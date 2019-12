Corsair, pionero de los periféricos de juegos de alto rendimiento y los productos de transmisión, conocido en la comunidad por sus teclados, ratones, componentes de PC e iluminación RGB. Su enfoque a sido principalmente a los jugadores de PC desde 1994. La adquisición de SCUF también les permite expandirse al mundo de las consolas, auriculares inalámbricos, componentes de PC premium y sistemas de juegos totalmente integrados.

Aunque esto se considera oficialmente como una adquisición para Corsair, en realidad, es más una fusión. Es probable que SCUF tenga la última palabra cuando se trata de decisiones sobre los controladores que producen, ya que ese es su ámbito de especialización.

Lo que realmente hace esta fusión es abrir un mundo completamente nuevo de productos a ambas compañías. Junto con Elgato Gaming, que está asociado con ellos, el mercado de accesorios para juegos estallará en los próximos meses.

SCUF, aunque conocido por sus controladores, posiblemente podría ampliar su línea de productos con la ayuda de Corsair. Las posibilidades son infinitas con su amplia gama de accesorios. Esto es lo que el fundador de SCUF Gaming, Duncan Ironmonger, dijo en un comunicado:

La adquisición se completará a fines de diciembre. Una vez que sea así, Corsair se asociará con tres grandes compañías de juegos en SCUF Gaming, Origin PC y Elgato Gaming. Compañías de accesorios para juegos como Razer, deben desconfiar de Corsair y su impresionante cartera. Después de una ola de compras este verano que vio la adquisición de marcas de juegos como Origin PC y Elgato , Corsair está buscando terminar el año con fuerza con el fabricante de juegos de gama alta Scuf .

Si bien no se dio a conocer el tamaño del acuerdo (ninguna de las compañías cotiza en bolsa), parece que Corsair está buscando integrar los controladores de Scuf en su cartera de productos lo antes posible, por lo cual la empresa espera que este acuerdo se cierre a finales de mes.

Scuf comenzó en 2011, y desde entonces, se ha convertido en uno de los líderes en gamepads personalizables para jugadores competitivos tanto en consola como en PC. Los controladores de Scuf vienen con una gran cantidad de ajustes disponibles, incluida la capacidad de intercambiar varios D-pads y palos analógicos, al tiempo que también pueden ajustar la ubicación de los disparadores traseros, la tensión de varios botones y disparadores, o el peso de el controlador en sí.

