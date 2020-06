40 ejemplos de comandos Go para aspirantes a desarrolladores de Golang

Go es un lenguaje de programación de tipo estático con un fuerte soporte para la concurrencia. Está respaldado por Google y está destinado a proyectos de propósito general como el desarrollo de aplicaciones de sistemas o aplicaciones web.

Golang se está volviendo cada vez más popular debido a su sólido conjunto de características y soporte para las últimas prácticas de programación. Un gran número de empresas está buscando desarrolladores activos de Go debido a su creciente uso en aplicaciones modernas.

Los desarrolladores pueden usar varios comandos go para aumentar su productividad de programación o la gestión del flujo de trabajo. En esta guía, analizaremos algunos de estos comandos para aspirantes a desarrolladores de Go.

Ejemplos útiles de comandos Go en Linux

Go proporciona un conjunto de herramientas útiles para administrar el proceso de construcción y el flujo de trabajo para los programadores. Se invocan mediante un conjunto de comandos simples integrados en go. Estamos esbozando 40 de estos comandos útiles en la siguiente sección.

1. Construye un programa

El comando go build permite a los desarrolladores construir el ejecutable binario para un programa dado. Hemos creado un programa de servidor simple llamado server.go para demostrar esto. Ahora, crearemos este programa usando go build.

$ go build server.go

Este comando creará un archivo ejecutable binario llamado servidor en nuestro directorio de trabajo. Puede encontrar el código para el programa del servidor en esta sección del sitio web de Golang . Ahora, podemos ejecutar el programa como cualquier otra herramienta de línea de comandos de Linux.

$ ./server

2. Ejecute un programa sin construirlo

Los desarrolladores suelen realizar cambios graduales en sus programas basados ​​en pruebas. No es conveniente crear el programa cada vez que realiza una ligera modificación. Afortunadamente, go nos permite ejecutar un programa incluso sin construirlo en primer lugar.

$ go run server.go

Este comando ejecutará el programa directamente sin requerir que construyas el código fuente. Es extremadamente útil cuando estás jugando con subprogramas más pequeños.

3. Mostrar GOPATH actual

Go administra los códigos fuente, los objetos y los archivos binarios de un programa mediante el espacio de trabajo Go. La raíz de este espacio de trabajo se especifica utilizando la variable GOPATH . Puede encontrar la ruta actual a su Área de trabajo de Go utilizando el siguiente comando.

$ go env GOPATH

Aquí es donde debe colocar sus archivos fuente y compilarlos. Aunque puede configurar varios espacios de trabajo de Go, se recomienda utilizar un espacio de trabajo distinto. El subcomando env también proporciona mucha otra información, como veremos más adelante.

4. Establecer nuevo GOPATH

Desde Go versión 1.8, los sistemas Unix especifican el directorio $ HOME / go como el GOPATH predeterminado. Sin embargo, puede cambiar esto fácilmente a una ubicación diferente utilizando el siguiente comando simple.

$ go env -w GOPATH=$HOME/projects/go

Esto cambiará su GOPATH a $ HOME / projects / go . También puede establecer el GOPATH agregando la siguiente línea a su ~ / .bash_profile . Simplemente abra el archivo con su editor de texto de Linux favorito y agregue la siguiente línea al final.

export GOPATH=$HOME/projects/go

Después de guardar el archivo, salga y ejecute el siguiente comando para reflejar los cambios.

$ source ~/.bash_profile

5. Instalar paquetes Go

Cada programa go que escribe o usa es parte de un paquete go. Los paquetes Go no son más que un directorio que contiene algunos archivos go dentro del directorio / src . Podemos instalar paquetes go muy fácilmente usando el comando go install.

$ go install test-app

Cuando ejecute este comando, go buscará el directorio test-app primero en $ GOROOT / src y luego en $ GOPATH / src . Una vez que se encuentre, go determinará el punto de entrada del paquete buscando el paquete principal en los archivos de origen. Luego, procederá a instalar este paquete y colocará el binario test-app en el directorio / bin de su espacio de trabajo.

6. Descargue e instale paquetes

Golang ha disfrutado de una creciente popularidad entre una gran cantidad de desarrolladores de software libre. Como resultado, se están escribiendo muchos programas útiles usando go. Puede descargar fácilmente un paquete go de terceros e instalarlo con el siguiente comando simple.

