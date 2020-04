Descargar GRIS juego de plataformas para Android

El maravilloso juego de plataformas GRIS de Devolver Digital ahora está oficialmente en Android. Y, si no lo has jugado, deberías.

En agosto de 2019, el magnífico y galardonado juego de plataformas GRIS se lanzó en iOS , pero en ese momento, no se sabía si llegaría a dispositivos Android. A partir de esta mañana, el juego ha aparecido sorprendentemente en la Play Store para la preinscripción.

Si no estás familiarizado con GRIS, es un magnífico juego de plataformas y rompecabezas que ha recibido excelentes críticas desde su lanzamiento inicial en PC y consola en 2018, todo gracias a su impresionante arte, música fantástica e historia. Por lo general, el juego se vende por $ 16.99 en PC y consolas, aunque la versión de iOS aparece en $ 4.99, por lo cual se espera que la versión de Android se venda al mismo precio una vez que se lance oficialmente, especialmente porque este es un título muy corto que puede terminarse fácilmente en aproximadamente 3 1/2 horas .

GRIS, un juego de Nomada Studio y Devolver Digital se anunció para dispositivos móviles hace un tiempo y finalmente debutó en iOS. Adoro GRIS y lo he jugado en casi todas partes. Si ha estado esperando una versión de Android, su espera finalmente ha terminado.

¿De que trata GRIS?

“Gris es una chica que ha perdido las esperanzas, sumergiéndose en su propio mundo, lidiando con el dolor que ha pasado por su vida. Este dolor se manifiesta en su vestido, quien le otorga nuevas habilidades para navegar mejor su realidad. A medida que se desarrolla la historia, Gris crecerá emocionalmente y verá su mundo de una manera diferente, revelando nuevos caminos para explorar usando sus nuevas habilidades “.

La versión para iOS del juego recibió comentarios positivos de los jugadores. Algunos de los comentarios negativos se debieron a problemas al usar un controlador Bluetooth y auriculares, que es algo que los usuarios de Android deben tener en cuenta. Pero, estos problemas estaban siendo investigados por el desarrollador y pueden resolverse para cuando se lance la versión de Android.

El juego no tiene botones en pantalla, sino que usa gestos. Esta función hace que sea más fácil completar esas secciones difíciles de plataformas. La IU desaparece inmediatamente cuando el jugador no interactúa con la pantalla. Para aquellos que usan pantallas más pequeñas, no hay botones que puedan distraer.

GRIS no es el único juego que usa imágenes para contar una historia. Sin embargo, lo hace mejor que la mayoría. Y está a la altura de otras obras maestras casi sin texto como Journey.

Un juego de plataformas libre de estrés

Muchos juegos en estos días están llenos de acción caótica y la posibilidad de muerte. Ya sea permanente o semipermanente. Este juego es más una experiencia libre de estrés que permite a los jugadores navegar a través de los entornos altamente detallados dentro del juego. Fue diseñado para ser “sereno” para que los jugadores puedan progresar a través de lo que tiene para ofrecer en un estado más tranquilo.

Aunque el juego ofrece una buena cantidad de emoción debido a la naturaleza de la historia, no induce las emociones llenas de ansiedad de alto riesgo que uno podrías tener al jugar Call of Duty Mobile.

Otro beneficio de la versión de iOS fue la sincronización en la nube para que los jugadores pudieran jugar en un iPhone y luego continuar su aventura en la pantalla más grande de un iPad. Todavía no se sabe si esta función estará disponible en el próximo lanzamiento de Android. Gris está actualmente disponible para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e iOS.

El formidable juego GRIS podrá llegar a más jugadores ya que finalmente está en la Playstore a un precio razonable de 4,99 usd, el título firmado por Nomada Studio y publicado por Devolver Digital es lo que se puede describir como una ” joyita de los juegos independientes “.

Si estás interesado en adquirir GRIS en tu propio dispositivo Android, puedes hacerlo directamente en la PlayStore desde el enlace que está aquí abajo.

Descargar | GRIS