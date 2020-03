HP está trabajando con Microsoft y Valve en unas VR de próxima generación

HP anunció hoy que está fabricando un nuevo auricular VR, llamado Reverb G2, en colaboración con Valve y Microsoft. El adelanto viene justo en el momento del tan promocionado juego de RV de Valve, Half-Life: Alyx que fue lanzado ayer.

“Desarrollados en colaboración con Valve y Microsoft, los auriculares HP VR de última generación ofrecen una experiencia más inmersiva, cómoda y compatible que la generación anterior. Es el nuevo estándar en RV”, dijo HP.

La icónica compañía de tecnología tiene como objetivo producir un VR HMD con especificaciones de vanguardia envidiables, profesando que su próximo producto será “el nuevo estándar en realidad virtual”. Gracias al desarrollo de HMD en colaboración con Valve y Microsoft, podría ser un producto muy deseable, dependiendo del precio.

En un breve vídeo de presentación publicado en Twitter, HP lo llama “el próximo punto de referencia en auriculares de realidad virtual”, sugiriendo que estaría fuera de la liga de los auriculares de RV asequibles. Echa un vistazo al siguiente video.

Developers, architects, and #VR users – this one’s for you.

Get a sneak peek of the next benchmark in virtual reality headsets from @HP x @ValveSoftware x @Microsoft. https://t.co/m3hUAL6sK1 pic.twitter.com/IsqL2aOVsl

— Z by HP (@ZbyHP) March 23, 2020