La Mejor Computadora Portátil Para Juegos De Menos De $ 1000 usd

La industria de la computación ha recorrido un largo camino desde cuando las computadoras portátiles para juegos solían costarle a la luna y a las estrellas brillantes. Hoy las cosas han cambiado. Las mejores computadoras portátiles para juegos de menos de $ 1000 usd son cómodas y fáciles de usar. Además, tienen un hardware potente para mantenerse al día con largas horas de juego. Estas máquinas actúan como una alternativa a otras computadoras en el otro extremo del espectro.

¿Estás buscando la mejor computadora portátil para juegos por menos de $ 1000usd ? Bueno, es posible obtener uno. Sin embargo, el proceso de caza puede ser desalentador y agotador, ya que hay muchas opciones para elegir.

Para facilitar su trabajo, es muy recomendable recopilar la información correcta sobre cómo adquirir una máquina de calidad. Esta información lo ayudará a analizar y sopesar sus opciones para una decisión adecuada y más informada.

1. Lenovo Ideapad L340

Lenovo Ideapad L340 es una de las computadoras portátiles para juegos mejor calificadas en el mercado. Esta máquina ofrece las mejores características para permitirte jugar tu juego favorito en alta definición.

Una pantalla Full HD es lo que muchas personas esperan de cualquier computadora portátil para juegos. La buena noticia es que esta computadora portátil no decepciona. Con una pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas, tendrá una pantalla gloriosa para jugar en HD gloria. Espere los mejores ángulos de visión y colores que puede obtener de cualquier pantalla LED normal. Aunque no es compatible con 4K, tiene FHD, que es la próxima gran cosa.

La característica más emocionante de esta computadora portátil es su diseño de teclado y simplicidad general. El teclado combina bien con el resto de la computadora. Sobre todo, puede cambiar la configuración del teclado retroiluminado utilizando el software para computadora portátil incluido. La PC tiene un diseño elegante y está hecha de materiales plásticos que la hacen atractiva.

Con 4.8 libras de peso, no es voluminoso. Bueno, este es el peso recomendado para cualquier computadora portátil para juegos, ya que le permite moverse de una habitación a otra. La PC utiliza la tecnología de audio Dolby, que es perfecta para mejorar cualquier experiencia de audio.

Lenovo Ideapad L340 puede permanecer con una carga de aproximadamente ocho a nueve horas, aunque depende de lo que esté haciendo. Si está jugando, espere que dure un mínimo de cuatro horas, que es la duración promedio de la batería de una computadora portátil para juegos.

Características:

Tecnología de audio Dolby

SSD de 512 GB

Procesador Intel Core i5-9300H

Pantalla IPS FHD

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 8 GB

Duración de la batería: 9 horas.

Sistema operativo: Windows 10 Home

Marca: Lenovo

PROS

Pantalla Full HD

Teclado cómodo

Duración de la batería razonable

Increíble rendimiento de juego de 1080p

CONTRAS

Sin soporte 4K

2. Dell G5587

Si desea un juego ininterrumpido, gráficos de alto rendimiento, la Dell G5587 es una excelente opción. Las carreras portátiles en 8 ª generación Intel Core i7-8750H, que tiene una velocidad de fábrica a 3,9 GHz. Las dos combinaciones ofrecen un rendimiento increíble para una destreza de juego adecuada.

Cuando se trata de energía, la computadora portátil le brinda 7 horas de duración de la batería, notablemente más larga que la mayoría de las computadoras portátiles. Bueno, te da tiempo suficiente para superar a tus rivales y llegar a los marcadores. Alimentado por el sonido Waves MaxxAudio, son dos altavoces frontales. Experimenta un sonido superior en cada latido de la acción del juego con una calidad mejorada.

Emplea un diseño de menos de 1 pulgada equipado con respiraderos de enfriamiento más una tecnología de enfriamiento de doble ventilador. Como nunca antes, disfrutas de un montón de juegos exigentes mientras te mantienes tranquilo y silencioso. Tiene un SSD rápido de 128GB y un almacenamiento masivo de 1TB 5400RPM. Estas dos son características adicionales para ejecutar sus juegos 4 veces más rápido que el SATA convencional.

