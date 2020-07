Las Mejores aplicaciones de sonidos y efectos para memes Soundboard

Diferentes redes sociales como Facebook e Instagram ahora están llenas de memes divertidos y videos cortos curiosos. Si también deseas crear memes divertidos, debes tener una colección de videos y sonidos que debes combinar.

Para disfrutar de una cantidad ilimitada de sonidos en un solo lugar, puedes probar un conjunto de aplicaciones de placa de sonido para su dispositivo Android. Eso es lo que seleccionamos para discutir hoy. Hemos probado un buen número de aplicaciones de la placa de sonido de Android para hacer una lista de 20. La mayoría de las aplicaciones nos decepcionaron con la baja calidad y la menor cantidad de sonidos.

Te traemos 20 aplicaciones de Soundboard para Android que incluyen una gran cantidad de colecciones de sonido y la calidad de esos sonidos es satisfactoria. Por lo tanto, puede revisar las características y probar la aplicación que cree que es la mejor para usted.

1. Meme Soundboard por Zombodroid

Hay muchas aplicaciones de creación de memes y edición de video desarrolladas por este desarrollador de aplicaciones y su aplicación de placa de sonido es como una revolución en el campo de la placa de sonido en Android. Sin embargo, esta aplicación incluye una gran colección de sonidos divertidos y húmedos que sonarán genial con cualquier tipo de troll y meme. Simplemente descargue los sonidos y úselos para hacer algo más divertido.

Características importantes

Cientos de sonidos de alta calidad están disponibles aquí.

Puede hacer su propio paquete de sonidos personalizados con esta aplicación.

Los sonidos de esta aplicación son compartibles, y puedes usar cualquier red social para compartirlos con tus amigos.

Crea tu propia biblioteca de sonidos y almacena tus sonidos favoritos para encontrarlos muy fácilmente.

Le permite combinar más de 16 sonidos y hacer uno más largo.

Múltiples opciones de reproducción, modo nocturno e interfaz fácil de usar también están disponibles aquí.

Descargar

2. Instant Buttons – Los Efectos de Sonido más Chidos

Buttons es una aplicación completa de caja de resonancia que puede hacer que cada día sea un poco más alegre. Tiene una gran colección de sonidos divertidos, memes, ruidos en un solo lugar. También puedes grabar el tuyo. Hacer sonidos divertidos y asignarlos en botones son tareas fáciles. La interfaz de la aplicación es simple y ofrece un ambiente clásico. Es de uso gratuito, pero viene con anuncios en la aplicación. Las siguientes características pueden despertar su interés.

Características importantes

Hay más de 400 sonidos diferentes de numerosas categorías.

Incluye memes y efectos de sonido de programas de anime, juegos y series de anime.

Encontrarás fácilmente tus programas favoritos, momentos divertidos, ruidos, clips de sonido, diálogos, sonidos de pedos, etc.

Viene con secciones basadas en categorías y motores de búsqueda avanzados.

Encontrará sonidos para audiencias de todas las edades, ya sean canciones infantiles, espectáculos o contenido de humor para adultos, todos están disponibles aquí.

Puede crear sus sonidos personalizados, agregar nuevos descargándolos y usar los sonidos también como tonos de llamada.

Descargar

3. Meme y Vine Soundboard

Para abreviar, Meme and Vine Soundboard es la aplicación más divertida de Soundboard; puedes probar. Esta aplicación es como una reunión de sonidos divertidos que serán perfectos para un troll o tareas de creación de memes. Al explorar las listas de sonidos de esta aplicación, encontré muchos grupos llenos de sonidos y canciones categóricamente separados. Además, hay diferentes opciones que le resultarán útiles, como usar los sonidos como tono de llamada. ¿Quieres saber más? Vea las características para más detalles.

Características importantes

Todos los botones tienen fotos o logotipos destacados, por lo que puedes entender qué tipo de logotipo será.

Incluye una interfaz muy fácil de usar y un modo nocturno.

Puede marcar sus sonidos favoritos para encontrarlos más tarde muy fácilmente.

Una opción de descarga con un solo clic también está disponible para usted.

Cada vez que se actualice, encontrará nuevos sonidos disponibles.

Descargar

4. Meme Sonidos

Aquí hay otra aplicación de placa de sonido para Android que presenta sonidos simples, divertidos, memes y GIF con sonido de forma gratuita. Se llama Meme Soundboard 2020.

Esta aplicación es tan simple como parece. Hecho únicamente con el propósito de diversión y entretenimiento. Lo interesante es que viene con algunos minijuegos. Siempre puede actualizar a su versión Pro para obtener experiencias sin publicidad y obtener acceso a algunas funciones premium.

