El nuevo Altavoz inteligente de Xiaomi se parece al HomePod de Apple

A menudo se reprende a Xiaomi de copiar el diseño de Apple para sus propios productos. Como la Mi Notebook por ejemplo. Ahora, se dice que el gigante chino admira a Apple para inspirarse en otro producto. Esta vez es un altavoz inteligente y se parece mucho al HomePod .

Una solicitud de patente para el altavoz inteligente de Xiaomi ha surgido en línea esta semana. Fue visto en el sitio web de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China (CNIPA) y los esquemas que lo acompañan muestran un gran altavoz cilíndrico inteligente que se parece mucho al Apple HomePod. También se puede ver la entrada de alimentación y el conector para auriculares de 3.5 mm en la parte posterior del altavoz.

Pasando la comparación de diseño obvia, Xiaomi traerá un montón de nuevas características a este altavoz inteligente para diferenciarlo de sus competidores. Lo más destacado sería una pequeña pantalla OLED circular en la parte superior del altavoz. Muestra el estado de conectividad, reproducción de medios, resultados de búsqueda y más. Podrá interactuar con ellos si elige mantener este altavoz en la mesita de noche o en el mostrador de la cocina.

Esta pantalla OLED estará flanqueada por una superficie táctil similar a un disco. Se ejecutará alrededor de la pantalla y le servirá con controles de reproducción y volumen. Esto le daría a Xiaomi más espacio para trabajar, es decir, en la pantalla en el centro, ya que no necesita meter los controles en él.

Se espera que este altavoz inteligente ofrezca una experiencia de sonido de 360 ​​grados y estará respaldado por el asistente de voz ‘Xiao AI’ de Xiaomi. La compañía ya tiene un altavoz inteligente robusto y una línea de pantallas inteligentes, todos respaldados por Xiao AI. Pero, este clon de HomePod podría ser una buena opción para los usuarios que buscan un cruce entre un altavoz y una pantalla inteligente.

No pudimos verificar independientemente la solicitud de patente y no todas las patentes se convierten en productos oficiales, por lo cual puede llegar a no salir al mercado. Xiaomi aún no ha lanzado un altavoz inteligente fuera de China, pero cuando lo haga, probablemente será impulsado por Alexa (ya que Xiaomi tiene una asociación de larga duración con Amazon) y tendrá un precio asequible.