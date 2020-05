Las Mejores aplicaciones de citas para encontrar pareja en 2020

El amor es una parte inevitable de nuestra vida diaria. Sin embargo, en esta cultura repleta y de rápido movimiento, mantener una relación estable o incluso encontrar una pareja adecuada es extenuante. Los seres humanos anhelan un compañero, el que los conoce de adentro hacia afuera.

Algunas personas tienen la suerte de conocer a esa persona en una etapa temprana de la vida, mientras que otras tienen que esperar mucho más. Pero rara vez, tienen la oportunidad de encontrarse con seres de ideas afines, y mucho menos llevarse bien con ellos.

Atrás quedaron los días en que solíamos saludar a gente nueva e interesante en las calles y en los cafés. Las plataformas sociales como Facebook e Instagram han cambiado la forma en que interactuamos con caras desconocidas. Si bien estas plataformas están más orientadas a amigos y familiares, los últimos tiempos han visto una nueva ola de aplicaciones de estilo de vida destinadas a citas y conexiones.

Tanto Apple App Store como Google Play Store están llenas de aplicaciones para encontrar coincidencias interesantes en el área. Pero tenga en cuenta que no debe descargar una aplicación aleatoria o desconocida. La mayoría son capturadores de datos personales con perfiles falsos y altos precios de suscripción innecesarios.

Por esta razón, hemos seleccionado las cinco mejores aplicaciones de citas y conexiones para usuarios de iPhone y Android. Mencionaremos el mejor con algunas alternativas capaces. Enumeraremos las características, su principal punto de venta y nuestra experiencia con los pros y los contras de cada servicio.

Las aplicaciones de citas en línea han dado una nueva esperanza en esta era moderna. Estas soluciones proporcionan una plataforma común para que personas interesantes se reúnan, hablen e incluso hagan avanzar. Con más de 100 millones de usuarios activos en aplicaciones de citas, hay muchas posibilidades de que tropieces con la pareja de tus sueños. Hoy, en este artículo, hablaremos sobre las mejores aplicaciones de citas para 2020. ¡ Desplácese hacia abajo para leer más!

Los usuarios de la aplicación pueden configurar sus perfiles en línea, cargar algunas de sus imágenes y coquetear en línea con “guiños”. Los usuarios pueden recibir nuevas coincidencias diariamente. La aplicación Match para citas ofrece funciones integrales como la posibilidad de ver quién ha visto tu perfil y tus fotos. Sin embargo, esta funcionalidad solo se puede desbloquear con una suscripción de Match.com.

Match continúa agregando nuevas características, como un mezclador tipo Tinder, integración con Android Wear y Apple Watch, además de fragmentos de voz y vídeo en un archivo profesional . El sitio también está poniendo a cabo un servicio basado en el teléfono llamado AskMatch que se pone en contacto con un entrenador de citas para asesoramiento.

Caracteristicas

Coqueteo en línea con “guiños”.

Vea quién ha visto su perfil con la versión paga.

Nuevas características como una mezcla similar a Tinder, Android Wear e integración de Apple Watch.

Fragmentos de voz y vídeo en el perfil

Costo

Versión gratuita: sí

Plan básico, tarifa de tres meses: $ 23.99 / mes

Plan básico, tarifa de seis meses: $ 21.99 / mes

Plan básico, tarifa de un año: $ 19.99 / mes

Descargue la aplicación para Android e iOS

OkCupid comenzó como uno de los sitios de citas más populares antes de pasar a una aplicación para mantenerse al día con la tecnología moderna. Sin embargo, eso no significa que sus métodos estén desactualizados. Para comenzar, OkCupid le pide que complete su perfil con gran detalle. Requiere que respondas las preguntas, así como las respuestas que te gustaría que tu pareja tuviera. Esto permite que el algoritmo de la aplicación asigne porcentajes de compatibilidad. Luego le muestra coincidencias potenciales basadas en estos cálculos.

Si alguien despierta tu interés, lo mejor es enviarle un mensaje en lugar de agradarle. La visualización de Me gusta es exclusiva para los suscriptores de la lista A, por lo que sus Me gusta pueden pasar desapercibidos. Además, a diferencia de aplicaciones como Tinder, OkCupid no limita la mensajería, lo que significa que cualquiera puede enviarle un mensaje. Puede prestar más credibilidad a su perfil al vincular sus páginas de redes sociales.

