EaseUS Data Recovery Wizard: Recupera datos perdidos de tu PC y Mac

Si no has creado múltiples copias de seguridad de tus archivos, es probable que tarde o temprano pierdas tus datos. Ya sea debido a una falla de hardware, eliminación accidental, corrupción de software o daño fisico, todos tenemos que lidiar con la pérdida de datos al menos una vez en nuestra vida. Lo más probable es que te hayas topado con este artículo porque estás enfrentando este problema y estás buscando una solución.

Bueno, cualquiera que sea el caso, siempre es bueno tener una herramienta de recuperación de datos a la mano. En este artículo, vamos a hablar sobre un software de recuperación de datos que he estado probando durante algunos días. Se llama EaseUS Data Recovery Wizard y en este artículo, te contaré todo al respecto.

¿Qué hace EaseUS Data Recovery Wizard?

EaseUS Data Recovery Wizard es una buena solución de recuperación de datos para tu PC con Windows y Mac. Ya sea que quieras recuperar datos perdidos desde una computadoras de escritorio, alguna computadoras portátil o un dispositivos compatibles con Windows, como tarjetas SD, discos duros externos, particiones, USB y más, el Asistente de recuperación de datos EaseUS te puede ayudar a recuperar datos que hayas perdidos. Para comprender esto más a detalle, echemos un vistazo rápido a todas sus características clave.

Nota: La interfaz tambien exsite para MacOS. Ambas aplicaciones son casi idénticas. Independientemente del sistema operativo que estés utilizando, este software puede ayudarte con la recuperación de archivos perdidos.

Características Clave

1. Múltiples fuentes de recuperación de pérdida de datos

Una de las mejores cosas del Asistente de recuperación de datos EaseUS es que admite todo tipo de documentos y archivos. Ya sea que haya perdido datos debido a la eliminación accidental, particiones perdidas, un disco duro externo que se dañado u otros dispositivos de almacenamiento externo, puedes recuperar los datos usando este software con facilidad.

Incluso recupera datos que has formateado o perdido debido a desastres como ataques de virus que infectan archivos, fallas inesperadas del sistema y fallas graves en el arranque. Por lo tanto, siempre que tu máquina Windows, MacOs y dispositivos compatibles externos funcionen, el Asistente de recuperación de datos EaseUS recuperará dichos datos perdidos.

2. Soporta más de 1000 tipos de archivos

Sabemos que la mayoría de los software de recuperación de datos, enfrentan problemas a la hora de recuperar diferentes tipos de archivos o formatos. Mientras que algunos son buenos recuperando fotos, por ejemplo, otros solo se enfocan más a documentos. En este caso, el Asistente de recuperación de datos EaseUS puede recuperar más de 1000 tipos de archivos, por lo que no importa qué tipo de datos hayas perdido, puedes recuperarlos. Aquí dejamos una lista corta de algunos tipos de archivos compatibles:

Documentos: HTML / HTM, DOC / XLSX, PPT / DOCX, XLS, PPTX, PDF, CWK, INDD, EPS, etc.

Gráficos: JPG / TIF, PNG, WMF, RAW,, CRW, CR2, SVG, RAF, DNG, NEF, ORF, SR2, JPEG, BMP, GIF, PSD, TIFF, MRW, DCR, SWF, etc.

Video: M4V, 3GP, 3G2, AVI, MOV, MP4, FLV, RM / RMVB, MPEG, SWF, MPG, WMV, MKV, ASF, etc.

Audio: MPG, M4V, RM / RMVB, OGG, AAC, WMV, APE, APE, MID / MIDI, RealAudio, AIF / AIFF, M4A, WAV, WMA, MP3, VQF, FLV, MKV etc.

Correo electrónico: EMLX, DBX, PST, etc. (de Outlook, Outlook Express)

Otros tipo de archivos: como archivos ( exe, HTML, SITX, ISO, ZIP, RAR, SIT etc.)

Como podrás ver, el software puede recuperar casi cualquier tipo de archivo que tenga en tu PC. Ya sea un documento, foto, video, audio o cualquier otro archivo, con el Asistente de recuperación de datos EaseUS podrás recuperarlo.

3. Recuperación mejorada de fotos y vídeos

A veces, los datos perdidos no solo se eliminan sino que también se corrompen. En tales casos, la mayoría de softwares de recuperación de datos falla y solo recupera parcialmente ciertos datos. EaseUS, es un poderoso software de recuperación que detecta automáticamente los archivos dañados y los restaura en buenas condiciones antes de recuperarlos. Puedes reparar fácilmente archivos JPG / JPEG y extraer o reparar miniaturas antes de extraerlas.

