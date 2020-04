Facebook Gaming lanza su app en Andorid para competir con Twitch

La pandemia de COVID-19 ha obligado a las personas a entrar y los juegos se han convertido en uno de los mayores pasatiempos para los internautas en todo el mundo. Todos están encontrando nuevas formas de mantenerse entretenidos y bien, Facebook ha lanzado su propia aplicación móvil de transmisión de juegos llamada Facebook Gaming para contribuir a la causa.

La aplicación Facebook Gaming permite a los usuarios no solo ver transmisiones, sino también transmitir sus juegos favoritos y mostrar sus habilidades. La aplicación se lanzó en Android (gratis) hace solo unas horas. Probé brevemente la aplicación móvil, tanto para ver como para transmitir juegos. Entonces, aquí está el primer vistazo a la aplicación, junto con mis pensamientos y las ambiciones de transmisión de juegos de Facebook:

De buenas a primeras, la aplicación Facebook Gaming se parece mucho a la aplicación principal de Facebook. Tiene una ubicación de marca enorme, con búsqueda, notificación y los íconos de perfil en la parte superior. Se combina con una barra de navegación de cuatro pestañas, que incluye la sección de alimentación, juegos instantáneos, exploración y mensajes, en la parte inferior.

Te recibe un vídeo (en la pantalla de inicio), que muestra publicaciones populares y transmisiones en vivo basadas en los juegos que elegiste en la pantalla de configuración. También hay un carrusel de juegos que sigues y un botón “Ir en vivo” en la parte superior de la fuente. Puede reaccionar a estos vídeos, comentarlos y compartirlos en tu timeline, como se esperaba.

Hubo una evidente falta de transmisiones en vivo en la transmisión y fue un poco difícil de digerir, ya que pensé que este sería un rival de Twitch. Ya que paso mucho tiempo diariamente en Twitch. Sin embargo, la aplicación cumple este deseo mío a través de la pestaña “Explorar“. La cual te permite explorar juegos, transmisiones de vídeo, grupos y más para obtener nuevo contenido. Incluso te sugiere nuevos streamers, grupos y juegos a seguir.

También hay una pestaña de juegos dedicada en la aplicación móvil de Facebook Gaming. Esta te permite entrar en juegos instantáneos, que puedes jugar dentro de la aplicación, y desafiar a tus amigos. Esto incluye todos esos juegos casuales, incluidos Tetris. Es bueno para un poco de diversión informal, pero hasta aquí, nada fuera de lo común aquí.

Facebook Gaming mantiene intacto el aspecto social y le permite invitar a amigos a jugar juntos en la aplicación. Sí, son esos juegos casuales como 8 Ball Pool, Ludo King y muchos otros. Si esto es algo en lo que está interesado, la cuarta y última pestaña de mensajes está pensada para usted.

Estrellas: Moneda Virtual

Al igual que Twitch, Facebook Gaming también te permite donar bits a los creadores para apoyar las transmisiones. Y ayudarlos a ganar algo de dinero en el proceso. Es solo que Facebook llama a su moneda virtual “Estrellas” y no bits. Puedes adjuntar emojis animados a las estrellas y enviar regalos virtuales a los streamers también.

Tendrá que desembolsar $ 2.22 usd para comprar un mínimo de 95 estrellas. Los métodos de pago aceptados incluyen tarjetas de débito / crédito y PayPal, según la página de soporte oficial. Pero, en mis breves pruebas, pude pagar las estrellas a través de Play Store, utilizando también la dirección UPI. Y no te preocupes, no hay fecha de vencimiento para las estrellas, por lo que puedes comprarlas a granel para su uso futuro.

¿Cuánto gana un streamer de las estrellas?

Facebook Gaming paga 1 centavo por estrella a los streamers, por lo que donar 100 estrellas a un streamer les dará $ 1 dolar. Esto es mucho menos cuando lo comparas con Twitch, que también paga 1 centavo por bit. Pero, comprar bits es más asequible. Facebook no gana ningún punto aquí y parece estar listo para agregar otra fuente de ingresos a su nombre.

La aplicación móvil de Facebook Gaming también te permite transmitir juegos . No necesita ningún software adicional para grabar su pantalla o su rostro mientras transmites. El proceso para comenzar a transmitir juegos también es muy fácil. Simplemente necesita tocar el botón “Ir en vivo” en la parte superior, en la parte inferior izquierda o desde tu perfil, sí, está en todas partes.

Puedes elegir grabar tu voz o enlucir tu rostro sobre la transmisión. Esa es totalmente la preferencia de un streamer. Pude transmitir Call of Duty Mobile (a 720p con Nokia 7 Plus y 960p con OnePlus 7) con facilidad usando esta función. Esto es genial.

Sin embargo, siempre se verás un pequeño botón de Facebook Live en la pantalla, así como la transmisión. Es realmente molesto y actualmente no hay forma de apagarlo. La aplicación móvil de Facebook Gaming no incluye ninguna configuración de transmisión en vivo en este momento, lo que también es un fastidio.

Sin embargo, Facebook Gaming está en la línea de partida y la aplicación móvil puede ser una bendición para los streamers en ciernes. Si bien es difícil encontrar una audiencia en YouTube y Twitch si comienzas hoy, esta app podría ayudarte a atraer a los espectadores un poco más fácilmente. Al menos aquellos en tu lista de amigos pueden sintonizar para apoyar su transmisión en los primeros días a medida que continúas creando una audiencia.

En primer lugar, una de las cosas que orilló a varios usuarios abandonar Facebook fue la afluencia de memes y contenido de video en sus feeds. Una plataforma de transmisión de juegos debe centrarse principalmente en transmisiones de juegos en vivo en lugar de clips, memes y compilaciones de vídeo.

Quiero decir, la transmisión en vivo tiene prioridad. La aplicación móvil de Facebook Gaming ni siquiera te permite filtrar el feed solo para transmisiones en vivo, lo que me parece muy decepcionante. Incluso las páginas de juegos dedicadas para, digamos PUBG Mobile y GTA V, están repletas de compilaciones. Las transmisiones en vivo son una vista fugaz. El sitio web de Facebook hace un mejor trabajo al mostrarme transmisiones en vivo, bajo un encabezado separado.

Facebook Gaming está forzando todo este contenido en la pantalla de inicio, páginas de juegos dedicadas y en todas partes. Simplemente utilicé la aplicación Facebook Gaming durante un par de horas mientras trabajaba en este artículo y como espectador, ya estoy harto de ello. La aplicación no es divertida, frustrante y no me ofrece ningún incentivo sobre Twitch o YouTube Gaming. No puedo encontrar una buena transmisión y eso no es un buen augurio para la aplicación móvil.

En cuanto a un transmisor de juegos, la aplicación Facebook Gaming podría ser exactamente lo que estabas buscando. Los juegos móviles están en aumento. Por lo tanto, si estás ansioso por probar la transmisión en vivo de tus juegos PUBG o CODM, esta podría ser la oportunidad perfecta. Hay una mejor oportunidad para que los nuevos streamers tengan éxito en Facebook Gaming en comparación con todos sus otros rivales.

Entonces, en general, Facebook Gaming necesita resolver muchos problemas en la experiencia del usuario y atraer a los espectadores a la plataforma para rivalizar con Twitch y YouTube Gaming. Ambos tienen una ventaja inicial masiva y Facebook podría tener dificultades para ponerse al día.

Descargar Facebook Gaming: mira, comparte y juega