OkCupid es una de las aplicaciones más famosas en el mundo de las citas. Es propiedad de Match Group, propietarios de Match.com y Tinder. Cuenta con más de 40 millones de personas, aunque no estamos seguros de cuántos de ellos usan la aplicación a diario.

La solución opta por un modo tradicional de citas; le hace al usuario un montón de preguntas con la ayuda de las cuales encuentra una coincidencia adecuada según sus intereses. Además, posee algunas características avanzadas como perfiles de deslizamiento según su elección. La aplicación también ofrece algunos planes de suscripción mensual que ayudan a desbloquear funciones avanzadas.

Caracteristicas

Filtros avanzados y opciones de seguridad.

Un sistema de chat único

Función de citas locales para citas locales

Los usuarios pueden establecer preferencias personales

Costo

Versión gratuita: sí

Un mes de la Lista A: $ 19.95 / mes

Lista A de tres meses: $ 14.95 / mes

Seis meses de lista A: $ 9.95 / mes

Descargue la aplicación para iOS y Android

Una lista de las mejores aplicaciones de citas no estaría completa sin mencionar Plenty of Fish. Otro viejo pero bueno, POF cuenta con una base de datos en los millones literales. Al igual que otras aplicaciones de citas, POF le pide que responda cuestionarios sobre sus gustos, disgustos, deseos y necesidades. También incorpora la mecánica de deslizamiento de Tinder, así como un sistema propio “Spark”. Este sistema hace que sea más fácil romper el hielo con alguien, ya que le permite citar una parte de su perfil. Además de eso, también tiene una característica que le permite ver posibles coincidencias cercanas.

En el mundo de las mejores aplicaciones de citas, Plenty of Fish es algo único en el sentido de que es totalmente gratuito y sin condiciones. Está disponible en iOS y Android.

POF es uno de los sitios de citas más populares con aproximadamente 70 millones de usuarios. La aplicación le permite unirse y enviar mensajes de forma gratuita. Sin embargo, para acceder a las funciones avanzadas, uno tiene que pagar una cierta cantidad dependiendo del tipo de suscripción.

El sitio de citas tiene más inclinación hacia una relación enfatizada en las citas, es decir, las biografías en él son mucho más profundas. Entonces, si eres alguien inclinado hacia la relación, POF es la mejor aplicación para ti. Además, la interfaz de la aplicación es muy limpia y fácil de usar.

Caracteristicas

Partidos basados ​​en intereses compartidos

Cuestionario para la creación de perfiles.

Filtros personalizados

Encuentra los perfiles similares a tu enamorado

Cita una parte del perfil de alguien para iniciar una conversación.

Costo

Versión gratuita: sí

Tarifa de versión premium por tres meses: $ 9.80 / mes

Versión premium por doce meses: $ 5.95 / mes

Descargue la aplicación para iOS y Android

Zoosk es un software de citas en línea que tiene el motivo de ayudar a las personas a conectarse, hablar y encontrar romance. Zoosk tiene un montón de usuarios, aunque no estamos seguros de cuántos de ellos están activos.

Es una aplicación de citas bastante estándar, en la que el usuario puede crear un perfil, conocer gente y llevar las cosas adelante. La aplicación de citas es una vieja escuela debido a sus servicios en lugar de ser una aplicación de correspondencia moderna como Tinder. Sin embargo, eso también lo hace propenso a los robots de spam y otras cosas similares.

Caracteristicas

Chatea con otros suscriptores.

Se puede decir directamente sí a los SmartPicks.

Opción para ver los perfiles que te han visto.

Costo

Versión gratuita: sí

Tarifa de un mes: $ 29.95 / mes

Tarifa de tres meses: $ 19.98 / mes

Tarifa de seis meses: $ 12.49 / mes

Descargue la aplicación más para iOS y Android

Conoce la nueva característica de Facebook presentada a principios de este año: Facebook Dating. Con esto, Facebook promete una experiencia de citas en línea fácil y auténtica. Te emparejará con personas que comparten los mismos intereses, asisten a los mismos eventos y se unen a los mismos grupos. Tendrá la posibilidad de compartir publicaciones de Instagram directamente en su perfil de citas de Facebook. Se agregará la misma funcionalidad para las historias para fin de año.