Características importantes

La aplicación consume una pequeña cantidad de recursos del sistema y funciona en la mayoría de los dispositivos Android.

Incluye memes populares desde el período de 2000 hasta hoy.

Disfrutará de su audio de alta calidad, y esta aplicación incluye un botón de parada para una respuesta rápida.

Cuenta con GIF de alta calidad y renderiza en resolución superior.

Con frecuencia se agregan nuevos sonidos y también puede solicitar al equipo de desarrolladores que agregue sus favoritos.

Descargar

5. VoiceChat Troll – Meme Soundboard

También puedes probar VoiceChat Troll para obtener nuevos sonidos para memes y otros propósitos. Esta popular aplicación Soundboard para Android está diseñada con una interfaz de usuario muy fluida, y hay una gran colección de sonidos disponibles para usted. Encontrará muchas categorías con muchos sonidos. Además, esta aplicación de música contiene numerosas canciones que también puedes usar para crear memes. Puedes hacer tu propia colección de sonidos divertidos en esta aplicación, y te ayudará a encontrar los sonidos más adelante cuando los uses.

Características importantes

Hay más de 30 categorías de sonidos disponibles con 12 sonidos diferentes para cada grupo.

Toneladas de canciones divertidas y sonidos curiosos también están disponibles.

Puede usar los sonidos de esta aplicación como tono de llamada y alarma.

Reúnes tus sonidos favoritos en una carpeta.

Esta aplicación incluye sonidos de diferentes películas, animes y videojuegos.

Puedes usar esta aplicación en cualquier plataforma.

Descargar

6. Cientos de botones y sonidos para bromas

Use cientos de botones y sonidos si le gusta disfrutar de una fuente con una gran cantidad de sonidos. Esta aplicación Soundboard de calidad premium ahora es completamente gratis para ti. Sonarás de cualquier categoría como hilarante, divertida, molesta, emocionante, genial, romántica y otras. Puede explorar las categorías y marcar sus sonidos favoritos que puede usar más adelante. Además, esta aplicación le permitirá usar los sonidos como tono de llamada y alarma de su teléfono inteligente. Suena interesante, ¿verdad? Veamos más al respecto.

Características importantes

Más de 4 cientos de sonidos están disponibles en el almacenamiento.

Los sonidos de esta aplicación se recopilan de diferentes Animes, películas, videojuegos y otras fuentes.

Esta aplicación incluye bucles y capacidades multitáctiles.

Los sonidos se clasifican en función de sus tipos.

La interfaz fluida te permitirá navegar por las páginas de esta aplicación.

Descargar

7. 100 botones de sonido

También puedes probar 100 botones de sonido. Probablemente sea la aplicación Soundboard más simple para Android. Cualquiera puede usar esta aplicación debido a su interfaz de usuario simple y su colección de sonido bellamente organizada. Hay diferentes tipos de sonidos que puede encontrar muy fácilmente, ya que se clasifican por separado. Además, le permite usar cualquier tipo de dispositivo para obtener sonidos. Suena bien, ¿verdad? Bueno, puedes echar un vistazo a las características para obtener más información.

Características importantes

Hay cientos de botones con diferentes sonidos disponibles en ellos.

Se utiliza un hermoso tema para diseñar esta aplicación.

Recopila sonidos de videojuegos, películas, animes, programas de entrevistas y muchas otras fuentes naturales.

Encontrará muchos animales, vehículos, cristales rotos y muchos otros sonidos de arrastre.

Es una aplicación muy ligera que no dañará la velocidad de su teléfono inteligente.

Se puede actualizar automáticamente, y cada vez que se actualiza, incluye nuevos sonidos.

Descargar

8. Dank Meme Soundboard -MLG, tonos de llamada, alarmas y más

Dank Meme Soundboard es uno de los nombres más reconocidos entre las mejores aplicaciones de soundboard disponibles en PlayStore . Es una de esas aplicaciones raras en su categoría que permite la personalización del perfil del dispositivo y una accesibilidad sin igual. La interfaz de usuario de la aplicación es simple con una perspectiva moderna. También encontrará un panel de búsqueda intuitivo para un acceso rápido. Recibe actualizaciones periódicas y actualmente contiene más de trescientos sonidos con memes en su colección.

Características importantes

La aplicación obtiene nuevo contenido de forma regular.

Marque sus sonidos favoritos y conviértalos en tonos de llamada y sonidos de notificación.

