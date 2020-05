La aplicación Kindle para PC: ¿Que tan buena es?

El Kindle de Amazon inició la revolución de los libros electrónicos, poniendo a su alcance millones de libros en un solo dispositivo portátil. Si bien Amazon Kindle todavía ofrece la mejor experiencia para la lectura de libros electrónicos, no está restringido a ellos: puede acceder a su colección de libros electrónicos de Amazon en su PC y dispositivo móvil utilizando las aplicaciones de Kindle.

La aplicación de escritorio Kindle es gratuita para su uso y está disponible para dispositivos Windows y macOS. Para ayudarlo a decidir si la aplicación es tan buena como el dispositivo físico, le explicaremos algunos de los pros y los contras detrás del Kindle Desktop y responderemos una pregunta simple: ¿es tan bueno como un Kindle real?

Ventajas de usar la aplicación de escritorio Kindle

Si desea la mejor experiencia de lectura de libros electrónicos, necesita un lector de libros electrónicos, no hay duda al respecto. Sin embargo, si eso está fuera de discusión, entonces la aplicación de escritorio Kindle es probablemente la mejor opción. Le brinda acceso inmediato a su colección de libros electrónicos tan pronto como inicie sesión con su cuenta de Amazon.

Para ahorrar espacio, el lector de escritorio Kindle descargará automáticamente cualquier libro que elija abrir, en lugar de descargar cientos de libros a la vez. Los libros electrónicos no son muy grandes, por lo que esto suele ser solo un retraso adicional de unos pocos segundos.

La interfaz es fácil de entender y navegar, con su biblioteca más destacada y accesible desde el menú de la izquierda, pero con un enlace de acceso rápido a la tienda Kindle en la esquina superior derecha. Todos los libros que compre en su cuenta de Amazon aparecerán aquí inmediatamente para que pueda descargarlos y leerlos.



Tiene muchas de las características que esperaría ver de un lector de libros electrónicos, incluidas muchas vistas en dispositivos Kindle, que ofrecen la capacidad de cambiar la fuente y los tamaños de fuente, alterar los anchos de página para una mejor lectura, así como cambiar a un color de visualización accesible modo.

También puede usar un modo incorporado de texto a voz para crear audiolibros generados automáticamente que puede escuchar mientras trabaja, así como anotar sus libros directamente, perfecto para estudiantes o académicos.

Kindle Desktop vs. Kindle Mobile vs. Dispositivos Kindle

Si bien la aplicación de escritorio Kindle no está diseñada para ser portátil, tiene una clara ventaja sobre las aplicaciones móviles Kindle: el tamaño. Las pantallas más grandes en las PC de escritorio y las computadoras portátiles le permiten ver mucho más texto a la vez, lo que podría ser útil para aquellos que estudian libros y aquellos que quieren ponerse al día con la lectura de su PC.

Amazon quiere que compre sus libros a través de su propia tienda y, aunque no es imposible leer libros electrónicos que no sean de Amazon en dispositivos Kindle, no es el proceso más fácil, a menos que esté utilizando la aplicación de escritorio Kindle.



Esto lleva a otra ventaja directa que la aplicación para PC sobre otros productos Kindle. Al usarlo, puede abrir archivos .mobi eBook usando la aplicación Kindle de forma nativa sin problemas adicionales.

De lo contrario, realmente no hay una gran diferencia entre la aplicación de escritorio, las aplicaciones móviles Kindle o los dispositivos. Por ejemplo, muchas de las características de accesibilidad son comunes en todos los productos, aunque los dispositivos Kindle carecen de algunas de las características más avanzadas, como texto a voz.

También puede compartir la misma colección, mantener su posición guardada y sincronizarla en sus dispositivos, y hacer lo mismo con cualquier anotación de libro que haga en todos los productos Kindle.

Alternativas al lector de escritorio Kindle

Si desea escapar del ecosistema de Amazon, existen alternativas para los usuarios de escritorio. El más popular de ellos es Calibre , el lector de libros electrónicos de escritorio disponible para dispositivos Windows, Linux y macOS.

Al igual que la aplicación de escritorio, le permite leer sus libros electrónicos, compartir su colección con otros, sincronizarla en múltiples dispositivos y más. Es un software gratuito de código abierto que puede ampliar aún más (si tiene las habilidades) ayudando a desarrollarlo directamente o creando complementos adicionales para que otros lo usen.



Si bien no es tan elegante como la propia aplicación de escritorio de Amazon, Calibre sigue siendo un excelente lector de libros electrónicos alternativo que es más que capaz de admitir su colección de libros electrónicos de Amazon (así como también de acceder y usar otros libros electrónicos que no sean de Amazon).

Si Calibre no es para usted, existen alternativas pagas, como Adobe Digital Editions . Es compatible con usuarios de escritorio y móviles y, como Calibre y Amazon, le permite compartir y leer su colección de libros electrónicos en múltiples dispositivos.

Cómo descargar y usar la aplicación de escritorio Kindle

La aplicación de escritorio Kindle está disponible gratuitamente para cualquier persona con una cuenta de Amazon, incluso aquellos sin libros electrónicos Kindle de Amazon. Descargarlo y configurarlo en su PC o Mac es un proceso bastante sencillo.

Para comenzar, descargue la aplicación de escritorio Kindle para su sistema operativo e instálela. Una vez que abra la aplicación, deberá iniciar sesión con los detalles de su cuenta de Amazon: escriba sus datos y luego presione Iniciar sesión para comenzar.

Su colección de libros electrónicos Kindle de Amazon comenzará a sincronizarse automáticamente con la aplicación de escritorio Kindle una vez que inicie sesión. Para acceder a cualquiera de los libros de su colección, simplemente haga doble clic en ellos; el libro se descargará y abrirá tan pronto como la descarga haya finalizado .

De manera predeterminada, la aplicación de escritorio Kindle mostrará de manera predeterminada solo una página. Puede cambiar esto abriendo un eBook y haciendo clic en una de las opciones de ancho de página en la barra de menú superior.

Para ver su eBook en pantalla completa sin distracciones, presione el icono de pantalla completa en la barra de menú.

Para acceder a las funciones de accesibilidad de la aplicación de escritorio Kindle para cambiar la fuente, el tamaño de fuente, la combinación de colores y más, toque el botón Aa en la barra de menú. Esto abrirá el menú de opciones, permitiéndole cambiar varias configuraciones de fuente y estilo según lo desee.

Si desea comprar cualquier eBooks Kindle a través de la aplicación de escritorio Kindle, toque el icono de Kindle Store en la esquina superior izquierda. Esto lo llevará directamente a la tienda Kindle, donde los libros que compre se sincronizarán automáticamente con la aplicación para que la descargue.

Lectura de libros electrónicos en computadoras de escritorio y dispositivos móviles

Si bien la aplicación para PC Kindle es una excelente opción para su colección de libros electrónicos de Amazon, hay otras formas en que puede leer sus libros favoritos de forma gratuita , con sitios web como BookBub que funcionan bien con alternativas de Kindle de terceros como Calibre para construir una colección de libros electrónicos sin Amazon intervención.

Dicho esto, el Kindle de Amazon sigue siendo uno de los mejores servicios para libros electrónicos, con millones de libros, un gran conjunto de lectores de libros electrónicos y aplicaciones repletas de funciones y fáciles de usar para usuarios de escritorio y móviles. Si eres un escritor entusiasta, incluso puedes escribir tu propio eBook y publicarlo en la tienda Kindle de Amazon para que otros lo disfruten.