Una de las características más emocionantes de Facebook Dating es potencialmente coincidir con las personas que ya están en su círculo. Puede agregar hasta nueve amigos de Facebook o seguidores de Instagram en su lista de Secret Crush. Esta lista seguirá siendo secreta, asegura Facebook. Si alguien en su lista se une a Facebook Dating, recibirá una notificación de que alguien está enamorado de ellos. Si también te agregan a su lista, entonces tienes una coincidencia.

Esta es una función opcional, lo que significa que no todos en Facebook son miembros. Es completamente gratis, sin compras en la aplicación o anuncios.

Facebook Dating aún no está disponible, pero llegará al mercado en 2020. Les dará a los usuarios sugerencias diarias para tener citas. Esta no es una aplicación como tal, sino una funcionalidad adicional de Facebook, como “marketplace”.

Los usuarios pueden expresar sus intereses a través de los próximos eventos o grupos a los que se han unido para ver otros solteros con mentalidad. Facebook Dating es diferentes del perfil normal que todos tenemos, ya que solo muestra la información básica como el nombre y la edad. Esto, a cambio, elimina cualquier posibilidad de acecho, lo cual es muy común en la cuenta de Facebook normal.

Caracteristicas

Solo disponible para usuarios mayores de 18 años.

Saldrá en 2020.

Por ahora, la aplicación solo está disponible en un dispositivo móvil.

Los usuarios no coincidirán con amigos, solo amigos de amigos o extraños.

Solo los demás que hayan optado por Facebook Dating pueden verlo.

No se podrán enviar fotos entre partidos.

Costo gratuito

Probablemente hayas oído hablar de Tinder. De hecho, es una de las aplicaciones de citas más famosas del mercado actual. También es muy popular, lo que significa que hay más personas que otras aplicaciones de citas.

Cualquier persona mayor de 18 años puede unirse. Configurar un perfil es fácil, con un segmento para una biografía que te permite describirte en 500 caracteres o menos. Puede cargar hasta seis imágenes y vincular sus cuentas de redes sociales a su perfil.

Una vez que esté todo configurado, Tinder comenzará a sugerir coincidencias según sus preferencias. Puede deslizar hacia la izquierda (para pasar) o hacia la derecha (para darle me gusta) según el nombre de la persona, la edad, una foto y alguna información adicional si la tiene. Si ambos tienen Facebook vinculado, pueden ver sus amigos en común. Tinder solo permite que las personas se envíen mensajes entre sí si ambos han deslizado hacia la derecha. Esto significa que no recibirá mensajes de nadie que no le guste.

Las revisiones de Tinder lo han aclamado como una de las mejores aplicaciones de citas debido a su facilidad de uso y respeto. Sin embargo, algunos lo han criticado por ser más un patio de recreo para encuentros casuales que citas reales.

Puedes descargar Tinder gratis en iOS y Android. La versión gratuita solo te ofrece deslizamientos limitados por día. Si desea deslizamientos ilimitados, debe pagar mensualmente.

Tinder ofrece un suministro interminable de perfiles para satisfacer sus necesidades. Uno después de registrarse en la aplicación puede comenzar a deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda en los perfiles enumerados. La aplicación también le permite conectarse con su cuenta de Facebook para crear fácilmente su perfil.

Tinder afirma haber realizado 30 mil millones de partidos hasta la fecha, lo que lo convierte en una de las aplicaciones de citas más confiables. Para aprovechar las funciones avanzadas y emocionantes, los usuarios pueden subir a Tinder Plus o Tinder Gold. La funcionalidad adicional incluye la libertad de chatear con solteros en todo el mundo, me gusta ilimitada, posibilidad de aparecer como el perfil más destacado en su área durante casi 30 minutos, super me gusta, rebobinar para dar una segunda oportunidad y mucho más.

Caracteristicas

Fácil proceso de registro.

Interfaz amigable.

Una aplicación basada en la ubicación que conecta a los miembros cercanos.

Conéctese a aplicaciones como Snapchat y Spotify.