La calidad de audio de los memes es de alta calidad, y puedes reproducirlos en voz alta por diversión.

Funciona en modo fuera de línea, y puede descargar y guardar diferentes tableros de sonido divertidos en su almacenamiento local.

La aplicación está integrada con anuncios ocasionales, y hay opciones para usar sonidos premium como tonos de llamada gratis.

Descargar

9. VSound + Soundboard para Vine

Elija VSound + Soundboard, si le gustan los sonidos divertidos y los memes de Vine. Tiene una colección de más de 100 sonidos que son divertidos y geniales para un alivio de la risa.

Le permite usar los sonidos como tonos de llamada y sonidos de notificación. Juega y comparte con tus amigos los sonidos más divertidos y las citas populares de todos los tiempos. La interfaz de la aplicación es ampliamente accesible y viene con integración de anuncios. Siempre puede actualizar a su paquete premium para una experiencia sin publicidad y características adicionales.

Características importantes

Incluye diversión para jugar juegos de números que ponen a prueba tu inteligencia.

Obtendrá muchos sonidos divertidos de Vine, como POP, no mi papá, 21 y otras frases.

Reproduzca sonidos con solo unos toques en los botones.

También integra tablas de clasificación de Google para que pueda comparar los puntajes de sus exámenes con sus amigos y familiares.

Le permite organizar sus favoritos en un solo lugar y también cuenta con una organización de placa de sonido basada en categorías.

Descargar

10. Voces de LoL – Soundboard

Otra emocionante aplicación de Soundboard está lista para conocerte. Es Voice of LoL, una popular aplicación de placa de sonido para Android. Esta aplicación definitiva de Soundboard está llena de sonidos y canciones emocionantes. La mejor parte de esta aplicación es su compatibilidad de idiomas. Esta aplicación puede proporcionar sonidos para memes con diferentes idiomas. Entonces, no importa en qué país vivas; Puedes usar esta aplicación gratis. Además, hay un cubo lleno de características en esta aplicación que lo ayudará de diferentes maneras.

Características importantes

Los sonidos de diferentes juegos MOBA están disponibles en esta aplicación.

Puede usar estos sonidos como tono de llamada y alarma.

Los sonidos de trolling de 17 países diferentes también están disponibles aquí.

Haga nuevos sonidos usando su voz usando un sistema de compartir integrado de esta aplicación.

Más de 350 sonidos están disponibles con diferentes categorías.

Descargar

11. Sonidos Freak

Veamos otra aplicación de banda sonora popular para Android, Sounds Freak. Piensa qué tipo de sonidos quieres usar. Puede escribir el nombre de la categoría y buscar en el cuadro de búsqueda. Además, puede explorar las categorías por separado.

Encontrará cientos de sonidos en cada una de esas categorías. Esta aplicación incluye sonidos de videojuegos, anime, películas, series dramáticas, programas de entrevistas y muchas otras fuentes. Entonces, es como una aplicación de caja de resonancia todo en uno.

Características importantes

Más de 350 sonidos están disponibles en esta aplicación.

Marque sus sonidos favoritos y encuéntrelos más tarde.

Puede ocultar sonidos de las listas que no le gustan en absoluto.

Usa los sonidos como tono de llamada y alarma.

Hay un cuadro de descripción que le mostrará toda la información sobre los sonidos.

Use cualquier aplicación o redes sociales para compartir los sonidos con sus amigos.

Descargar

12. Meme Soundboard Ultimate

Aquí hay otra aplicación de caja de resonancia con muchas variaciones de sonido y sonidos de meme. Se llama Meme Soundboard. Esta aplicación presentó nuevas actualizaciones y características en su última versión.

La interfaz de usuario de la aplicación es simple pero pulida. Ofrece un entorno minimalista, y puede rastrear sus recuentos de reproducción de diferentes sonidos. Además, es completamente gratis para todos.

Características importantes

Cuenta con un botón de detención dedicado, por lo que el usuario tiene la libertad de detener o reproducir los sonidos en cualquier momento.

Esta aplicación cuenta con un panel de seguimiento de toques que cuenta los toques dentro de la aplicación.

Puede organizar sus sonidos más escuchados en la portada.

Ofrece los mejores sonidos de memes para trolling en un solo lugar.

Esta aplicación incluye una función de control de volumen para una mejor accesibilidad.