La computadora portátil incluye una tecnología impresionante, la NVIDIA GeForce GTX 1050Ti, la tecnología más avanzada creada por la arquitectura GPU. La función te ofrece una vista impresionante de imágenes y un juego detallado.

El HDMI 2.0 de tamaño completo para el puerto 4K de 60Hz ofrece una conexión superior a monitores externos. Con un simple enchufe, obtienes una experiencia de juego inmersiva de primer nivel. Esta laptop está hecha de tirantes de aleación de magnesio duraderos. El aspecto delgado y ultra elegante lo hace ideal para jugar mientras viaja.

Si usted es un jugador casual o un profesional competitivo, Dell G5587 vale su dinero.

Características:

Velocidad de CPU de 3.0 GHz

Resolución máxima de pantalla de 1920 x 1080p

Experiencia sensorial completa

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 16 GB

Duración de la batería: 7 horas

Sistema operativo: Windows 10 Home

Marca: Dell

PROS

Altavoces potentes

Chasis estable

Diseño atractivo

CONTRAS

La pantalla está un poco por debajo

3. Lenovo IdeaPad 3

Si está buscando elevar su experiencia de juego con una PC que lo distingue de su círculo de juegos, Lenovo IdeaPad 3 es una opción perfecta. Tiene una pantalla de 14 pulgadas que cuenta con dos paneles IPS de 1080 destinados a mejorar sus imágenes. La pantalla de 60Hz y 120Hz ofrece niveles de brillo increíbles, asegurando que disfrute de una perspectiva vibrante y una experiencia sin rasgaduras cuando juegue sus juegos favoritos.

La computadora portátil es liviana para una máxima portabilidad, y puede disfrutar de sus sesiones de juego mientras viaja o viaja. Lenovo IdeaPad 3 tiene un diseño elegante, con un chasis azul abismo rediseñado. Apreciará la sensación de un portátil premium cuando juegue sus juegos y deportes electrónicos favoritos. Además, la computadora portátil tiene un obturador físico para la cámara web, lo que le brinda privacidad.

Viene con un teclado que tiene teclas multimedia y teclas de flecha. Además, el teclado garantiza un desplazamiento de tecla de 1,5 mm, y su panel táctil contiene controladores de precisión de Windows. Obtener el teclado de juego correcto marca la diferencia y te brinda una sesión de juego fenomenal. Esta computadora portátil tiene tres puertos USB y un puerto HDMI para una conexión más fácil.

Incluye los gráficos AMD Radeon Vega 8, lo que te permite entrar en batallas mientras te enfocas en los aspectos vitales del juego debido al alto nivel de detalles. Lenovo IdeaPad es una máquina potente con la última generación de procesadores. Puedes mejorar tu juego con los procesadores AMD Ryzen 5 3500U de este portátil. Cuenta con un SSD de 512 GB y 8 GB de RAM que garantiza una sesión de juego fluida y mágica.

Características:

Gráficos AMD Radeon

SSD de 256 GB

Procesadores AMD Ryzen 5 3500U

Bluetooth 4.1 para conexión

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 14 pulgadas

Memoria: 8 GB

Duración de la batería: 8 horas

Sistema operativo: Windows 10

Marca: Lenovo

PROS

Pequeño y ligero para una máxima portabilidad.

Potente máquina para una experiencia de juego fluida

Actualizable

CONTRAS

La pantalla es susceptible a huellas digitales.

4. Acer Nitro 5

Acer Nitro es una computadora portátil de calidad en general con excelentes precios y pocas quejas. La computadora portátil viene en un diseño robusto y futurista, que incluye bordes duros y líneas elegantes. El teclado y el trackpad tienen un contorno rojo y funciones retroiluminadas para diferenciarlo de otros modelos y hacerlo más notable.

La tapa y el chasis principal de Acer Nitro están diseñados con fibra de carbono para darle un aspecto sobresaliente. Con un peso de 5.52 libras, es fácil de transportar cuando se juega.

Gracias a la pantalla ISP full HD de 15.6 pulgadas, ahora puedes tener una experiencia visual inolvidable cada vez que juegas. Cuenta con una resolución nativa de 1920 x 1080 píxeles con su pantalla panorámica retroiluminada por LED que ofrece la máxima nitidez y brillo de la imagen. Por lo tanto, puede identificar rápidamente diversas texturas al jugar diferentes títulos de juegos.