La comunidad LGBTQ también es bienvenida

Costo

Versión gratuita: sí

Un mes de Tinder Plus para personas de menos de 30 años: $ 9.99 / mes

Un mes de Tinder Plus para personas mayores de 30 y 30 años: $ 19 / mes

Descargue la aplicación para iOS y Android

Al igual que muchas otras aplicaciones populares para citas, Bumble cuenta con facilidad de uso y una interfaz fluida. Aunque los perfiles son mucho más cortos, en general funciona de la misma manera que Tinder. Sin embargo, difiere cuando se trata de mensajes. Para los partidos de género opuesto, la mujer debe ser la que primero envíe un mensaje dentro de las 24 horas. Cualquiera de las partes puede extender este plazo por varias razones. Por otro lado, para coincidencias del mismo sexo, cualquiera puede iniciar la conversación.

Bumble valora la seguridad por encima de todo, siendo una de las mejores aplicaciones de citas con un código de conducta explícito. Si está buscando alternativas a Tinder, Bumble es la indicada para usted. Puede descargar la aplicación en iOS o Android de forma gratuita, aunque ofrece compras opcionales en la aplicación.

Bumble ha ganado tanta popularidad debido a su primera característica femenina. La aplicación brinda a las mujeres la oportunidad de dar el primer paso, a diferencia de otras aplicaciones como Tinder, donde ambas partes tienen una base común.

Según el software, ayuda a liderar una relación más saludable y significativa. Su interfaz fácil de usar hace que esta aplicación de chat de citas sea una combinación perfecta para los amantes de las citas. Aprovechando Bumble, es bastante fácil poner una imagen, agregar la biografía y deslizar hacia la derecha o izquierda.

La última versión de esta aplicación incluye un complemento para enviar fotos dentro del mensaje. Una característica interesante que diferencia a este sitio de citas de otros es su opción “Bizz”, con la ayuda de la cual los usuarios pueden ver mejores oportunidades de carrera.

Características:

Solo las mujeres pueden hacer el primer movimiento

La opción de una revancha

Golpes ilimitados

Puede extender cuánto tiempo tiene para responder a alguien.

Notificación en un partido.

Costo

Versión gratuita: sí

Impulso por una semana: $ 8.99 / semana

Impulso por un mes: $ 24.99 / mes

Impulso por tres meses: $ 16.66 / mes

Impulso por seis meses: $ 13.33 / mes

Descargue la aplicación para iOS y Android

8. Grindr

Cuando se trata de sitios de citas gay, ninguno se acerca a Grindr. Es la mejor aplicación de citas para la comunidad LGBTQ +, que actúa como una plataforma de redes sociales y un lugar para encontrar un socio. De hecho, le pide que deje en claro en su perfil si está buscando amor, algo más informal o solo amigos.

Después de configurar su perfil, puede comenzar a darle me gusta y enviar mensajes a otras personas. Grindr también tiene una función de ubicación, lo que significa que puede ver personas cercanas. Incluso puede configurar su ubicación en otro lugar o compartirla con otros. Esta aplicación de citas es muy fácil de usar, así que no te dejes intimidar.

Si bien el registro es gratuito en Grindr, existen niveles de suscripción pagados que le permiten acceder a más funcionalidades y perfiles. Grindr está disponible en iOS y Android.

Grindr está especialmente diseñado para hombres homosexuales y bisexuales para reunirse con hombres de ideas afines en los lugares cercanos. El proceso de creación de perfil es una experiencia bastante mínima. Se enfoca en un nombre de usuario, foto de perfil y algunas preguntas simples.

Existe la opción de elegir una “Tribu” que describe el tipo de usuario, después de lo cual los usuarios pueden chatear con otras personas durante unos minutos. Grindr es de uso gratuito y admite anuncios, para una navegación sin anuncios: hay una versión premium llamada Grindr Xtra. Además del modo sin publicidad, Grindr Xtra ofrece características adicionales como filtros de búsqueda avanzada y adición de múltiples tribus.

Caracteristicas

Encuentra personas cercanas según la ubicación

Filtros para una mejor búsqueda.

Chatea y comparte fotos

Configura tus contactos favoritos

Facilidad para bloquear usuarios

Para la notificación push, los usuarios deben tener la versión Grindr Xtra.