$ go get host/example-project $ go get github.com/fatih/color

Este comando descargará e instalará el popular paquete de colores junto con todas sus dependencias. También puede actualizar el paquete en el futuro utilizando el indicador -u , como se muestra a continuación.

$ go get -u github.com/fatih/color

7. Lista de paquetes junto con dependencias

Su espacio de trabajo Go crecerá con el tiempo y puede albergar paquetes que ya no son necesarios. Puede enumerar todos los paquetes go instalados, así como sus dependencias. Esto lo ayudará a determinar qué paquetes eliminar de su espacio de trabajo.

$ go list

Este comando go requiere una ruta de importación y proporcionará información sobre un paquete específico. Para obtener información sobre todos los paquetes instalados, debe usar un comodín especial.

$ go list ./...

Ejecute este comando desde su GOPATH y vaya a mostrar todos los paquetes que están instalados en su espacio de trabajo.

8. Arregle los paquetes Go

Cuando actualiza su versión go, los programas que usan características anteriores pueden romperse. Go proporciona una herramienta útil para arreglar estos programas y reescribirlos para usar las funciones más nuevas del lenguaje. Deberá usar el comando go fix para hacer esto.

$ go fix app/app.go

Este comando reescribirá el archivo app.go para acomodar las nuevas API y características de Go. Use el siguiente comando para arreglar aplicaciones completas.

$ go tool fix app/

9. Eliminar objetos Go

Go crea archivos de objetos durante las compilaciones de programas y los almacena en un directorio temporal. Además, muchas herramientas go también crean varios objetos que ocupan espacio de almacenamiento. Querrá deshacerse de los objetos no utilizados con el tiempo.

$ go clean

Eliminará todos los objetos go que se crean antes de ejecutar este comando. Use el siguiente comando para eliminar todos los objetos de un paquete específico.

$ go clean -i app/

La opción -i de limpieza eliminará también todos los archivos binarios o archivos correspondientes.

10. Mostrar información del entorno

Los programadores pueden encontrar fácilmente información sobre diversas variables de entorno de go. El comando go env se puede usar para mostrar todas las variables de entorno go en su emulador de terminal Linux .

$ go env

Imprimirá todas las variables go sin importar si sus valores están establecidos o no. Para imprimir el valor de una variable go específica, use el siguiente formato.

$ go env VARIABLE $ go env GOCACHE

Hemos impreso el GOPATH anteriormente usando la sintaxis anterior. Es útil para recuperar variables de entorno particulares.

11. Crear informes de errores

Go es un lenguaje relativamente nuevo y lanza nuevas funciones con bastante frecuencia. Aunque está diseñado con mucho cuidado, en algún momento puede enfrentar errores o problemas no deseados. Afortunadamente, es muy conveniente generar informes de errores para el tiempo de ejecución go.

$ go bug

Cuando ejecute el comando anterior, abrirá su navegador predeterminado y creará un informe de error en el repositorio oficial de GitHub de Go. Agregará toda la información esencial, como la información del sistema, así como las configuraciones de ir.

12. Reformatear fuentes de paquete

El tiempo de ejecución Go hace que el formato sea extremadamente conveniente para los desarrolladores. Simplemente puede iniciar su editor de código de Linux y comenzar a escribir código sin pensar en hendiduras o alineaciones. Una vez hecho esto, use el siguiente comando go para formatear su código de acuerdo con la recomendación de Go.

$ go fmt [packages] $ go fmt server.go

El segundo comando formatea el archivo server.go. También puede pasar a un directorio que contenga un montón de archivos go para formatearlos a todos. Go usará pestañas para sangrías y espacios para alineaciones de código.

13. Administrar módulos

Todos los comandos Go tienen soporte precompilado para módulos. Los módulos en Go no son más que una colección de múltiples paquetes go. El archivo go.mod contiene todos los paquetes de terceros para una aplicación Go. Puede crear fácilmente este archivo con el siguiente comando.

$ go mod <command> [arguments] $ go mod init app

Este comando creará un archivo go.mod para nuestro paquete de aplicación personalizada. Contendrá el nombre del módulo, así como la información de la versión go. La utilidad mod toma varios otros comandos aparte de init . Escriba lo siguiente para ver las opciones disponibles.

