La Actualización de PUBG Mobile 0.17.0 con Death Replay llegará el 3 de Marzo

PUBG Mobile finalmente ha anunciado la fecha de lanzamiento de la tan esperada actualización de PUBG Mobile v0.17.0. La actualización llegará a los dispositivos el 3 de marzo, es decir, la próxima semana.

PUBG Mobile recurrió a Twitter para anunciar la fecha de lanzamiento de esta nueva actualización. En el avance de la fecha de lanzamiento, la compañía también confirmó que la actualización traerá la función de Repetición de la Muerte. Echa un vistazo al tweet a continuación.

COMING IN 0.17.0! Death Replays will be available for you to peruse the last few seconds before your untimely downfall! ☠️ pic.twitter.com/818Rr144Fv

— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) February 28, 2020