Costo

Versión gratuita: sí

Tarifa de un mes: $ 24.99 / mes

Tarifa de tres meses: $ 39.99 / mes

Tarifa de seis meses: $ 50.99 / mes

Descargue la aplicación para iOS y Android .

eHarmony es un jugador de mucho tiempo en la actividad de citas en línea e incluso es el primer servicio en impulsar un sistema algorítmico para brindar a sus usuarios la mejor experiencia de citas. Después de que el usuario crea una cuenta, debe atravesar un “Cuestionario de relación” para generar un perfil de personalidad.

Esta creación de perfil ayuda a relacionar a los usuarios entre sí en función de sus respuestas. Todos los días, eHarmony ofrece a sus usuarios una selección de coincidencias en las áreas de compatibilidad. El usuario tiene una opción para conectarse si encuentra que el interés es mutuo. Los suscriptores premium reciben mejores opciones de coincidencia y descubrimiento, y algunos complementos como poder ver quién ha visto su perfil recientemente.

Caracteristicas

Cuestionario de compatibilidad

Mensaje personalizado para mayor facilidad

Preguntas rápidas preescritas

No hay restricciones en la cantidad de fotos que se pueden ver.

Costo

Versión gratuita: sí

Tarifa de un mes: $ 59.95 / mes

Tarifa de tres meses: $ 29.95 / mes

Tarifa de seis meses: $ 29.90 / mes

Descargue la aplicación para iOS y Android

Coffee Meets Bagel es una aplicación de citas que requiere que un usuario inicie sesión en Facebook para acceder. Después de eso, los usuarios pueden configurar sus preferencias en el perfil en consecuencia. Todos los días al mediodía, CMB enviará a los hombres una pequeña lista de posibles coincidencias según sus preferencias de perfil, y a las mujeres también se les enviará una serie de coincidencias que hayan mostrado interés en ellas, dejando espacio para que las damas correspondan los gustos.

Si hay una atracción mutua, entonces el software proporcionará una ventana de chat de siete días junto con un rompehielos. Para tener acceso ilimitado a los bagels y a los perfiles, el usuario debe desembolsar 385 beans (frijoles) la cual es una moneda que puedes comprar dentro de la misma app.

Caracteristicas

La única aplicación donde las mujeres superan en número a los hombres

Permite subir 9 fotos

Ventana de chat de 7 días

Partidos curados

Los perfiles no se pueden buscar

Da una opción para averiguar si el mensaje ha sido leído o no.

Costo

Versión gratuita: sí

Tarifa de 100 frijoles: $ 1.99

Tarifa de 2000 frijoles: $ 23.99

Tarifa de 3000 frijoles: $ 24.99

Descargue la aplicación para iOS y Android

11.- Down Dating

Down Dating es muy similar a otras aplicaciones de citas como Tinder y Bumble. Sin embargo, a diferencia de Tinder, Down Dating requiere que vincules tu cuenta de Facebook para la verificación. También se le pregunta si está buscando algo casual o algo más serio. Después de completar su perfil, puede deslizar hacia la derecha en los perfiles que le gusten y a la izquierda en los que no. Cuando obtiene una coincidencia, puede comenzar a enviarse mensajes entre sí.

Cualquier persona mayor de 17 años puede unirse a Down Dating. La aplicación de citas está disponible tanto en iTunes como en Google Play. Aunque generalmente es gratuito, Down Dating ofrece una suscripción mensual de $ 19.99 para acceder a funciones adicionales.

Descargue la aplicación para iOS y Android

12. East Meet East

Si buscas específicamente solteros asiáticos, entonces esta aplicación de citas asiática es para ti. La aplicación cuenta con una base de membresía de más de 2.5 millones de solteros de todo el mundo. Como cualquier otro en esta lista de las mejores aplicaciones de citas, Asian Dating le permite completar un perfil antes de navegar a través de posibles coincidencias e iniciar conversaciones.

Asian Dating ofrece tres grados de membresía: estándar (gratis), oro y platino. Los miembros estándar solo pueden comunicarse con miembros pagos, mientras que los miembros dorados pueden hacerlo con todos los miembros. Los miembros Platinum, por otro lado, tienen acceso a todas las funciones de la aplicación.