$ go help mod

14. Generar archivos Go

Golang permite a los desarrolladores crear o actualizar archivos fuente de Go utilizando directivas dentro de las fuentes existentes. El comando generate se usa para hacer esto. Aunque generar está destinado a crear o actualizar archivos Go, también se puede utilizar para realizar otras tareas.

$ go generate [-run regexp] [-n] [-v] [-x] [build flags] [file.go... | packages]

Cuando ejecute go generate, buscará directivas del siguiente formato en sus archivos fuente go.

//go:generate command argument...

Generate ejecutará el comando una vez que encuentre la directiva dentro de su fuente go. Tenga en cuenta que no puede haber espacios antes o dentro de ” // ir “.

15. Dependencias del paquete de actualización

Anteriormente, mostramos cómo instalar o actualizar paquetes usando la utilidad go get. Sin embargo, cuando trabaje en proyectos más grandes, a menudo necesitará actualizar las dependencias de su paquete. El siguiente comando actualiza todos los paquetes Go que están en su GOPATH.

$ go get -u all

Sin embargo, debe usar diferentes GOPATH para diferentes proyectos. Se asegurará de que la actualización de paquetes en el proyecto A no rompa el proyecto B. También puede actualizar un paquete a una versión específica utilizando el sufijo ‘ @ ‘.

$ go get foo@v1.6

16. Actualizaciones de paquetes de prueba

Una vez que haya completado la actualización, asegúrese de que todos sus proyectos antiguos funcionen perfectamente. Puede usar el siguiente comando simple para hacer esto desde su terminal.

$ go test all

Este comando verificará si las aplicaciones funcionan como se espera después de las actualizaciones del paquete. También puede probar un solo proyecto especificando la ruta de importación del proyecto.

$ go test app/

17. Encuentra errores en los paquetes

Go proporciona una herramienta flexible para detectar errores no sospechados o errores en su archivo fuente. El comando go vet usa heurística para encontrar el uso sospechoso de construcciones, que a menudo conducen a errores reales. El siguiente comando examina el paquete que está en el directorio actual para tales errores.

$ go vet

También puede especificar los paquetes utilizando la ruta de importación, como se muestra en el siguiente ejemplo.

$ go vet app/

Utilice el siguiente comando para encontrar más información sobre veterinario y sus opciones disponibles.

$ go doc cmd/vet

18. Descargar módulos a la memoria caché

Puede descargar Go Modules en su caché local. Esto es muy útil cuando se trabaja en proyectos más grandes y facilitará las actualizaciones de la aplicación con el tiempo. El comando para esto se ve a continuación.

$ go mod download [-x] [-json] [modules]

Simplemente pase el nombre del módulo, como se muestra a continuación.

$ go mod download example-project/app

Desde Go versión 1.11, los módulos descargados se almacenan en $ GOPATH / pkg / mod . Las opciones -x muestran qué comandos se ejecutarán mediante la descarga del mod. La bandera -json imprime un conjunto de objetos JSON que describen el módulo descargado en la salida del terminal.

19. Mantener dependencias del módulo

El comando go mod tidy nos permite agregar dependencias faltantes o eliminar módulos no utilizados. Este comando go ayuda a mantener las dependencias de los módulos y a mantener sus aplicaciones lo más esbeltas posible. Simplemente ejecute el siguiente comando simple para hacer esto.

$ go mod tidy [-v]

Asegúrese de ejecutar esto desde el directorio raíz de su proyecto. Puede consultar el archivo go.mod para ver qué dependencias se agregaron o eliminaron. El indicador -v , si se usa, hace que tidy muestre qué módulos se eliminaron al error estándar.

20. Crear copia vendida de dependencias

Go permite a los desarrolladores crear una copia vendida de las dependencias del módulo. Esto simplemente restablece el directorio de proveedores del módulo principal e incluye todos los paquetes necesarios para construir o probar los paquetes que están en el módulo principal.

$ go mod vendor [-v]

El comando anterior hace una copia vendida de las dependencias del módulo principal. Si usa la opción -v, mostrará los nombres de los módulos y paquetes distribuidos al error estándar del sistema.

21. Verificar las dependencias del módulo

Los programadores pueden verificar fácilmente si todas las dependencias de los módulos actuales tienen el contenido esperado o no. El comando de verificación “go mod” verifica si alguna dependencia en la memoria caché local se ha modificado desde la descarga. El comando toma el siguiente formato.

