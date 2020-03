Especificaciones del Huawei P40 y P40 Pro filtradas antes de su lanzamiento

A pocos días del lanzamiento oficial de la serie P40 y del Huawei Watch GT 2e (26 de marzo), las especificaciones del P40 y del P40 Pro han sido filtradas por el informante Ishan Agarwal durante el fin de semana.

Según Ishan, el Huawei P40 Pro vendrá con una pantalla curva de 6,58 pulgadas. en el interior llevará el chipset Kirin 990 5G. El teléfono contará con una configuración de cuatro cámaras Leica Ultra Vision que consiste de un sensor primario de 50 MP, un objetivo secundario de 40 MP, una cámara de 12 MP y un sensor ToF 3D. El teleobjetivo será compatible con un zoom de 50x SuperSensing y estabilización.

Some more gorgeous high quality renders of the Black and Silver Frost HUAWEI P40 Pro 5G showing all angles of the phone! #HUAWEI #P40Pro #HUAWEIP40Series #HUAWEIP40Pro #P40Pro5G pic.twitter.com/CELTKsvHNv

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 20, 2020