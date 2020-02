La bisagra del Motorola Razr se rompió tras 27,000 aperturas y cierres

¿Cuántas veces revisamos nuestro teléfono todos los días? La mayoría de nosotros lo hacemos con bastante regularidad, para ver si hemos recibido alguna notificación o tal vez alguien nos ha dado un me gusta en nuestra nueva foto de Instagram. A medida que comenzamos 2020, más teléfonos inteligentes plegables están llegando al mercado, y el último es de Motorola.

Un estudio realizado por la empresa global de protección y soporte técnico Asurion, realizado en 2017, muestra que los estadounidenses verifican su teléfonos en promedio alrededor de 80 veces al día.

Supongamos que estás planeando comprar el nuevo Motorola Razr y te interesa saber si su diseño plegable puede hacerle frente al uso diario. Pues resulta que CNET realizó una prueba de durabilidad en el mecanismo de plegado del Razr, esto para verificar la vida útil de su bisagra. La prueba se ejecutó utilizando una máquina llamada FoldBot, diseñada por SquareTrade, la cuál dobla el teléfono y lo abre automáticamente. El año pasado, se realizó la misma prueba en el Samsung Galaxy Fold , que aguantó 119.380 pliegues en la máquina.

Entonces, ¿cómo le fue al Moto Razr?

La máquina FoldBot, es la misma que fue fabricada para el Galaxy Fold, esta vez fue rediseñada para el Motorola Razr, CNET hizo una transmisión en vivo con el objetivo de alcanzar 100,000 pliegues. Desafortunadamente, con solo 27,000 pliegues, los anfitriones de transmisión en vivo notaron que la máquina estaba experimentando cierta resistencia por el mecanismo del teléfono. Aparentemente, la bisagra estaba haciendo ruidos y resistiendo el pliegue. Además, cuando se cerró, el Razr también parecía ligeramente desigual. Sin embargo, la pantalla todavía se veía sin cambios y funcionaba aparentemente bien.

En esta prueba se está utilizando la misma maquinaria que se utilizó en el Galaxy Fold de Samsung en octubre pasado. En dicha prueba, el Galaxy Fold sufrió daños después de aproximadamente 120,000 pliegues rápidos y continuos. La causa de la muerte provino del deterioro de la bisagra, así como la falla de una gran parte de la pantalla interna.

El Galaxy Fold fue mucho más resistente

Durante la misma prueba de durabilidad, la pantalla del Galaxy Fold se rompió al final, pero solo después de durar 119,380 pliegues en la máquina (para ser precisos, 14 horas de plegado y apertura constantes). Dicho esto, es importante mencionar también que la prueba fue ligeramente diferente para los dos dispositivos, ya que la máquina adaptada para el Razr lo dobló solo a la mitad, es decir, no lo plegaba completamente, mientras que en el Fold la maquina lo cerraba por completo todo el tiempo.

Pero ¿qué significa esto en la vida real?

Dado el hecho de que la máquina no dobló el Razr por completo y que los datos de 2017 informan que los estadounidenses revisan su teléfono alrededor de 80 veces al día, eso significa que el Razr podría mostrar algunos problemas después de aproximadamente un año. Es importante tener en cuenta que, según CNET, la máquina podría no haber sido configurada de manera óptima para la prueba. Además, el FoldBot hace el plegado bastante rápido, cuando en la realidad, las personas no suelen hacerlo así en sus teléfonos.

En resumen:

El Motorola Razr tuvo daños después de tener solo 27,000 aperturas y cierres. La pantalla del teléfono no dejó de funcionar, pero la bisagra estaba fallando y el dispositivo no se cerraba por completo. Esto no está bien. Según nuestras matemáticas, 73 pliegues por día matarían a un Razr en solo un año de uso.

Sin embargo, como ya hemos mencionado, es importante tener en cuenta que el Razr realmente siguió funcionando después de este punto después de sacarlo de la máquina y darle algo de tiempo, la bisagra comenzó a funcionar nuevamente.

Algo importante a destacar es que esta prueba no refleja completamente el uso de la vida real, ya que el FoldBot es mucho más rápido y más duro que la vida real. Sin embargo las primeras impresiones nos dan una idea de la fabricación del Razr, habrá que esperar su lazamiento y con el tiempo sabremos que tan resistente puede llegar a ser.

Vía CNET

