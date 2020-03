Google anuncia la aplicación “Camera Go” para dispositivos Android Go

Google anunció el jueves que ya hay más de 100 millones de dispositivos Android (edición Go) activos en todo el mundo, gracias a los cerca de 1600 modelos disponibles en más de 180 países, incluyendo India, Kenia y otros mercados en desarrollo. La compañía también dijo que su ligero sistema operativo móvil ahora viene con una serie de características de privacidad, incluyendo búsquedas privadas y el aprendizaje de la máquina en el dispositivo para organizar las fotos sin necesidad de enviarlas a la nube.

Google también anunció una nueva aplicación llamada Camera Go que será preinstalada como la aplicación de cámara predeterminada en los dispositivos Android Go. Estará disponible primero en el recién anunciado Nokia 1.3 antes de ser implementada en más dispositivos. Según Google, Camera Go está perfectamente optimizada para los teléfonos de nivel básico y es lo suficientemente sencilla para los usuarios de teléfonos inteligentes que la utilizan por primera vez. La nueva aplicación permitirá a los usuarios tomar fotos de alta calidad sin preocuparse por la velocidad o el almacenamiento, dijo la compañía.

La aplicación Camera Go viene con características como el ‘Modo Retrato’ para dar a las fotos un aspecto profesional al enfocar al sujeto. “Está construida para personas que usan teléfonos inteligentes por primera vez, por lo que tiene una interfaz limpia y sencilla”, dijo la compañía. La aplicación también rastrea el espacio de almacenamiento restante en el teléfono y ayuda a liberar espacio limpiando la basura.

Camera Go se une a una serie de otras versiones ligeras de la marca Go- de aplicaciones estándar de Google que la compañía ha estado lanzando en los últimos años. Algunas de las aplicaciones existentes de Android “Go” incluyen YouTube Go, Gmail Go, Files Go, Maps Go, y por supuesto, la aplicación de búsqueda Google Go.