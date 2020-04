Gameloft ofrece 30 juegos gratis en Android para celebrar su 20 aniversario

Gameloft ha lanzado 30 de sus juegos móviles clásicos de la era de los teléfonos con funciones, en una aplicación gratuita de Android como parte de sus celebraciones por su vigésimo aniversario. Llamada Gameloft Classics, la aplicación está disponible en Google Play Store y es promovida por la compañía como una celebración de su larga e ilustre historia en los juegos móviles. Según Gameloft, la colección incluye muchos juegos ‘icónicos y fundamentales’ que nunca antes se habían lanzado en teléfonos inteligentes.

Algunos de los títulos notables disponibles en la aplicación incluyen el clásico juego de rompecabezas Bubble Bash 2, el exterminio de los muertos vivientes en Zombie Infection, el clásico simulador de citas Date o Ditch 2 , el tirador móvil original NOVA , los clásicos de estilo arcade Block Breaker Deluxe 2 y 3 , y muchos más. Como ya se mencionó, la aplicación actualmente solo está disponible en Android, sin saber si la compañía también está planeando algo similar para iOS.

“Veinte años es un gran logro, tanto que nos da una pausa para reflexionar” , dijo Alexandre de Rochefort, director financiero de Gameloft, en un comunicado. Según él, “este es un momento de celebración para nosotros, un momento para mirar hacia atrás y ver cómo la industria ha cambiado y evolucionado, para recordar el comienzo de juegos más simples para teléfonos más simples y para apreciar el futuro de plataformas poderosas y nuevas tecnologías. Nuestros desarrolladores pueden llegar al límite. Me enorgullece decir que estuvimos allí al principio y que ayudamos a dar forma a lo que es esta industria hoy ”.

Ten en cuenta que si bien la mayoría de los juegos son gratuitos, algunos vienen con compras en la aplicación que ascienden a $ 3.99 por artículo. Dicho esto, aquí está la lista completa anunciada por Gameloft en la página oficial de Play Store de la aplicación.

Juegos arcade

· Soul of Darkness

· Hero of Sparta

· Cannon Rats

· Block Breaker Deluxe 2

· Block Breaker 3 Unlimited

Deportes y cartas

· Motocross: Trial Extreme

· Platinum Solitaire 3

· Texas Hold’em Poker

· Midnight Bowling 3

· Midnight Pool

· Avalanche Snowboarding

· KO Legends

Rompecabezas

· Bubble Bash 2

· Brain Challenge 3: ¡Piensa de nuevo!

· Diamond Rush

· Detective Ridley y el misterioso enigma

· Abracadaball

Vida y amor

· My Life in New York

· Vampire Romance

· Miami Nights 2: The city is yours!

· Fashion Icon

· Date or Ditch 2

· High School Hook Ups

Correr y disparar

· Gangstar 2: Kings of LA

· Infección de zombis

· Modern Combat 2: Black Pegasus

· NOVA Near Orbit Vanguard Alliance

· Armas del salvaje oeste

· Zombiewood

· Cuarentena alienígena

Descargue la aplicación Gameloft Classics de Play Store ( gratis )