Cuando se trata de almacenamiento, este portátil no decepciona. Lia máquina vene con una memoria DDR4 de 8GB que garantiza el máximo soporte de tus títulos de juegos favoritos. El tamaño de la RAM lo motivará a seguir ganando juegos muy rápido sin interrupción. Sobre todo, puede dejar abiertos varios navegadores para monitorear otras actividades mientras continúa jugando en línea.

Los ventiladores duales cuentan con la tecnología Acer Cool Boost para una capacidad de enfriamiento rápida y velocidades del ventilador. Esta característica le permite controlar el proceso de enfriamiento manualmente cuando el uso intensivo requiere un impulso adicional.

La parte más emocionante de esta computadora portátil es que cuenta con un procesador Intel Core i5 de séptima generación para juegos suaves y rápidos.

Características:

Procesador Intel Core i5 de 7.a generación

Pantalla panorámica Full HD

Enfriamiento de doble ventilador

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 8 GB

Duración de la batería: 8.5 horas

Sistema operativo: Windows 10

Marca: Acer

PROS

Batería de larga duración

Impresionante pantalla

Construcción decente

CONTRAS

Pantalla oscura

5. ASUS ROG G531GT

La pantalla de 15.6 pulgadas de la G531GT garantiza una resolución 1080 Full HD, un tiempo de respuesta de 3 ms y una frecuencia de actualización de 120Hz. Estas características proporcionan una excelente pantalla lo suficientemente moderada para juegos en interiores. Junto con una potencia de procesamiento razonable, excelente memoria y un elegante diseño exterior, la G531GT no es su computadora portátil para juegos ordinaria.

El procesador Intel Core i7-9750H de seis núcleos a 2.6 GHz de novena generación es adecuado para una experiencia de juego sin demoras. Para garantizar aún más el rendimiento independientemente del uso, la máquina viene con una memoria de 16 GB, suficiente para realizar múltiples tareas.

El almacenamiento SSD de 1TB también es una excelente opción, dado el calibre de la computadora portátil. La memoria y el almacenamiento forman una parte importante de una excelente computadora portátil para juegos, y la G531GT no ha fallado con eso.

En general, la duración de la batería de las computadoras portátiles para juegos no es tan impresionante, y esto no es sorprendente, dado que los juegos necesitan mucha potencia en comparación con otras tareas. Desafortunadamente, la G531GT no rompe este estereotipo ya que la duración de la batería no es impresionante, y solo le ofrece cuatro horas de juego. No hace falta decir que la duración de la batería sigue siendo decente para una computadora portátil para juegos.

Las especificaciones de audio son relativamente funcionales, pero aún necesitarás tus auriculares. En general, la G531GT es una excelente computadora portátil para juegos por su calibre, que garantiza excelentes gráficos y una memoria ideal para los juegos.

Características:

Core i7-9750H

Excelente GPU que lo hace ideal para jugar juegos de alta gama.

1 TB de almacenamiento SSD

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 16 GB

Duración de la batería: 4 horas

Sistema operativo: Windows 10

Marca: ASUS

PROS

Excelente pantalla

Almacenamiento ideal para multitarea también

Buena RAM que aumenta el rendimiento general de la computadora portátil

Una potente tarjeta gráfica que impulsa la creación de imágenes.

CONTRAS

El diseño exterior es promedio

6. MSI GF65

Micro-Star International es famoso por sus innovaciones tecnológicas innovadoras cuando se trata de computadoras portátiles para juegos. Un excelente ejemplo es el MSI GF65. El GF65 está en la línea GF de portátiles MSI, y su predecesor es la MSI GF63. A diferencia de su predecesor, esta nueva viene con una tarjeta gráfica mejorada que mejora aún más su experiencia de juego.

El procesador Intel Core i7 ofrece una buena potencia de procesamiento para juegos. Últimamente, Intel se ha quedado corto en lo que respecta a la fabricación de procesadores destinados a los juegos. La disminución se debe al renacimiento de los procesadores Ryzen de AMD que funcionan el doble que los procesadores Intel. Sin embargo, aún así, el Core i7 es generalmente un excelente procesador para juegos.