Descargue la aplicación para iOS y Android

13.- Hinge

Hinge ha sido comparada con Tinder de muchas maneras. Sin embargo, lo que lo distingue es su método único de mostrarle otros perfiles. Requiere que vincules tu cuenta de Facebook, que Hinge usa para conectarte con amigos de amigos. La aplicación de citas te presenta todos los amigos que tienes en común, así como intereses y otros gustos. Debido a que solo te conecta con personas que no están muy lejos de tu círculo, puedes preguntarles a tus amigos mutuos acerca de tus coincidencias.

Puede descargar la aplicación de citas Hinge en iOS y Android. Como la mayoría de las aplicaciones de citas, tiene una versión gratuita y una versión paga, que le da acceso a más funciones.

Descargue la aplicación para iOS y Android

14.-The League

Si estás buscando a alguien excepcionalmente superior al estándar, entonces The League es la mejor aplicación de citas para ti. Promovido como un servicio de citas para personas bien educadas y ambiciosas, The League no es una aplicación a la que cualquiera pueda unirse. Debe permitir que la aplicación acceda a sus cuentas de Facebook y LinkedIn como parte del proceso de registro. También debe completar una solicitud.

Todo esto será verificado y utilizado por The League para determinar si eres elegible. Al igual que las solicitudes universitarias, puede ser aceptado, rechazado o en la lista de espera. Sin embargo, debe notarse que los rechazos son muy comunes.

Una vez que sea aceptado, puede seguir siendo miembro gratuito u optar por una membresía paga. La versión paga le costará $ 99 al mes o $ 250 al año. Si bien no es exactamente la aplicación de citas más asequible del mercado, The League ciertamente ofrece coincidencias potenciales que provienen de buenas escuelas y tienen carreras respetables. Aprende a encontrar una cita perfecta en The League ahora.

Descargue la aplicación para iOS y Android

15.- Wingman

¿Ojalá pudieras dejar que tus amigos de confianza y cercanos jugaran a los emparejadores por ti? Wigman es la aplicación que le da a tus amigos el control no solo de manejar las coincidencias perfectas para ti, sino también de escribir gran parte de tu perfil para ti. Solo entrarás en el circuito si a tu pareja le gustas. Solo entonces puedes enviarle un mensaje a esa persona.

Si tienes ese tipo de círculo de amigos de confianza, da el paso y mira qué encuentran por ti.

Plataforma : Android, iOS

16.-Badoo

Si bien esta aplicación de citas está en un modelo freemium con características adicionales disponibles a un precio determinado, Badoo alberga a más de 370 millones de usuarios de 190 países y sigue contando. Entonces, esto le brinda una amplia base de datos y opciones para encontrar el amor.

Una de las mejores características de Badoo es su exhaustivo proceso de verificación que garantiza que cada usuario sea real y esté en Badoo por razones limitadas solo a citas. Su método de verificación se basa en fotos cargadas, verificaciones telefónicas, cuentas de redes sociales conectadas y más.

En cuanto a sus características relacionadas con la búsqueda de coincidencias, son muchas. Desde funciones de deslizamiento tipo Tinder para ver los perfiles de los usuarios cercanos, Badoo equipa a sus usuarios con múltiples canales.

Badoo se presenta como un centro para aplicaciones de citas con transmisión de vídeo en vivo y función de mensajería. La aplicación utiliza su preferencia para sugerir una coincidencia e incluso le permite comenzar la transmisión de vídeo en vivo. Badoo afirma que, en promedio, 13,000 usuarios eliminan la aplicación ya que encuentran una combinación perfecta dentro del servicio.

Pros

Comunidad enorme

Complemento de Facebook e Instagram

Filtro de menú directamente desde la página de inicio

Uno puede enviar un mensaje sin el partido

Soporte de transmisión de video en vivo

Contras

Muchos perfiles falsos

No hay forma de controlar que los miembros se unan a la transmisión

Disponibilidad multiplataforma

Accesible en iOS y Android

Precio

Las funciones habituales permanecen libres. La prima de Badoo a $ 15 por mes le permite revertir los rechazos, identificar a quién le gustó su perfil e incluso obtener sus mensajes para leer primero.

Descargue la aplicación para iOS y Android

17.- Hily

Hily es una aplicación de citas gratuita que no solo verifica las identidades de sus usuarios, sino que también se asegura de que cualquier mensaje ofensivo, irrespetuoso o abusivo se filtre antes de llegar al destinatario.

