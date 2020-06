13 juegos de mecanografía para que los niños aprendan a escribir más rápido

En el mundo digital actual, es esencial que los niños sepan escribir. Incluso en la escuela primaria, la tecnología es la norma con la mayoría de los niños que tienen al menos una computadora portátil con un precio económico para usar.

Sin embargo, aprender a escribir rápido no tiene que ser una tarea difícil. A continuación hay 13 juegos de mecanografía gratuitos para que los niños comiencen con sus habilidades de mecanografía mientras se divierten.

TypeRush es uno de los muchos juegos de mecanografía para niños. Primero, el juego les da a los niños una serie de oraciones para copiar. Cuanto más rápido y con mayor precisión escriben, más rápido avanza el auto de carrera en la pista. También hay una opción para competir y clasificarse entre un equipo global de corredores de mecanografía. Los autos más elegantes se desbloquean a medida que el niño escribe más rápido y acumula puntos.

En colaboración con los maestros, TypeTastic creó un juego de mecanografía colorido y divertido para niños. Diseñado para niños de todas las edades, TypeTastic juega en un orden específico. A medida que los niños desarrollan sus habilidades de velocidad de mecanografía, pasan al siguiente nivel. Ofrece diferentes niveles de juegos para niños desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria.

Alpha Munchies es un juego de mecanografía gratuito para niños de primaria. Los niños pueden comenzar como principiantes y avanzar hacia el juego de nivel experto. El objetivo es golpear a las criaturas alfa voladoras y hambrientas antes de que aterricen y mastiquen la comida escribiendo la letra correcta sobre ellas.

Key Seeker es una buena opción de juegos de mecanografía para niños de kindergarten y menores. Este juego es una herramienta interactiva y de correspondencia que ayuda a los niños pequeños a reconocer las letras en un teclado. Les enseña a usar la mano correcta para golpear la tecla usando letras codificadas por colores.

Dance Mat Typing ayuda a los niños de todas las edades a aprender y mejorar sus habilidades de mecanografía en un programa de 12 pasos. Al usar personajes lindos y obstáculos convincentes. Les enseña las técnicas correctas de posicionamiento y escritura mientras los desafía a avanzar al siguiente nivel.

Los niños reciben un certificado de recompensa imprimible cuando pasan una etapa en este juego de mecanografía gratuito. Pro-Tip : Para los padres preocupados por el acceso a Internet de sus hijos a cualquier sitio mientras usan estas herramientas educativas en un SmartPhone, pruebe una de estas aplicaciones de monitoreo infantil .

Type-a-Balloon es un divertido juego de mecanografía para niños perfecto para todas las edades. El objetivo es hacer estallar los globos antes de que se alejen. Para reventar el globo, los niños deben escribir la letra correcta en él. El juego notifica que escribir una letra incorrecta les hará perder puntos.

La estrategia de este juego de mecanografía gratuito es presionar la tecla correcta en el momento correcto. Debido a que Type Type Revolution se enfoca en las habilidades de reconocimiento y sincronización, es más adecuado para niños mayores que desean mejorar su velocidad de escritura. Para comenzar, los niños seleccionan una de las diez canciones. El objetivo de este juego de mecanografía es golpear la letra correcta antes de que llegue a la fila superior de letras.

En lo profundo de la superficie del océano hay una infinita abundancia de aventuras, tesoros y peligros. Cuanto más rápido escriba un niño, más podrá explorar. Keyman se mueve por el laberinto comiendo los puntos antes de que los fantasmas de colores lo atrapen. Los niños navegan escribiendo las diferentes letras que aparecen arriba, abajo y a cada lado de los puntos. Cada vez que se escribe una letra, la navegación cambia. Es un juego tan divertido que los niños ni siquiera se dan cuenta de que están aprendiendo cómo mejorar sus habilidades de mecanografía.

El objetivo de este juego de mecanografía gratuito es escribir texto en el cuadro para ayudar al Ninja a vencer a los monstruos. Los múltiples niveles de dificultad del juego lo hacen un buen partido para niños de todas las edades. Cada niño comienza con tres vidas. Por cada monstruo que un niño no vence, se pierde una vida. Si se pierden las tres vidas, también lo es el juego. Vencer a todos los monstruos gana el juego.

The Typing of the Ghosts es otro juego de mecanografía gratuito diseñado para niños mayores. Es un juego útil para niños que desean aumentar sus velocidades de escritura. El objetivo del juego es escribir una palabra lo más rápido posible antes de que los fantasmas en segundo plano se acerquen a ti. Cada niño comienza con cinco vidas. Sin embargo, si un niño no es lo suficientemente rápido, un fantasma puede quitarle una de las cinco vidas.

No hay temporizador en este juego. Por lo tanto, es divertido y apropiado para niños que recién están aprendiendo el alfabeto. En Keyboard Climber 2, un mono está atrapado en una cueva. Los jugadores ayudan al mono a saltar plataformas de roca. Hacen esto al reconocer las letras en la pantalla. Cada letra correctamente escrita le da al mono un montón de plátanos. Si el niño escribe la letra equivocada, un coco cae sobre la cabeza del mono y el nivel se reinicia.

Typing chef es un juego de mecanografía gratuito donde los niños son aprendices que trabajan para un maestro de cocina. Este juego de mecanografía es el más adecuado para niños mayores que ya tienen experiencia en mecanografía. Los niños comienzan el juego con cinco vidas en un trabajo de nivel de entrada. Mide la velocidad y el tiempo a medida que los niños avanzan hacia un trabajo de cocina de nivel superior escribiendo palabras antes de pasar a la parte superior de la pantalla.

El objetivo de Alphabet Shoot es pasar tantos niveles como sea posible de un total de treinta. Para pasar al siguiente nivel, los niños deben apuntar y disparar moviendo el mouse y presionando la letra correspondiente. La velocidad está determinada por cuánto tiempo un niño mantiene presionada la tecla de la letra antes de soltarla. Hay un límite para la cantidad de disparos permitidos para cada letra.

Haga que el aprendizaje sea divertido con juegos de mecanografía gratuitos para niños. Si aprender es divertido y las herramientas educativas en línea que usa están bien construidas, es más probable que quieran aprender. Animaciones coloridas y divertidos juegos de mecanografía para niños ayudarán a niños de todas las edades a aprender a dominar un teclado y mejorar su velocidad de mecanografía.