La GPU también es excelente con el adaptador de gráficos NVIDIA GeForce RTX 2060 que garantiza una extraordinaria potencia de procesamiento de gráficos. En comparación con el modelo anterior, esta GPU es una actualización que proporciona una manipulación robusta de la memoria para acelerar la creación de imágenes. La excelente GPU es uno de los factores principales al discernir la computadora portátil ideal para juegos.

La memoria también es esencial al elegir la computadora portátil para juegos perfecta. Afortunadamente, el GF65 no decepciona cuando se trata de memoria con 8 GB de RAM que mejora aún más su experiencia de juego.

El almacenamiento es esencial pero no tan primario per se. Sin embargo, independientemente de eso, es importante señalar que los fabricantes tienen un par de fallas, y el almacenamiento es una de ellas. La otra deficiencia que parecía más un problema de producción perezosa es la elección del diseño exterior. El exterior es similar al de GF63. Por mucho que no sea un gran problema, pequeños ajustes en el modelo no habrían dolido.

Características:

Excelente GPU para una buena manipulación y creación de imágenes.

Gráficos NVIDIA GeForce RTX 2060

Procesador AMD Ryzen

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 8 GB

Duración de la batería: 24 horas.

Sistema operativo: Windows 10

Marca: MSI

PROS

Excelente pantalla

Potente tarjeta gráfica

Almacenamiento actualizable

CONTRAS

El diseño exterior no es tan bueno.

7. ASUS TUF

Otra joya en el baúl de ASUS es el portátil para juegos ASUS TUF FX504. A diferencia de la mayoría de las computadoras portátiles en esta lista, el diseño de FX504 se dirige principalmente a los juegos. El diseño de la GPU te permite jugar en configuraciones de juego medias o bajas. Por lo tanto, si su único propósito es jugar, entonces el FX504 debería encabezar su lista de preferencias.

El procesador Intel Core i5 de octava generación es lo suficientemente ideal para jugar en configuraciones bajas. Sin embargo, no esperes mucho con este tipo de procesador, a menos que solo uses la computadora portátil con fines de juego. La GPU, por otro lado, es relativamente buena para una computadora portátil para juegos que permite jugar en configuraciones bajas.

El almacenamiento no es tan excelente con un disco de almacenamiento híbrido de estado sólido que es lento para jugar gráficamente juegos de alta gama. Sin embargo, este SSHD es expandible y puede obtener una revisión o actualización de hasta 1 TB.

No hay mucha motivación detrás del diseño exterior: solo el diseño exterior ASUS liso e insípido con vetas llamativas para que se destaque. Sin embargo, es justo notar que el fabricante podría haberlo hecho mejor con el diseño.

La pantalla es relativamente buena para una computadora portátil para juegos con características tan promedio. Sin embargo, no esperes mucho con el balance de color y el ambiente. De cualquier manera, la pantalla es nítida y funciona idealmente para juegos. En general, el FX504 es ideal para juegos y viene con capacidad de actualización: una característica rara en la mayoría de las laptops para juegos.

Características:

Procesador Core i5

Almacenamiento SSD híbrido expandible

Ventiladores duales para proporcionar enfriamiento adecuado

Teclado iluminado

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 8 GB

Duración de la batería: 4 horas

Sistema operativo: Windows 10Marca: ASUS

PROS

Gran actuación

Viene con resolución 1080 HD

Buenos gráficos

Resolución nítida

CONTRAS

El almacenamiento no es suficiente para gráficos de alta gama.

8. Dell Inspiron 7573

Dell Inspiron es todo lo que necesita para un sonido de nivel profesional, versatilidad e imágenes claras. Cuando se trata de juegos, los sonidos son cruciales, al igual que las imágenes. La tecnología Maxx Audio produce audios con los graves correctos y los agudos más transparentes. Entonces, ya sea que tenga auriculares o juegos directamente desde el altavoz de la computadora portátil, escuchará todo según lo previsto.

El procesador Intel Core i7-8550U brinda un alto rendimiento de respuesta a sus juegos sin interrupción. Incluso con los juegos más exigentes, la Inspiron presenta gráficos UHD 620 para acelerar el rendimiento.

