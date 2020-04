Google Photos pronto permitirá eliminar el audio de los vídeos

La aplicación Google Fotos pronto permitirá a los usuarios eliminar el audio de cualquier vídeo. El descubrimiento fue realizado por la conocida ingeniera de software, Jane Manchun Wong, quien se cree que encontró la característica experimental luego de un desmontaje de APK de la aplicación.

Si bien algunas aplicaciones ya ofrecen la función tanto en Android como en iOS, el hecho de que Google también esté buscando implementarlo en su popular aplicación de galería, es sin duda algo que se agradece.

La aplicación Google Photos ya ofrece algunas opciones básicas de edición, que incluyen rotar, recortar y exportar cuadros individuales, pero la próxima opción ciertamente lo hará más útil para los usuarios que intentan subir rápidamente algo a las redes sociales sin preocuparse por nada que se diga en segundo plano.

La capacidad de eliminar audio de un vídeo sería una adición útil a la aplicación, ya que permitiría a los usuarios compartir fácilmente vídeos en plataformas de redes sociales sin preocuparse por el ruido de fondo o las voces de las personas cercanas. Google incluso podría hacerlo más útil al permitir a los usuarios agregar su propia música de fondo.

Como se puede ver en el tweet de Wong, la opción ‘Editar’ en la aplicación Google Photos ahora tendrá una opción ‘silenciar audio’ en la parte inferior izquierda.

Google Photos is working on the ability to remove audio from videos pic.twitter.com/BDxOapsvgr

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020