Descargar

13. Custom Soundboard – Crea cajas armónicas únicas

Si desea hacer sus propias cajas de resonancia con total libertad, elija Custom Soundboard. Esta útil aplicación de placa de sonido para usuarios de Android es completamente gratuita. Algunos usuarios lo consideran el mejor en su categoría. La aplicación cuenta con una interfaz muy accesible. Le encantará su diseño minimalista de aplicaciones y sus opciones compactas de uso compartido. Funciona en casi todos los dispositivos Android actualizados. Interesándote, mira las siguientes características que te atraerán más.

Características importantes

La aplicación te permite hacer un número ilimitado de tableros de sonido.

Ofrece mucha personalización, como diferentes colores y miniaturas para los archivos de sonido.

Puede agregar archivos de audio desde el almacenamiento local o las URL compatibles.

Esta aplicación le permite integrar capas de sonidos en un archivo, y también puede agregar efectos de desvanecimiento.

Viene con un sistema de copia de seguridad inteligente, por lo que no necesita preocuparse por la pérdida de archivos.

Descargar

14. Anime Soundboard – Sonidos, tono de llamada, notificación

Algunas series de anime como Naruto y Fairy Tale tienen bandas sonoras tan hermosas que no podemos resistirnos a usarlas para crear nuevos memes o para usarlas como tonos de llamada.

Anime Soundboard es una aplicación que viene con sonido de casi todos los animes populares, incluidos Naruto, One Piece, Fairy Tale, Death Note y One Punch Man. Y la colección de sonido es tan amplia que no tiene que buscar un tipo particular de sonido en Google. Simplemente descárguelos y úselos de todos modos.

Características importantes

Cientos de sonidos emocionantes y divertidos del anime están disponibles aquí.

Puede usar esos sonidos como tono de llamada o alarma de su teléfono.

Ningún anuncio parecerá interrumpir su atención a los sonidos.

Encuentra diferentes categorías de la lista en esta aplicación.

Tonos de llamada populares de anime almacenados por separado en una carpeta.

Se actualizará solo e incluirá más sonidos más recientes para usted.

Descargar

15. Gamer Voice Changer Soundboard

Para mí, los sonidos de los videojuegos parecen ser más divertidos y emocionantes. Es por eso que deseaba usar esos sonidos en diferentes memes. Gracias a MLG Gaming Soundboard que me permitió hacerlo.

Bueno, esta útil aplicación de Soundboard para Android contiene una buena cantidad de sonidos tomados de diferentes videojuegos populares. Por lo tanto, puede elegir su favorito y usarlos para hacer sonidos nuevos y divertidos. Además, usar esta aplicación es fácil y no tardará mucho en encontrar los tipos de sonidos que está buscando.

Características importantes

Las diferentes categorías de sonidos de juego están disponibles aquí.

Los sonidos se toman de la mayoría de los juegos populares de todo el mundo.

Puede usar el motor de búsqueda activo para encontrar los sonidos que desea.

Interfaz muy simple con un hermoso tema .

Le permite usar los sonidos como tono de llamada de su teléfono y tono de alarma.

Le permite usar cualquier dispositivo moderno para usar esta aplicación.

Descargar

16. Anime SoundBoard

A CARBONE se le ocurrió su propia aplicación de recopilación de audio llamada Amine SoundBoard. Ya sea que necesites algunos clips de sonido para divertirte o para refrescarte recuerdos de tu serie de anime favorita, seguramente te servirá bien.

La colección siempre está creciendo, con actualizaciones periódicas de los desarrolladores. El inventario de aplicaciones y la interfaz de usuario es simple y de fácil acceso. Obtenga más información sobre esta aplicación que lo atraerá para obtenerla en su biblioteca de aplicaciones en la siguiente sección.

Características importantes

Esta aplicación funciona en casi todos los dispositivos Android modernos.

No necesita preocuparse por los recursos del sistema, ya que ocupa muy poco espacio del sistema.

Puedes crear tus propios sonidos de anime favoritos.

La aplicación te permite hacer nuevos stickers que puedes usar para asignar sonidos.

Podrá conocer nuevos programas de anime mientras navega por nuevos clips de sonido.

Descargar

17. Meme Soundboard Custom MLG

Hacer memes no es fácil si no tienes una gran fuente de sonido. Use Meme Soundboard Custom para disfrutar de una gran colección de sonido y música en un solo lugar. Aquí se almacenan toneladas de sonidos espeluznantes y divertidos, y puede encontrarlos usando un cuadro de búsqueda muy activo.

La descarga de los sonidos no tomará mucho tiempo y le permitirá usarlos en un minuto. Además, esta hermosa aplicación de placa de sonido para Android está diseñada con un cubo lleno de características útiles.

Características importantes

Más de 300 sonidos para memes están disponibles aquí para descargar y usar.