Emplea una pantalla IPS de 1920 x 1080. Sus imágenes de juegos aparecen con la gama de colores vibrantes y detalles sorprendentes. Puede doblar la computadora portátil en una bisagra de 360 ​​grados, lo que es significativamente necesario cuando se juega para “romper dulces” o “cortar la cuerda”. El teclado retroiluminado ilumina su teclado para que pueda tocar con poca luz convenientemente.

Ofrece versatilidad y portabilidad. Con un peso de 4.98 libras, y su diseño elegante lo hace altamente portátil. Además, te sorprenderá su duración de batería de 8 horas. Sin duda, es lo suficientemente largo como para verte a través de tus juegos más exigentes y creativos.

La tecnología SmartByte ofrece el ancho de banda adecuado para una mejor transmisión de juegos en línea.

Características:

Tecnología SmartByte

Tecnología MaxxAudio

Bisagra de 360 ​​grados

Modo pantalla táctil

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 16 GB

Duración de la batería: 8 horas

Sistema operativo: Windows 10

Marca: Dell

PROS

Colores vibrantes

Teclado iluminado

Batería de larga duración

CONTRAS

Menos velocidad de memoria a 1.8 GHz

9. 2019 HP OMEN

Si buscas una computadora portátil para juegos de alto rendimiento para mejorar tu experiencia, la HP OMEN 2019 es una excelente elección. El chasis está dividido en cuatro secciones y está hecho de metal negro robusto, lo que lo hace increíblemente duradero. Apreciará la brillante pantalla de 15.6 pulgadas, que es capaz de manejar sombras más oscuras, brindando imágenes vibrantes y cálidas. Además, la pantalla es notablemente clara y detallada, lo que le permite ver todos los aspectos del juego.

Viene con un teclado con retroiluminación roja, que le brinda una experiencia de juego refrescante. Las teclas son grandes y están bien espaciadas, y se incluye un teclado numérico. La computadora portátil tiene altavoces duales montados en la parte inferior, que ofrecen un sonido rico y fuerte, lo que le permite escuchar todo mientras juega con claridad sus juegos favoritos. 2019 HP OMEN viene con los puertos necesarios para sus necesidades de transmisión y juegos.

La computadora portátil tiene tres puertos USB, un puerto tipo C, un puerto HDMI, un conector para auriculares, un conector combinado y un puerto mini-display. Este dispositivo es bastante potente, con el 9 º procesador Intel generación, lo que permite disfrutar sin problemas de juego. El SSD de 128 GB y la RAM de 12 GB le garantizan una computadora portátil para juegos de alto rendimiento.

2019 HP OMEN incluye los gráficos NVIDIA GeForce, lo que le permite disfrutar de varios juegos en su computadora portátil. Disfrutará de los juegos con esta computadora portátil porque puede manejar miles de juegos como Red Dead 2 y más sin ningún retraso. Este dispositivo tiene una cámara web de 720p que garantiza colores vibrantes y precisos. La computadora portátil tiene Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 6, para mejores opciones de conexión.

Características:

Procesador Intel de novena generación, i5 de cuatro núcleos

SSD de 128 GB, HDD de 1 TB

1920 x 1080 IPS

Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 12 GB

Duración de la batería: 5 horas

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Marca: HP

PROS

Excelente rendimiento de juego

Pantalla brillante y clara

SSD más rápido, por lo tanto, un juego sin problemas

Altavoces estéreo fuertes

CONTRAS

Mal rendimiento térmico

10. MSI GF63

Si está buscando una elegante computadora portátil para juegos con un rendimiento robusto para manejar sus juegos favoritos, MSI GF63 es lo que necesita. Esta computadora portátil tiene una perspectiva elegante y ultra delgada que está bien diseñada para los jugadores. Disfrutarás de la sensación de portátil premium combinada con el aspecto estético con clase cuando juegues tus juegos favoritos. El chasis está hecho de metal resistente, pero la superficie inferior tiene una mezcla de plástico y metal, lo que lo hace más duradero.

Cuenta con una pantalla completa de 15,6 pulgadas en un marco de 14 pulgadas y una cámara web de 720p en la parte superior. La pantalla de 1080p ofrece imágenes brillantes y vibrantes, lo que garantiza una experiencia de juego impresionante llena de color. MSI GF63 tiene una frecuencia de actualización de 60Hz y tecnología IPS, lo que le permite ver juegos modernos como Warhammer-Vermintide 2. Apreciará las imágenes sublimes sin que se rompa la pantalla.