$ go mod verify

El comando anterior imprimirá ‘ todos los módulos verificados ‘ si las dependencias del módulo no se modifican. De lo contrario, informará qué módulos se han cambiado y provocarán una salida que no sea cero. Esta sencilla herramienta puede ayudar a los desarrolladores a determinar la integridad de sus dependencias.

22. Muestra por qué se necesitan paquetes / módulos

Puede ver por qué se requieren ciertos módulos o paquetes en su aplicación. Esto es útil si está trabajando con el código de otra persona o está tratando de descubrir qué hacen ciertas cosas en un proyecto específico. El comando “por qué” de la herramienta de modificación nos permite hacer esto.

$ go mod why [-m] [-vendor] packages... $ go mod why golang.org/x/text/language golang.org/x/text/encoding

La primera es la sintaxis general, y la segunda es un ejemplo. Imprime por qué el idioma y los paquetes de codificación son necesarios en su aplicación.

23. Desmontar los binarios de Go

Si está utilizando Go para la programación de sistemas o aplicaciones intensivas como juegos, deberá analizar sus ejecutables de vez en cuando. Go proporciona un conjunto de herramientas para analizar binarios. En este ejemplo, veremos el comando objdump. Desmonta los ejecutables y funciona como el comando objdump de Linux.

$ go tool objdump [-s symregexp] binary

Esta es una sintaxis compatible para objdump. Necesita usar la herramienta go tool para usar objdump. El siguiente comando desmonta un binario go llamado server.go.

$ go tool objdump ./server

Puede limitar el desmontaje a símbolos específicos utilizando la opción -s. Solo desmontará los símbolos cuyo nombre coincida con symregexp . Por lo general, querrá guardar la salida para una inspección detallada.

$ go tool objdump ./server > disassembled-data

24. Mostrar API exportada para paquetes

Puede visualizar fácilmente las API exportadas por un conjunto de paquetes Go. Necesitará usar la herramienta api del comando go para hacer esto. Observe de cerca el siguiente comando para ver cómo funciona.

$ go tool api

Esto imprimirá las API para sus paquetes go en la salida estándar. Redireccione la salida a un archivo si desea guardar la salida de este comando.

25. Use Go Assembler

Go viene con un ensamblador incorporado que permite a los desarrolladores crear archivos de objetos a partir del código fuente del ensamblador . Aunque rara vez usará el ensamblaje con go, tener la capacidad de hacerlo no hace daño. Simplemente escriba el código de ensamblaje dentro de su paquete go. Luego puede invocar el ensamblador go, como se muestra a continuación.

$ go tool asm test.s $ go tool asm new-test.asm

Por lo general, los programadores de sistemas usan ensamblaje para aumentar el rendimiento de una sección crítica de código. Incluso go implementa alguna parte del paquete matemático usando ensamblaje, como el cálculo pi.

26. Imprimir ID de compilación de binarios

El id de compilación de un binario ELF es una representación única de la información de compilación. Go proporciona una sencilla utilidad para mostrar esta información directamente desde su terminal. Vea el siguiente ejemplo para ver cómo funciona esto.

$ go tool buildid server

Esto imprimirá el ID de compilación del ejecutable binario llamado servidor. Esto se crea cuando genera el binario a través de go build u otras herramientas de compilación. Puede coincidir con la salida del comando de archivo. Ejecute el siguiente comando y busque la sección Go BuildID.

$ file server

27. Use la herramienta CGO

Una característica importante de Go es su interoperabilidad con bases de código C. Puede usar códigos C dentro de Go sources y viceversa. Luego puede generar el binario utilizando la compilación o instalación habitual de go desde la raíz de su paquete. Alternativamente, puede usar la herramienta cgo del tiempo de ejecución go.

$ go tool cgo [cgo options] [-- compiler options] gofiles...

$ go tool cgo app/ccode.go

Consulte la siguiente documentación para ver qué opciones están disponibles para cgo.

$ go doc cmd/cgo

28. Use Go Compile

Por defecto, el comando go build or run no crea archivos de objetos. Puede usar la utilidad de compilación del comando go para generar un archivo de objeto. Solo funcionará cuando use la herramienta go, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

$ go tool compile server.go

Este comando crea un ejecutable binario llamado servidor, así como un archivo de objeto llamado server.o. La utilidad de compilación también ofrece una gran cantidad de funcionalidades útiles. Puede consultar una descripción general detallada de la compilación ejecutando el siguiente comando.

