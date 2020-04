Descargar Supremo Software de Escritorio Remoto Para Windows PC

¿Qué es Supremo?

Seguramente has oído hablar del software de Escritorio Remoto como TeamViewer. Puede que incluso hayas intentado usarlo, pero no funcionó. TeamViewer y otros programas de escritorio remoto son complejos y costosos. Y ahora que tienes que trabajar desde casa, no sabes qué hacer. Bueno, esa es la razón por la que estamos haciendo este articulo sobre Supremo. Supremo es un software de Escritorio Remoto que te permite tomar el control de su estilo de vida de trabajo a distancia con sus características de teletrabajo.

Usando Supremo puedes acceder fácilmente a cualquier escritorio remoto y seguir trabajando desde cualquier lugar. No sólo Supremo es fácil de configurar, sino que también ofrece una conexión estable y segura, características mejoradas y es compatible con todos los principales sistemas operativos, incluyendo Windows, MacOS, Linux, Android e iOS. En las siguientes secciones, vamos a ver sus características principales para ver lo que aporta y cómo puede mejorar su entorno de trabajo remoto.

Dicho esto, el trabajo desde casa tiene sus desafíos, y si la gente no se adapta a una metodología de trabajo inteligente, le será difícil tener éxito. Afortunadamente, empresas como Nanosystems, que proporcionan soluciones inteligentes y eficaces para el trabajo a distancia, están aquí para ayudarnos. En este artículo, voy a echar un vistazo rápido a la solución de trabajo remoto de Nanosystems Supremo y te diré cómo puedes mejorar y ser más productivo en tu trabajo.

Características Principales

1. Acceso remoto Plug & Play

Una de las mejores características de Supremo es lo fácil que es descargar el software y ponerlo en marcha. El principal problema con la mayoría de los programas de Escritorio Remoto es que tienes que pasar una cantidad considerable de tiempo configurando el software antes de que puedas empezar a usarlo. Supremo anula ese problema con el acceso remoto “plug & play”. Los usuarios no necesitan configurar tus routers o firewall para conectarse remotamente a una computadora. Ni siquiera necesitan instalar el software. Sólo descárgalo en tu dispositivo y ejecútalo.

2. Acceso desatendido

Otra gran característica de Supremo es la capacidad de acceder remotamente a cualquier dispositivo sin necesidad de una persona frente a la pantalla. Esto te da la flexibilidad de conectarte a un escritorio remoto cuando quieras. Por ejemplo, una vez que configures Supremo como un servicio de Windows en el escritorio de tu oficina, podrás acceder a él desde cualquier lugar sin necesidad de que nadie de la oficina autorice el acceso. Puede entrar a distancia en cualquier momento que desee y hacer el trabajo.

3. Característica de “IDs permitidas”

La característica desatendida que acabamos de discutir podría hacerte pensar que Supremo no es seguro ya que no requiere que nadie autorice el acceso remoto. Bueno, gracias a la función “Identificaciones permitidas” de Supremo, nadie podrá acceder a tu ordenador. La característica te permite establecer dispositivos específicos que consideras seguros. Y sólo podrás acceder a tu escritorio si utilizas los dispositivos permitidos. Esto significa que no hay posibilidad de que nadie pueda acceder a tu escritorio sin permiso.

4. Transferir archivos fácilmente

Una vez que empieces a trabajar desde casa, puede que te des cuenta de que has olvidado transferir algunos documentos importantes de tu ordenador del trabajo y ahora los necesitas. Gracias al sencillo sistema de transferencia de archivos de Supremo, puedes copiar ese archivo al ordenador de tu casa y empezar a trabajar. Supremo también admite gestos de arrastrar y soltar para que pueda gestionar fácilmente los archivos entre dispositivos. Y como la transferencia de datos siempre está encriptada, ningún personal no autorizado puede acceder a sus datos.

A veces necesitas colaborar en proyectos con varios miembros del equipo y puede ser un reto cuando trabajas desde casa. Supremo aporta una solución ingeniosa a este problema. Gracias a su libreta de direcciones en línea y a la función de compartir contactos, puede colaborar fácilmente con otros usuarios. La libreta de direcciones en línea le permite ver instantáneamente si un contacto está en línea o no, y puede conectarse con ellos con sólo unos pocos clics. Incluso puedes compartir contactos con tus colegas y colaborar con ellos.

6. Informe en línea

Si quieres tener un trabajo exitoso desde la experiencia en casa, necesitas una manera de monitorear las conexiones y determinar la productividad de tu equipo. Usando los informes en línea de Supremo puede fácilmente recopilar, ver, filtrar y exportar informes relacionados con las conexiones salientes. También puede monitorear las conexiones realizadas durante los días hábiles por todas las cuentas conectadas. Esto no sólo te ayudará a determinar la productividad de su equipo, sino que también te ayudará durante la facturación y el cobro.

7. Personalización de la interfaz

Si trabajas en soporte remoto, no querrás que el logo de un proveedor de servicios de Escritorio Remoto aparezca en la pantalla de los clientes. Eso no es bueno para la marca. Supremo te permite personalizar la interfaz de su software permitiéndole utilizar el logotipo, la información y las referencias de tu empresa. Esta es una excelente característica y asegura que tu marca se vea mucho más formal.

Interfaz de usuario y facilidad de uso

Como mencioné, Supremo es uno de los programas de Escritorio Remoto más fáciles de usar. Es fácil de instalar y el enfoque “plug & play” te permite empezar a trabajar remotamente en minutos. Además, la función de conexiones desatendidas es una ventaja para cualquiera que necesite acceder constantemente a las máquinas del trabajo o de la casa. La conexión es segura y estable y nunca se siente ninguna molestia. Además, las funciones de administración de archivos de arrastrar y soltar, fáciles de usar, aseguran que siempre puedas acceder a ese archivo importante. En general, diría que Supremo ha hecho un buen trabajo con su diseño y ha hecho que el software sea accesible a todo el mundo.

Precio y Planes

Supremo es gratuito para los usuarios individuales que lo utilizan para uso personal. También ofrece una completa prueba gratuita de 21 días para cualquiera que quiera probar el software. Para empresas y autónomos que trabajan a distancia, es el software de acceso a escritorio remoto más asequible, gracias a su precio competitivo a partir de 6 dólares al mes por usuario. Puedes reducir este costo aún más al obtener los planes trimestrales o anuales.

Cuando se trata del soporte de la plataforma, Supremo no decepciona. Es un software multiplataforma para Windows, MacOS, Linux, Android e iOS. Puedes conectarte desde un PC, un smartphone o una tableta desde cualquier lugar. Así que, no importa el sistema operativo que tú y sus colegas estén usando, sin duda podrán trabajar y colaborar usando Supremo.

Echa un vistazo a Supremo

Olvídate del costoso y complejo software de escritorio remoto: Usa Supremo para trabajar inteligentemente desde casa. Supremo es uno de los mejores programas de Escritorio Remoto del mercado.

Los dos principales USP de Supremo, en mi opinión, es su enfoque “plug & play” y su precio asequible. Ambas características aseguran que Supremo es accesible a más usuarios que cualquier otro software de Escritorio Remoto. Así que, si trabajas a distancia y no sabes qué hacer, prueba Supremo y comprueba por ti mismo lo fácil que es de usar.

Descargar | Supremo