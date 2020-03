Google permitirá reescalar el tamaño de Picture-in-Picture en Android 11

Google introdujo originalmente Picture-in-Picture (PiP) con Android Oreo, permitiendo a la gente hacer varias tareas al ver vídeos en una pequeña ventana flotante mientras trabajan en otra aplicación simultáneamente.

Sin embargo, resulta molesto que los usuarios no puedan cambiar el tamaño de la ventana, que permanece constante independientemente del tamaño y la resolución de la pantalla del dispositivo. Google, sin embargo, aparentemente está trabajando en cambiar esto y permitirá al usuario cambiar el tamaño a su gusto en sus ventanas PiP.

Con Android 11, Google está introduciendo una clase ( class, en programación) llamada PipResizeGestureHandler en la SystemUI de la recién estrenada Android 11 Developer Preview 2. Se cree que fue la primera en ser descubierta por XDA, se dice que esta clase es responsable de detectar el toque alrededor del borde izquierdo, derecho, superior o inferior de la ventana de Picture-in-Picture.

En pocas palabras, esta nueva adición permitirá a los usuarios arrastrar la ventana PiP para redimensionarla sin cambiar su relación de aspecto. Aparenetemente ho habrá un límite en cuanto a cuán grande o pequeña pueda el usuario reescalar la ventana, por ahora no está claro si Google cambiará esto en el futuro.

Según el informe, la clase PipResizeGestureHandler forma parte de com.android.systemui en lugar de com.google.android.systemui, lo que significa que formará parte de la AOSP y estará disponible en todos los dispositivos Android que ejecuten Android 11, a menos que un OEM, por alguna razón, decida desaprobar la función en sus dispositivos.

Es más, la clase pertenece a com.android.systemui.pip.phone y no a com.android.systemui.pip.tv, lo que sugiere que está pensada para teléfonos y no para televisores. Algo importante por mencionar es que la función no está disponible en la versión de Android 11 DP2 y según el informe, ni siquiera puede activarse de manera manual. Sin embargo, es muy probable que eso cambie en el futuro, así que será interesante ver cómo se desarrolla en los próximos lanzamientos.