También puede agregar sonidos desde su teléfono a esta aplicación para crear nuevos sonidos de meme.

Puede configurar esta música divertida y emocionante como tono de llamada, mensaje o tono de alarma.

Admite cualquier dispositivo e incluye una interfaz muy sencilla y fácil de usar.

Te permite compartir los sonidos con tus amigos a través de diferentes redes sociales.

Usa múltiples sonidos para hacer uno diferente.

Descargar

18. Soundboard para juegos: tonos de llamada, notificaciones, sonido

Esta Soundboard está dedicada a los jugadores que CkEnterprises te ofrece. Se llama Gaming Soundboard y viene con características, como su nombre indica. Viene con la mayoría de los juegos populares, clips de sonido, sonidos de juegos, efectos, diálogos, etc. Funciona en dispositivos Android sin problemas y ocupa muy poco espacio en el sistema. La interfaz de la aplicación es ampliamente accesible y acogedora para usuarios de todas las edades.

Características importantes

Ofrece más de 150 sonidos de numerosos juegos, y se actualiza regularmente.

Puede reproducir los sonidos presionando los botones de sonido, y eso no activa anuncios.

Puede usar los sonidos como tono de llamada, sonido de notificación u otras alertas de sus dispositivos.

La aplicación ejecuta anuncios ocasionales para apoyar a los desarrolladores. También les ayuda a proporcionar la aplicación gratis para los usuarios.

Funciona mientras permaneces sin conexión.

Puedes encontrar sonidos de tus juegos favoritos, como GTA V, Assassin’s creed, Fortnite, PUBG, etc.

Descargar

19. Sonidos SW

¿Dónde están los amantes de Star War? Ahora puede usar los sonidos de Star War en el meme y otros archivos de video con SW Sounds. Esta aplicación de placa de sonido de alta tecnología para Android está diseñada con una interfaz muy fácil de usar, por lo que cualquiera puede usarla.

Además, hay una gran colección de sonidos que se utilizan en diferentes películas de Star Wars. También puede encontrar numerosas citas y diálogos de diferentes personajes de las películas. ¿Querer aprender más? Luego vea las características.

Características importantes

Le permite usar esta aplicación en cualquier dispositivo como teléfonos inteligentes, tabletas, etc.

Descargue más de 2000 citas de diferentes personajes del universo SW.

La opción de descarga con un clic lo ayudará a obtener un sonido rápidamente.

Se actualizará automáticamente y también agregará nuevas citas y sonidos.

Puede usar esta aplicación incluso cuando esté desconectado.

Descargar

20. JoJo Soundboard

¿Eres fanático de la serie de anime JoJo’s Bizarre Adventure? Bueno, aquí viene JoJo Soundboard, compilando muchas imágenes favoritas de los fanáticos, clips de audio y otros en un solo lugar.

Y es la última opción para hoy, ya que ya he discutido 19 aplicaciones, y es la vigésima. Sin embargo, esta aplicación viene con una interfaz de usuario simple para una amplia accesibilidad. Funciona en la mayoría de los dispositivos Android, por lo que la compatibilidad no es un problema para usted. Se puede descargar gratis y viene con integración de anuncios.

Características importantes

Cuenta con un inventario de archivos materialista.

Esta aplicación está optimizada para teléfonos Android.

Se espera que enfrentes algún anuncio en la aplicación, y eso es para apoyar a los desarrolladores.

Le permite acceder rápidamente a la caja de resonancia mientras reproduce clips de voz y visuales de su anime favorito.

Ofrece salida de audio de alta calidad y suena muy bien con los auriculares.

Descargar

Todas estas aplicaciones son más o menos igualmente compatibles entre sí con respecto a su colección. Te puedo asegurar que ninguno de ellos te decepcionará. Para dar un nuevo paso en tu misión de creación de memes, no debes perder esta oportunidad.

Simplemente revise las características y seleccione la que le parezca especial. Aún así, si desea saber qué aplicación me encanta recomendar, debo repetir el nombre de Instant Buttons, Meme y Vine Soundboard, Anime Soundboard. Yo personalmente los usé y estaba demasiado satisfecho. Sin embargo, puede optar por cualquiera de estas aplicaciones sin duda.

¿Usó alguna otra aplicación de placa de sonido que sea incluso mejor que estas aplicaciones? En caso afirmativo, solo deje el nombre en el cuadro de comentarios. Me encanta probarlos, ya que soy un gran amante de los memes. Sin embargo, es hora de tata. Manténgase saludable y espere hasta que venga con algo nuevo. Mil gracias por su apoyo.