Uno de los mayores inconvenientes de las aplicaciones móviles sociales es dar a todos el poder de intimidar y abusar en línea. Hily aborda claramente eso a través de algoritmos eficientes.

Al llegar a su proceso de emparejamiento, Hily utiliza un algoritmo basado en aprendizaje automático detrás de una interfaz de usuario simple de deslizamiento. Este algoritmo se ajusta a sus preferencias y gustos para hacer sugerencias en consecuencia. Las funciones básicas y de descarga están disponibles de forma gratuita, pero las características adicionales vienen con una compra en la aplicación de $ 9.99 por mes.

Estas aplicaciones móviles son el futuro de las citas; al igual que muchas otras que se han convertido en la principal fuerza impulsora detrás de las principales operaciones en diversas industrias. Cuando se trata de conexiones emocionales y comprensión, la tecnología juega un papel vital en reunir a dos personas de todo el mundo. Y las aplicaciones móviles, en particular, son las favoritas en esta carrera.

Descargue la aplicación para iOS y Android

18.- Happn

Con más de 80 millones de miembros, happn es una de las aplicaciones de citas más populares. ¡Esta aplicación te permite descubrir, chatear y conocer gente local con la que te has cruzado en la vida real!

En la aplicación funciona en el método Cross path, para usar esto simplemente descargue y cree su perfil con su información básica y cuando se cruza con otro usuario, su perfil aparece en su aplicación.

Descargue la aplicación para iOS y Android

19.- QuackQuack Dating

Si un perfil llama tu atención, puedes darle me gusta en secreto y no lo sabrán hasta que te vuelvan a gustar. Si quieres seguir adelante, puedes enviarles un saludo y recibirán una notificación al respecto. Si ambos obtuvieron el interés mutuo, ¡tienes un flechazo! Ahora pueden chatear entre ellos.

QuackQuack es la aplicación de citas y emparejamiento más popular de la India para reunirse, chatear, coquetear y salir con usuarios verificados.

QuackQuack tiene 8 millones de usuarios registrados y puede ayudarlo a encontrar su fecha. Para usar la aplicación QuackQuack, cree su perfil, cargue sus fotos y comience a ver a otros miembros en su ciudad. Si le gusta algún perfil, muestre su interés haciendo clic en un botón y si otro uso también le gusta su perfil, ¡es un partido!

Pero para usar su función de chat, tendrá que comprar su “suscripción premium” Como es una aplicación de pago para usar sus funciones de chat, aún puede hacerlo porque afirman que cada perfil es revisado y verificado por su moderador para asegurarse de que coincida solo con solteros genuinos y verificados.

Los usuarios deben verificar su número de teléfono móvil o sus perfiles de Facebook para que podamos estar seguros de que estamos saliendo con usuarios reales y verificados.

Descargue la aplicación para iOS y Android

¿Cómo elegir la mejor aplicación de citas en línea?

Las aplicaciones de citas en línea han dado a la gente un suspiro de alivio. Pero, en este ámbito competitivo, con cada solución superando a otras en alguna u otra área, es bastante difícil seleccionar la plataforma perfecta que satisfaga todas sus necesidades. Por lo tanto, para simplificar la selección, hay algunos factores en función de los cuales hemos categorizado estas soluciones:

1. La mejor aplicación para Android: Coffee Meets Bagel .

2. La mejor aplicación para iPhone: Tinder, Bumble .

3. Aplicaciones de citas famosas: Tinder, OkCupid .

4. La mejor aplicación para las relaciones: Bumble .

5. La mejor aplicación para conexiones: Tinder, Plenty of Fish.

La aplicación de citas en línea es la mejor plataforma, especialmente para las personas más ocupadas, ya que pueden encontrar a su pareja directamente desde su teléfono. Las aplicaciones enumeradas anteriormente son las que atraen a la audiencia en todo el mundo y atienden a miles de tortolitos en todo el mundo.

¡Así que prepárate, elige tu aplicación favorita, crea un perfil y bam! Su tablero está lleno de posibles coincidencias. Luego, siéntese y disfrute de una taza de café con el hombre / mujer de sus sueños. Elige la que más te guste y sumérgete en la cultura de citas en línea.