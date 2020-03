Cómo verificar la temperatura de la CPU en una Mac

No podemos negar el hecho de que MacOS es más eficiente que otros sistemas operativos de escritorio, incluyendo Windows. Eso no significa que no tenga peculiaridades o puntos débiles. Si la falta de una función nativa para desactivar el Turbo Boost parece molesta, la imposibilidad de comprobar la temperatura de la CPU en Mac es nada menos que un elegante rompecabezas.

Aunque el Monitor de Actividad ofrece una forma de ver cómo las aplicaciones y otros procesos afectan al uso de la CPU, la GPU, la energía, el disco, la memoria y la red, el gestor de tareas incorporado sigue siendo bastante limitado y carece de una función clara para mostrar la temperatura actual de la CPU en MacOS. Pero no te preocupes, en este articulo te diremos como puedes hacerlo.

Cómo ver la temperatura de la CPU en MacOS

Antes de empezar con los pasos, aclaremos un par de preguntas fundamentales.

¿Por qué necesitas rastrear la temperatura de la CPU de tu Mac?

Hay múltiples razones por las que quieres llevar un registro de la temperatura de la CPU en tu Mac. Tal vez estés tratando de hacer un análisis comparativo de tu recién comprada máquina o tal vez te gustaría saber cuándo se ponen en marcha los ventiladores. Además, también te permite averiguar si estás exagerando con la CPU al permitir que los juegos o las aplicaciones que consumen mucho recursos funcionen de forma inapropiada.

¿Cuál es la temperatura ideal de la CPU?

Como la temperatura normal de la CPU varía de un modelo a otro, es un poco difícil señalar un número preciso que pueda ser el mejor representante de todos. Sin embargo, si lo desglosara en términos sencillos diría que cuanto más fría sea la temperatura de la CPU, mejor será para la salud del ordenador.

La temperatura ambiente normal de 22-24 grados centígrados es ideal para la temperatura de la CPU. Pero incluso si el ordenador funciona a 10 grados centígrados por encima del nivel ambiente, sigue estando bastante bien. En resumen, la temperatura normal debe ser de unos 45-65 grados para un sistema saludable. Así que si el número supera este nivel normal, debes pensar en reducir la carga de trabajo de dicha CPU. Ahora que la charla ha terminado, es hora de repasar a la practica.

Comprobar la temperatura de la CPU en MacOS usando la aplicación Fanny

Siempre que pienso en rastrear la temperatura de la CPU en MacOS, la única aplicación que me viene a la mente es Fanny. Probablemente la mejor parte de ella es la capacidad de trabajar como una característica nativa de Mac. Una vez que hayas instalado esta aplicación y la hayas configurado, puedes echar un vistazo rápido a muchos aspectos que definen el rendimiento, como la temperatura de la CPU/GPU. Además, está disponible de forma gratuita.

1. Para empezar, descarga Fanny en tu Mac.

2. Una vez que hayas descargado la aplicación, haz clic en el icono del Centro de Notificaciones en la esquina superior derecha de la pantalla.

También puedes deslizarte a la izquierda desde el borde derecho del trackpad para acceder al Centro de Notificación en tu computadora.

3. Ahora, asegúrate de que la pestaña Hoy esté seleccionada. Luego, haz clic en 1Nuevo en la parte inferior.

4. Después, haz clic en el botón “+” a la derecha de Fanny.

¡Eso es todo! A partir de ahora, puedes comprobar la temperatura de la CPU de tu dispositivo MacOS desde el Centro de Notificaciones.

También puedes hacer clic en el icono de la barra de menú de Fanny para ver la temperatura actual de la CPU de tu Mac. Además de mostrar la temperatura de la CPU, esta práctica aplicación también te permite llevar un registro de la velocidad actual, la velocidad objetivo, la velocidad mínima, la velocidad máxima, el número de ventiladores y la temperatura de la GPU de tu ordenador.

Las mejores alternativas de ventiladores para ver la temperatura de la CPU en el Mac

Aunque Fanny sigue siendo el widget del centro de notificación más querido para rastrear la temperatura de la CPU junto con otra información importante del sistema de Mac, hay un par de aplicaciones notables que son más competentes. Y si no te importa gastar unos cuantos dólares para tener funcionalidades extra, valdría la pena echarles un vistazo.

1. Monit

Si quieres una aplicación para Mac con más funciones de seguimiento de la temperatura de la CPU, te recomiendo que pruebes Monit. La aplicación funciona de manera eficiente ofreciendo una forma rápida de comprobar los datos clave de rendimiento de la computadora. Por ejemplo, puedes usar esta aplicación para comprobar varios datos importantes de rendimiento que definen cosas como la CPU, la red, el disco, la memoria e incluso la batería. Aunque este widget del centro de notificaciones cuesta 2,99 dólares, vale la pena el precio teniendo en cuenta las notables características y el fiable rendimiento.

Precio: $2.99

2. iStat Menus

Para la gente que busca un administrador completo del sistema de menús, iStat Menús es sin duda la mejor apuesta. Lo que le da una ventaja sobre muchos otros rivales, es la capacidad de mostrar una amplia gama de métricas clave de rendimiento, incluyendo CPU, GPU, memoria, uso de disco, uso de red, actividad del disco, batería y más. Además, esta aplicación para MacOS es totalmente personalizable para que puedas ocultar información no deseada y hacer que sólo muestre las métricas que te interesan. Pero ten en cuenta que todas estas ventajas te costarán 10 usd, mucho más que otras aplicaciones.

Precio: $9.99

Registra la temperatura actual de la CPU de tu Mac con facilidad

Así es como puedes vigilar la temperatura de la CPU. Aunque estoy bastante satisfecho con el rendimiento de estas aplicaciones de terceros, me encantaría tener una función nativa de MacOS para esta funcionalidad específica. Con suerte, Apple la introducirá en la próxima iteración de MacOS este otoño.

¿Tienes algún comentario? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios y también haznos saber cuál de estas aplicaciones ha sido capaz de captar tu atención.