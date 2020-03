Estas son las novedades de la actualización 0.17.0 de PUBG Mobile

Lanzado hace aproximadamente dos años, PUBG Mobile ha cambiado por completo el panorama de los juegos para móvil. Ha dado a luz a un nuevo nicho de teléfonos inteligentes, y el flujo de nuevo contenido esta a la orden del día. La actualización de la versión 0.17.0 de PUBG Mobile salio a la luz el día de hoy por lo que daremos un vistazo a todo lo nuevo que trae, todo esto incluye la celebración del segundo aniversario, un nuevo personaje, Kill Cam, el nuevo modo EcoGround y el regreso del modo Hardcore, entre otras cosas. Además, pesa 1.76GB en Android.

La mayor adición en esta nueva actualización es que viene un modo llamado “Celebración de aniversario” o modo “Parque de atracciones“. Aquí, saltarás a Erangel en una partida clásica y verás parques de atracciones de la vieja escuela aparecer al azar en tres lugares. Encontrarás máquinas recreativas, cajas misteriosas, tiro al blanco, un trampolín en que podrás saltar a nuevas ubicaciones más altas para saquear y explorar lugares en parques de atracciones para divertirte más aparte de eliminar enemigos.

Hace un par de días habíamos hablado del Death Replay o mejor conocido como “Kill Cam“, en la cual los jugadores podrán tener una visión más cercana para ver cómo fueron eliminados por un oponente, es decir, los jugadores podrán ver desde la perspectiva del atacante durante cierto tiempo antes de su muerte.

PUBG Mobile agrega un nuevo modo EvoGround, denominado Modo Ártico. En este nuevo modo los jugadores podrán saltar a una partida clásica en Vikendi, pero ahora tendrás que enfrentar tormentas periódicas. Dicha tormenta causa daños si te quedas afuera por mucho tiempo.

La tormenta, como se describe en las notas del parche, reduce la temperatura corporal, por lo que deberás entrar, encender un fuego para elevar tu temperatura mientras looteas. Necesitarás cazar pollos y recolectar carne cruda, que luego podrás llevar al fuego para cocinar, esto para mantener la temperatura de tu cuerpo bajo control. También encontrarás paquetes de calor y calentadores en este modo, junto con drones para agregar exploración en la mezcla.

El único inconveniente aquí es que el Modo Ártico estará disponible en las próximas semanas.