$ go doc cmd/compile

29. Use Go Dist

La utilidad dist permite a los desarrolladores arrancar, construir y probar el tiempo de ejecución desde su terminal. Tiene la siguiente sintaxis.

$ go tool dist [command]

Algunos de los comandos disponibles son banner, bootstrap, clean, list, env y version. Puede encontrar una lista de todos los comandos compatibles ejecutando lo siguiente.

$ go doc cmd/dist

Por ejemplo, el siguiente fragmento imprime el banner de instalación de Go usando la herramienta dist.

$ go tool dist banner

Use el siguiente comando para enumerar todas las plataformas compatibles con Go. Mostrará una salida JSON que indica el sistema operativo, la arquitectura y el soporte CGO.

$ go tool dist list -json

30. Use la herramienta Gofmt

Gofmt es otra de las utilidades de formato fuente de Go. Funciona bastante similar a fmt . De hecho, cuando usas go fmt, esto se llama bajo el capó. Gofmt tiene la siguiente sintaxis.

$ gofmt [flags] [path ...]

Por ejemplo, el siguiente comando formateará el archivo fuente test.go e lo imprimirá en la salida estándar. Si proporciona un nombre de ruta en lugar de un nombre de archivo, gofmt intentará formatear todos los archivos .go dentro de ese directorio.

$ gofmt test.go

Al contrario de fmt, gofmt no reescribe los cambios en el archivo original. Deberá usar la bandera -w para hacerlo. Use el siguiente comando para obtener una lista de todos los indicadores disponibles.

$ go doc cmd/gofmt

31. Use la herramienta de enlace

La utilidad Link lee el archivo u objeto go para un paquete main y crea un ejecutable binario que contiene todas sus dependencias. Se invoca con la herramienta go y tiene la siguiente sintaxis.

$ go tool link [flags] main.a

Por ejemplo, el siguiente comando combinará el archivo server.o con sus dependencias y escupirá un binario.

$ go tool link server.o

Link admite una gran cantidad de indicadores que permiten a los desarrolladores administrar o controlar el proceso de compilación. Puede encontrar una lista detallada de ellos ejecutando el siguiente comando.

$ go doc cmd/link

32. Imprimir lista de símbolos

Puede imprimir la lista de símbolos contenidos en un archivo de objeto, archivo o ejecutable utilizando la herramienta go nm. Los símbolos son simplemente nombres de objetos globales, como los métodos utilizados por un archivo de objeto. La sintaxis de este comando se muestra a continuación.

$ go tool nm [options] file...

$ go tool nm server.o

La salida imprime cada símbolo en una nueva línea. Están separados por tres campos separados por espacios, que representan la dirección, el tipo y el nombre del símbolo. Puede ver la lista de tipos de símbolos desde esta página de la documentación Ir . Las opciones incluyen tamaño, tipo, clasificación y n.

33. Administrar archivos Go

Go permite a los desarrolladores crear, modificar o extraer archivos. La herramienta go nm nos permite hacer tales operaciones binarias. Es una simulación básica de la herramienta ar tradicional en Unix. La sintaxis de este comando se muestra a continuación.

$ go tool pack op file.a [name...]

El op significa operaciones. Pack permite varias operaciones, incluida la creación de un archivo, agregarlo al archivo y extraerlo.

$ go tool pack r server.a server.o

Este comando agrega el archivo server.o al archivo server.a. Puede ver la lista de todos los códigos OP disponibles ejecutando el siguiente comando.

$ go doc cmd/pack

34. Mostrar datos de perfil

Go viene con un excelente soporte de creación de perfiles. Si está desarrollando aplicaciones intensivas en recursos o programación para máquinas de baja especificación, la creación de perfiles lo ayudará a aumentar significativamente el rendimiento. La utilidad pprof del comando go nos permite mostrar e interpretar datos de creación de perfiles.

$ go tool pprof binary profile $ go tool pprof ./app cpu.prof

Puede trabajar con CPU y perfiles de memoria. Además, pprof también permite a los desarrolladores analizar datos de perfiles de forma remota a través de la web. Aunque los programadores principiantes de Go pueden encontrar la API un poco complicada, descubrimos que la ganancia de rendimiento vale la curva de aprendizaje.