Al mostrar una miniatura de reparación, podrás tener una vista previa de las fotos como se muestra en la imagen. También puedes reparar videos corruptos o dañados en MP4 y MOV de las cámaras digitales más utilizadas como Canon, GoPro y DJI. Este es un gran problema para las personas que capturan un montón de fotos y videos y no quieren perder sus recuerdos.

4. Soporta recuperación rápida y detallada

EaseUS viene con dos modos de escaneo. Existe el “Análisis rápido” que lleva un tiempo más corto, mientras que el “Análisis profundo” lleva más tiempo y encuentra incluso archivos profundamente enterrados. Un escaneo rápido es perfecto para recuperar datos que acabas de eliminar accidentalmente, ya que te ahorrará tiempo. Pero cuando surge una necesidad mayor, el escaneo profundo te ayudará a revisar la unidad parte por parte hasta obtener el archivo perdido. Algo que me gusta muco es que EaseUS me permite recuperar cualquier dato que aparezca en el resultado durante el escaneo, así no perdemos tanto tiempo.

Análisis rápido y Análisis en Profundidad

Como ya hemos mencionado, en este modo no tenemos que esperar mucho tiempo para que se complete el escaneo. Ten en cuenta que el software realiza automáticamente ambos escaneos. Comienza con un escaneo rápido y se mueve hacia un escaneo profundo. Así que si encuentras el archivo que quieres durante el proceso de escaneo rápido, puedes recuperarlo y detener el escaneo profundo.

Como puedes ver, el software es realmente poderoso y puede satisfacer incluso las necesidades de recuperación de datos más exigentes. Ahora analicemos un poco sobre su interfaz de usuario y cómo se siente al usar este software.

Interfaz de usuario y facilidad de uso

Una de mis mayores quejas con las utilidades de otros programas que he probado, es que no satisfacen la necesidad del usuario y además son difíciles de usar. Afortunadamente con EaseUS no pasa eso. La aplicación es muy buena en cuanto a facilidad de uso, ya sea que la estés utilizando en Windows o Mac. Los desarrolladores se han tomado el tiempo para hacer que esta aplicación sea facil de manejar.

La aplicación de Windows tiene una ventana de exploración de archivos limpia, que enumera todas las unidades y dispositivos conectados. Me gusta que no esté limitado a escanear unidades, sino que puedes elegir carpetas específicas para una recuperación rápida.

Para iniciar un escaneo, simplemente desplaza el mouse sobre la unidad (o dispositivo) y haz clic en el botón “Escanear”. Tan pronto como comience el escaneo, EaseUS comienza a encontrar archivos borrados, perdidos y comienza a enumerarlos. Puedes hacer clic en un archivo o seleccionar varios y luego usar el botón “Recuperar” para iniciar con la recuperación. Si recuerdas el nombre del archivo, puedes usar el botón de búsqueda que está en la esquina superior derecha para encontrarlo rápidamente.

Finalmente, está el botón de filtro que le permite filtrar rápidamente los archivos por tipo de archivo, lo que le permite recuperar fotos o música con un solo clic. En general, el software es tan fácil de usar como parece. Simplemente seleccione la ubicación de escaneo -> haga clic en el botón de escaneo -> seleccione los archivos que desea recuperar -> haga clic en el botón de recuperación . No sé sobre ti, pero me gusta cuando el software simplemente funciona.

Precios y disponibilidad

No se puede poner precio a algo que te permite recuperar datos invaluables. El Asistente de recuperación de datos EaseUS viene con una opción gratuita que te permite recuperar 2GB de datos de forma gratuita. Esto es más que suficiente para usuarios ocasionales y lo suficientemente bueno para que cualquiera pruebe el software y lo vea funcionando. Una vez que estés seguro de su capacidad, puedes comprar la versión PRO para desbloquear todas sus funciones. La versión Pro comienza en $ 69.95 e incluye consultas gratuitas para casos difíciles. Creo que todos deberían al menos ver la versión gratuita, para que puedan descubrir las capacidades del software por sí mismos.

Y aquí termina nuestro artículo sobre el Asistente de recuperación de datos EaseUS. Debo decir que he probado esta aplicación durante los últimos días y siempre me ha funcionado sin ningún problema. No digo que sea perfecto, si embargo, satisface todas las necesidades que necesitas. Ya sea que hayas perdido tus fotos, videos, canciones o cualquier otro archivo, dale al Asistente de recuperación de datos EaseUS la oportunidad de recuperarlos por ti.

Aquí dejamos el link de descarga de la pagina oficial:

Descarga | EaseUS Data Recovery Wizard