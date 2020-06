10 habilidades de Amazon Echo que necesitas saber

Los asistentes inteligentes Amazon Echo son dispositivos potentes con una amplia gama de habilidades predeterminadas, pero con la habilidad adecuada de Alexa, los asistentes se vuelven aún más útiles. Alexa Skills son aplicaciones de terceros que permiten que se conecte a otros dispositivos y realice tareas fuera de su alcance normal.

La mejor parte de Alexa Skills es el Skills Blueprint, un sistema que cualquiera puede usar para crear sus propias habilidades, sin necesidad de experiencia o conocimientos de codificación. Aquí están las mejores de Amazon Echo que necesita saber.

Find My Phone es exactamente lo que parece. Le pide a Alexa que marque su número y su teléfono comienza a sonar, perfecto para aquellos momentos en que lo pierde entre los cojines del sofá o simplemente no puede recordar dónde lo colocó.

Find My Phone puede contener múltiples números, por lo que puede ser utilizado por toda la familia. La desventaja es que no puede subir el volumen, por lo que si su teléfono está en silencio, la habilidad pierde algo de su usov.

¿Le gusta cocinar ? Si es así, la habilidad My Chef Amazon Echo será de gran ayuda en la cocina. Se combina con la aplicación Chefling y le permite rastrear recetas, agregar listas de compras e incluso fechas de vencimiento de alimentos. Es una gran aplicación para agregar artículos a su lista de compras a medida que se agota, pero My Chef incluso puede recordarle los artículos que necesita cuando está en la tienda de comestibles.

Ya sea que solo beba ocasionalmente o se considere un mixólogo aficionado, conocer las recetas de cócteles específicos marca la diferencia entre disfrutar y verterlo por el desagüe. La habilidad Bartender te da acceso a más de 12,000 cócteles. Es una excelente manera de experimentar haciendo una bebida que nunca antes has probado, pero si solo tienes unos pocos ingredientes a mano, puedes decirle a Bartender lo que tienes y te dirá lo que puedes hacer.

Puede ser difícil sacar tiempo para un entrenamiento efectivo . Necesita más que unas pocas flexiones para hacer el trabajo. Afortunadamente, la habilidad de entrenamiento de 7 minutos lo guiará paso a paso sobre cómo hacer cada uno de estos entrenamientos.

Los ejercicios incluidos en la habilidad Amazon Echo se prueban para mejorar el metabolismo, quemar grasa y mucho más. Si bien no es lo mismo que ir a un gimnasio, estos entrenamientos son algunos de los mejores ejercicios en casa que puedes hacer.

Sueño y sonidos de relajación

En el ajetreado mundo de hoy, puede ser difícil relajarse por la noche, pero no hacerlo resulta en un sueño de mala calidad . Alexa tiene una habilidad para eso. La habilidad Sonidos de sueño y relajación puede reproducir todo, desde tormentas eléctricas hasta corrientes suaves, lo que ayuda a tranquilizar su mente en la condición óptima para el sueño.

Clínica Mayo

Si bien todas las situaciones médicas graves deben ser manejadas por profesionales, las preguntas básicas de primeros auxilios se pueden responder a través de la habilidad de Mayo Clinic Alexa. Puede decirle cómo manejar los rasguños hasta la RCP, pero tenga en cuenta que esta habilidad está destinada únicamente a fines educativos.

Si surge una situación grave, llame al 911, pero en caso de apuro, la habilidad de Mayo Clinic puede guiarlo a través de procedimientos que pueden salvar vidas que pueden ayudar a alguien que está lesionado hasta que lleguen los paramédicos.

Al igual que la habilidad de la Clínica Mayo, Ask My Buddy no es un sustituto del 911, pero puede ser útil en una emergencia. La habilidad Amazon Echo enviará una notificación a un contacto preseleccionado y le hará saber que necesita ayuda. Esta notificación puede ser un mensaje de texto o una llamada telefónica. Si se cae y no puede alcanzar su teléfono, la habilidad Preguntar a mi amigo puede hacer que alguien sepa que envíe ayuda.

Si la idea de estar atento todo el tiempo al ciclo de noticias las 24 horas del día, los 7 días de la semana, simplemente te agota, pero aún así quieres saber qué está sucediendo , el Resumen de noticias por hora de NPR es justo lo que necesitas . Esta es una sesión informativa de cinco minutos sobre las noticias del día, que se actualiza cada hora para que se mantenga actualizada.

Le dará un resumen de los eventos más importantes del día. Si desea profundizar en una historia específica, la habilidad Resumen de noticias por hora de NPR le dará un lugar para comenzar.

Esta habilidad de Alexa puede ayudar a traducir frases del inglés a otros 37 idiomas (y viceversa). Ya sea que estés aprendiendo un nuevo idioma o necesites descubrir cómo decir algo sobre la marcha, la habilidad de traducción te ayudará aún más. idiomas oscuros como el euskera y el galés.

Si Alexa dice la frase demasiado rápido para que la entiendas, puedes pedirle que la repita más lentamente, tantas veces como sea necesario hasta que la entiendas completamente. La habilidad traducida es una gran adición a la caja de herramientas de cualquier lingüista.

Cuando la vida parece demasiado agitada, tomarse unos minutos de su día para centrarse y concentrarse puede ayudarlo a recuperar una sensación de control. Incluso si no tienes tiempo para una larga sesión de meditación, la habilidad de Meditación Guiada puede ayudarte.

Las sesiones duran entre tres y ocho minutos y hay más de 60 para elegir. La próxima vez que se sienta abrumado por los eventos del día, tómese unos minutos para sentarse, cerrar los ojos y concentrarse en la respiración.

Hay decenas de miles de habilidades de Amazon Echo para elegir, pero estas son algunas de las mejores opciones para comenzar. Si ninguno de estos es exactamente lo que está buscando, tómese un tiempo para explorar las Habilidades disponibles hasta encontrar algunas que le interesen.