Conectados: Una película sobre la tecnología que va contra los humanos

A medida que la IA y la robótica continúan desarrollándose día a día, los expertos en tecnología aún están preocupados por los impactos negativos de estas tecnologías. Como nos estamos volviendo muy dependientes de los dispositivos electrónicos, a veces olvidamos que somos seres sociales y no seres de redes sociales. La próxima película animada de Sony Pictures, “Conectados”, planea explorar este concepto en profundidad y advertirnos sobre lo que podría suceder si la tecnología se revela contra los humanos.

La compañía de producción lanzó el avance de la película el 3 de marzo. Comienza con un hombre llamado Rick que reproduce un vídeo en su televisor y recuerda los días en que su hija se emocionaba al verlo. Ahora su hija y su hijo no pueden vivir sin la tecnología, mirando las pantallas de los dispositivos electrónicos todo el tiempo. Entonces, para conectar a la familia, Rick planea un viaje familiar a campo traviesa.

Este viaje se convierte en una aventura donde la familia Mitchell lucha para salvar al mundo de la tecnología enloquecida. Por otro lado, un ejército de robots recién inventados se levanta para volverse contra los humanos. En el trailer podemos ver robots deambulando por las calles y asientos de inodoros inteligentes que lanzan humanos por los aires.

Con la ayuda de robots amigables que funcionan mal, los mitchells deberán superar sus problemas y trabajar juntos para salvarse ellos mismos y al mundo.

Es interesante notar que la película es producida por Philip Lord y Christopher Miller. Ambos productores fueron responsables de crear las técnicas de animación inusuales utilizadas en Spiderman: Into The Spider-Verse y The Lego Movie. Christopher tuiteó recientemente sobre la película y dijo que han usado “un innovador estilo de arte de animación”. La película está dirigida por Michael Rianda, quien trabajó como director creativo en Gravity Falls.

La película llegará a los cines el 18 de septiembre y no podemos esperar más para verla.