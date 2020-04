El Galaxy Note 20+ aparece en Geekbench con Snapdragon 865+ SoC

Un teléfono inteligente Samsung no identificado apareció en la base de datos Geekbench con el número de modelo vSM-N986U, lo que sugiere que podría ser el próximo phablet insignia de la compañía, el Galaxy Note 20+ 5G. La lista sugiere además que el dispositivo incluirá 8 GB de RAM y ejecutará Android 10 de forma inmediata.

El teléfono también viene con el SoC Qualcomm “kona”, que es el nombre en clave interno del fabricante de chips para el Snapdragon 865. Sin embargo, las especulaciones en línea sugieren que Samsung podría usar el Snapdragon 865+ en el próximo dispositivo. Esto se debe a que la frecuencia de los núcleos de la CPU en el próximo teléfono aparece como 3.09GHz, que es significativamente más alta que el reloj de la CPU de 2.84GHz en el 865 estándar que alimenta las versiones estadounidenses de los dispositivos Galaxy S20.

The Galaxy Note20 + will use the Snapdragon 865+ processor. Why do you say this? Because from the Geekbench results, we found that the processor's large core frequency is as high as 3.09GHz, and the 865 frequency is 2.84GHz, so we have reasons to think that it is 865+ . pic.twitter.com/I9bU87RPRD

— Ice universe (@UniverseIce) April 2, 2020