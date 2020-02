El iPhone XR de Apple fue el teléfono inteligente más vendido en 2019

El iPhone XR fue el teléfono inteligente más vendido en el mundo en 2019. Esto según los últimos datos de la firma de investigación de mercado, Omdia, quien afirmó que Apple vendió alrededor de 46,3 millones de unidades ‌iPhone XR‌ en 2019, colocándolo por delante del iPhone 11, quien logró vender 37.3 millones de unidades. Los datos respaldan un informe de Counterpoint de diciembre pasado que también afirmaba que el iPhone XR era el teléfono inteligente más vendido del tercer trimestre del 2019.

Sin embargo, vale la pena señalar que el iPhone 11 se presentó a fines del año pasado, mientras que el XR se lanzó en 2018 y estaba disponible para su compra durante todo 2019. Por otro lado, Samsung era la única compañía que estaba entre los 5 primeros, con sus teléfonos inteligentes Galaxy A10, A50 y A20 de gama media en los puestos tres, cuatro y cinco, con ventas de 30.3 millones, 24.2 millones y 19.2 millones de unidades, respectivamente.

De hecho, solo hay un dispositivo que no es Samsung ni Apple en la lista de los 10 principales: El Redmi Note 7 de Xiaomi, que llegó en el número 8 con ventas de 16.4 unidades a nivel mundial. Los otros dispositivos en la lista incluyen el iPhone 11 Pro Max en el número 6 con 17.6 millones de unidades, el iPhone 8 en el puesto número 7 con 17.4 millones de unidades, el iPhone 11 Pro en el número 9 con 15.5 millones y el Galaxy J2 Core en el número 10 con 15.2 millones de unidades vendidas.

La reducción de precios del iPhone XR aparentemente ha ayudado a Apple a ganar millones de clientes que de otro modo podrían haber optado por un teléfono Android. Con la compañía lista para lanzar un sucesor de iPhone SE como una alternativa más “Asequible” a los teléfonos Android de este año, será interesante ver si será capaz de mantener el impulso del iPhone XR y ayudar a aumentar la participación de mercado de Apple en economías en desarrollo como la India.

El iPhone XS, por su parte, no aparece en el ranking este año, y solo ocupó el décimo lugar el año pasado. Oficialmente ya no se vende desde septiembre, con precios inmejorables: Es muy posible obtenerlo por menos que el iPhone XR, mientras que sus características técnicas son superiores (pantalla OLED, teleobjetivo, 3D Touch). Puede que no esté en el ranking, pero es probablemente la mejor relación calidad-precio en este momento.

👇 Más Noticias en Reiniciado: