para chatear con tus amigos , haz clic en el ícono de 3 puntos y abre “Chat”. El chatbox aparecerá en el lado izquierdo de la pantalla.

9. Además de eso, también puede hacer clic en el botón “+” para agregar películas y programas en una cola.

10. De ahora en adelante, no tiene que abrir el portal de Metastream manualmente . Siempre que esté reproduciendo un video en Netflix o en cualquier otro sitio de transmisión, simplemente haga clic en la extensión “Metastream” en la barra de herramientas y la reproducción de medios se moverá a Metastream. Desde allí, puedes compartir la transmisión con tus amigos.

Netflix Party

Como su nombre lo indica, Netflix Party es otra forma popular de ver películas y series de TV de Netflix junto con amigos y familiares. Se ofrece sin problemas de reproducción de sincronización y una ventana de chat para la interacción con amigos , pero hay que tener en cuenta, no hay una cámara web o chat de audio. Además, el servicio es totalmente gratuito. Dicho esto, todos los participantes necesitarán una suscripción a Netflix por separado para unirse a la fiesta.

1. Descargue la extensión Netflix Party para Chrome haciendo clic aquí .

2. Ahora, abra Netflix y reproduzca su película o programa favorito. Después de eso, haga clic en la extensión “NP” en la barra de herramientas y haga clic en “Iniciar fiesta” . Puede habilitar la casilla de verificación “Solo tengo control” para restringir los controles de reproducción.

3. A continuación, se generará un enlace. Ahora, copia el enlace y compártelo con tus amigos .

4. Después de hacer clic en el enlace, tus amigos se unirán a la fiesta al instante. No hay proceso de aprobación aquí. Puede reproducir, pausar y avanzar rápidamente la película y se sincronizará en tiempo real con la reproducción de sus amigos. Además, un chatbox permanecerá activo en el lado derecho para interactuar con tus amigos.

Scener

Scener es otra plataforma para ver películas y programas de Netflix junto con amigos en línea. Sin embargo, la mejor parte de Scener es que también permite la cámara web y el chat de audio . Básicamente, puedes chatear por video simultáneamente mientras miras películas juntos en línea. Así es como puedes conseguirlo.

1. Descargue la extensión Scener para Chrome.

2. Después de eso, será redirigido automáticamente al sitio web de Scener. Aquí, crea tu cuenta gratuita de Scener .

3. Ahora, inicie sesión en Netflix y abra la extensión Scener desde la barra de herramientas. Se abrirá una ventana separada en el lado izquierdo. Aquí, haga clic en “Crear teatro privado”.

4. Después de eso, haga clic en “Siguiente” y elija “Sí” para habilitar la cámara web.

5. Scener te ofrecerá un enlace. Copia eso y compártelo con tus amigos .

6. Ahora, tus amigos deben iniciar sesión en su cuenta de Netflix primero y luego abrir el enlace Scener. Después de eso, se unirán a la transmisión de inmediato. Ahora puede ver películas y programas de Netflix junto con soporte de video chat.

Syncplay

Syncplay es para aquellos usuarios que desean ver películas descargadas con amigos en línea. La sincronización de reproducción es perfecta y la aplicación es completamente gratuita dado que es un programa de código abierto. Aparte de eso, Syncplay está disponible en Windows, macOS y Linux, por lo que es genial.

Sin embargo, tenga en cuenta que todos los participantes deben descargar el mismo archivo de película en su computadora . Además, el proceso de configuración es un poco complejo, por lo que si no tiene la experiencia, puede optar por las soluciones web mencionadas anteriormente.

Nota: El siguiente proceso se aplica a todos los participantes.

1. Descargue Syncplay ( Gratis ) y su elección de reproductor multimedia . Syncplay es compatible con VLC, mpv, MPC-HC y más.

2. Después de la instalación, abra Syncplay y elija cualquier dirección de servidor del menú desplegable. Después de eso, asigne un nombre a su habitación y anótelo. A continuación, haga clic en “Examinar” y elija el archivo EXE del reproductor multimedia de la unidad C. Por ejemplo, aquí he elegido VLC. Ahora, haga clic en “Guardar configuración y ejecutar syncplay”.

3. Después de eso, Syncplay y VLC se abrirán automáticamente. En la ventana Syncplay, haga clic en “Archivo” y seleccione ” Abrir archivo multimedia “.

4. Aquí, elija el archivo de video y ábralo. VLC cargará instantáneamente el archivo. Después de eso, haga clic en la casilla de verificación ” Estoy listo para mirar “.

5. Ahora, para reunir a todos sus amigos, comparta el nombre de la sala de un participante con todos los demás . Además, ingrese el nombre exacto en el campo de la sala y presione el botón “Unirse a la sala”. Finalmente, todos aparecerán en la ventana de Usuario arriba. Si habilitan la casilla de verificación “Estoy listo para mirar”, el icono se volverá verde.

6. Finalmente, reproduce la película en VLC y comenzará a reproducirse en las computadoras de todos tus amigos. Puede reproducir, pausar, avanzar rápidamente y se reflejará en la computadora de todos. También puede usar la ventana de notificación de Syncplay para enviar mensajes a sus amigos. Así es como puedes ver películas descargadas juntas en línea.

Kast y otros servicios

Aquí, voy a mencionar algunos otros servicios desde donde pueden ver películas juntos en línea. Anteriormente, Rabbit era un servicio popular para ver contenido en línea juntos, pero pronto se hizo la transición a una nueva plataforma llamada Kast .

Si bien Kast parece prometedor para fines de transmisión, todavía no tiene algunas de las características básicas de Rabbit. Por ejemplo, no puede reproducir medios a través de una URL web desde YouTube o Netflix. Solo puede compartir en pantalla una ventana de aplicación para transmitir películas . Pero eso no ofrece la mejor experiencia ya que otros no pueden interactuar con la reproducción y la calidad sigue siendo inferior. Además, tienes opciones mucho mejores como Zoom y Skype para compartir pantalla, así que realmente no recomendaría a Kast para ver películas juntos en línea.

También puede optar por TwoSeven, que ofrece funciones de video chat mientras mira películas juntos en Prime Video, Hulu y otras plataformas. Sin embargo, deberá pagar una tarifa de suscripción para acceder a algunas de las funciones. A continuación, hay una nueva extensión prometedora llamada Vemos que le permite chatear por vídeo con amigos mientras mira Netflix y Prime Video.

Además, Caracal se ve bastante bien si quieres una buena tasa de bits mientras miras películas juntos en línea. Finalmente, puede dirigirse a nuestro artículo sobre las mejores alternativas de Rabbit para encontrar una solución similar para la observación en línea.

Mira películas y series con amigos en línea

Esas son las 5 formas en que puede ver películas en línea con sus amigos y familiares. Si bien existen muchos programas y extensiones, solo hemos elegido los que ofrecen una experiencia estable con una buena tasa de bits.

Además de eso, también hemos mencionado una guía paso a paso sobre cómo ver películas descargadas junto con amigos en línea. En caso de que tenga problemas al configurar cualquier aplicación, comente a continuación y háganos saber. Definitivamente intentaremos ayudarte.