MSI GF63 incluye un notable teclado retroiluminado con excelente respuesta, construcción robusta y menos ruido de teclas. El recorrido de las teclas es fantástico y, en general, el teclado es bastante cómodo y amigable para los jugadores. Las teclas son negras con un tema de color rojo, lo que hace que la computadora portátil sea estéticamente agradable. Esta computadora portátil tiene gráficos Nvidia GTX, que ofrecen imágenes nítidas.

MSI GF63 es una máquina bastante poderosa con un procesador Intel Core i5, que le brinda un juego único. Además, la computadora portátil incluye una SSD de 1 TB, que ofrece un arranque rápido y transferencia de datos. Con la memoria RAM de 16 GB, puede ejecutar sin problemas múltiples aplicaciones y pestañas del navegador simultáneamente. También disfrutarás jugando tus juegos favoritos sin experimentar ningún retraso.

Características:

Gráficos Nvidia GeForce (GTX 1050 T1)

SSD de 1 TB

Procesador Intel Core i5-9300H

Resolución de 1920 x 1080 con frecuencia de actualización de 60Hz

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 15,6 pulgadas

Memoria: 16 GB

Duración de la batería: 8.5 horas

Sistema operativo: Windows 10 Home

Marca: MSI

PROS

Ultrafino y pequeño para una máxima portabilidad.

Portátil para juegos de alto rendimiento

Una pantalla nítida y colorida.

Excelente rendimiento térmico.

CONTRAS

No actualizable

Es posible jugar en una computadora portátil para juegos de calidad, sin tener que gastar mucho. Sin embargo, obtener especificaciones potentes a un precio más bajo lo obligará a sacrificar otros componentes críticos en su computadora personal. Para evitar arrepentimientos, debe pensar qué es más importante para usted en una computadora portátil antes de comprar. Algunos de los factores a considerar incluirán los siguientes.

Tamaño De Pantalla Y Duración De La Batería

El tamaño de la pantalla es uno de los factores más importantes que debe considerar en una computadora portátil para juegos. Bueno, esto puede ser un poco confuso si viajas mucho. Desea disfrutar de los juegos en HD, pero también quiere que sea liviano.

En este caso, una pantalla de rango medio de 15 pulgadas puede ser una gran idea. Elegir una pantalla de 13 pulgadas puede ser un desperdicio si tiene la intención de jugar juegos AAA con la más alta fidelidad gráfica.

La mayoría de las personas mantienen sus computadoras portátiles conectadas para evitar que la energía se muera en medio de un juego en particular. Es vital tener en cuenta que esta no es la mejor manera de hacerlo. En cambio, puede optar por una computadora portátil para juegos para evitar estar confinado a un cargador.

Al comprar una computadora portátil para juegos, debe estar interesado en la duración promedio de carga única de la batería. Algunos comerciantes tienden a proporcionar una calificación de la duración de la carga única, que no es específica para los juegos. Para obtener más información, consulte las revisiones sobre la duración de la batería de una computadora portátil que tiene la intención de comprar.

GPU Y RAM

GPU es la piedra angular de su computadora portátil y la razón principal por la que está gastando dinero en ella. Todo en tu computadora gira a su alrededor, ya que controla todos los juegos que juegas. GPU transfiere imágenes a su pantalla a través del procesamiento de datos y la transmisión de señales a un monitor.

Dado que este proceso puede ser estresante cuando se ejecutan juegos, se requiere una GPU discreta con memoria dedicada. Aunque más es mejor con las máquinas de juego, una VRAM de 4GB estará bien para una computadora portátil promedio. La mayoría de las PC se envían con GPU. Sin embargo, algunas marcas pueden permitirle hacer la configuración del sistema a su gusto.

RAM controla la velocidad a la que puede acceder a los datos independientemente de su ubicación en un disco duro. Cuanta más memoria RAM tenga una computadora, más tareas puede realizar a la vez sin ningún problema. Por lo tanto, debe apuntar a un rango de ocho a 16 GB para una gran experiencia de juego.

Como la RAM no es lo más costoso en una computadora portátil, será aconsejable obtener la mayor cantidad posible.