35. Mostrar archivos de rastreo

Go proporciona un excelente soporte de concurrencia a través de goroutines. Sin embargo, a menudo vemos desarrolladores que escriben código concurrente que apenas beneficia a sus programas. Esto sucede debido a la paralelización ineficaz, que causa latencia, contención y otros problemas de rendimiento. Afortunadamente, puedes usar la utilidad go trace para visualizar cómo funcionan tus gorutinas.

$ go tool trace trace.out

Este comando mostrará el archivo de rastreo trace.out para un programa determinado, que se puede generar de varias maneras. Puede usar el comando go test , runtime / trace.Start o el paquete net / http / pprof para crear un archivo de rastreo para su aplicación. Consulte este enlace para obtener más información al respecto.

36. Convertir salida de prueba a JSON

La utilidad de línea de comandos go proporciona una forma efectiva de convertir la salida de prueba a JSON. Puede guardar esta salida JSON para una inspección posterior o puede usarla para su posterior procesamiento. El siguiente comando nos muestra cómo hacerlo utilizando la utilidad test2json de Golang.

$ go tool test2json [-p pkg] [-t] [./pkg.test -test.v]

$ go tool test2json -p example.go -t example_test.go

La primera línea contiene la sintaxis para el comando test2json , mientras que la segunda es un ejemplo de trabajo. Mostrará la salida JSON directamente a la consola. Puede guardar estos datos fácilmente utilizando una simple redirección.

37. Use la herramienta Addr2line

Go proporciona una simulación mínima de la herramienta addr2line de GNU mediante el comando go addr2line. Traduce direcciones a números de línea en su programa. Puede ser realmente beneficioso para los programadores y depuradores de sistemas.

$ go tool addr2line binary

Cuando se invoca de esta manera, este comando leerá direcciones hexadecimales. Para cada dirección, muestra el nombre de la función y el número de línea correspondiente a esa dirección. Puede encontrar más información sobre esta herramienta utilizando el siguiente comando.

$ go doc cmd/addr2line

38. Mostrar página de ayuda

La página de ayuda de go contiene información resumida de los comandos go estándar. Es útil para buscar rápidamente el uso y la sintaxis de los comandos cotidianos. Puede invocar la página de ayuda ejecutando uno de los siguientes comandos simples.

$ go help $ go --help

Además, también puede imprimir información para un comando específico utilizando la sintaxis siguiente.

$ go help <topic> $ go help install

39. Mostrar documentación de Go

Go proporciona documentación en profundidad para las utilidades de tiempo de ejecución, así como los comandos estándar. Estos son extremadamente útiles si desea dominar los fundamentos de Golang y aprender las mejores prácticas. Puede invocar la documentación de una de las siguientes maneras.

$ man go

Esto imprimirá un manual básico para Go. Sin embargo, go proporciona manuales individuales para cada comando. Puede encontrar información detallada para un comando específico ejecutando lo siguiente.

$ man go-<topic> $ man go-install

Para acceder a la documentación de varias herramientas go, use el comando go doc. El siguiente comando muestra la documentación de la utilidad go link.

$ go doc cmd/link

40. Mostrar información de la versión

Golang es un lenguaje relativamente nuevo y, por lo tanto, es muy común tener diferencias entre varios lanzamientos. Muchas funciones no están disponibles para versiones anteriores de go en absoluto. Por lo tanto, debe asegurarse de que su instalación de ir cumpla con los requisitos para ciertas funciones.

$ go version

El comando anterior le mostrará qué versión de go runtime está instalada en su máquina. Puede usar esto para asegurarse de que su código funcione de la misma manera en el entorno de producción que en su máquina de desarrollo.

Golang goza de gran popularidad debido a su sólido conjunto de características y rendimiento. Los gigantes tecnológicos como Google y Netflix están utilizando Go para construir sus aplicaciones emblemáticas. Una de las razones principales detrás de la continua popularidad de Go es su cadena de herramientas estándar.

Las utilidades estándar son a menudo más que suficientes incluso para los proyectos más grandes. Y son fácilmente accesibles mediante simples comandos go. En esta guía, hemos esbozado todos los comandos principales necesarios para aumentar su experiencia en go, así como el flujo de trabajo. Con suerte, te ayudarán a convertirte en un maestro en poco tiempo.