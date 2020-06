Las mejores herramientas Open Source de Business Intelligence BI

Las herramientas de Business Intelligence (BI) de código abierto proporcionan un gran valor a los usuarios de Linux para administrar negocios. Estas herramientas se conocen popularmente como herramientas de BI. No importa si se trata de una organización comercial tradicional o en línea; tienen que trabajar con muchos datos. La inteligencia empresarial consiste en algunas estrategias para el análisis de datos de cualquier negocio.

Aunque no es posible procesar estos enormes montones de datos acumulados manualmente. Los desarrolladores de software de código abierto han creado algunos programas informáticos para la inteligencia empresarial.

No siempre son un programa independiente, sino un grupo de herramientas que pueden recuperar y analizar datos comerciales y hacer informes de acuerdo con eso. Con la difusión de la computación en la nube, las herramientas de BI hoy en día no siempre necesitan instalaciones individuales con muchos recursos. Ahora están disponibles para todos los principales sistemas operativos, no importa si está ejecutando Linux, Mac o Windows.

Las herramientas de BI son de uso gratuito y pueden modificarse para que cumplan con los requisitos de cualquier organización individual. Además, este software proporciona un entorno más seguro para datos confidenciales. Pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, los tableros digitales, las hojas de cálculo, las herramientas de informes y consultas, el monitoreo de actividades y el almacén de datos son herramientas de Business Intelligence.

Es su trabajo encontrar el tipo de herramienta que necesitará para administrar su negocio. Para facilitarlo, hemos incluido las 20 mejores herramientas y software de BI de código abierto que lo ayudarán a organizar mejor sus datos.

1. Pentaho

Pentaho es probablemente la herramienta de BI de código abierto más popular disponible para las empresas. Puede analizar datos, crear informes, crear flujos de trabajo y extraer datos de diferentes fuentes. Esta suite tiene una edición comunitaria que es completamente gratuita. Esto es muy útil para las pequeñas empresas en línea y los estudiantes universitarios que luchan con sus nuevas empresas. Puede optar por el paquete completo u optar por módulos individuales. Se puede acceder a las herramientas desde cualquier navegador utilizando su plataforma web.

Características:

Tiene una herramienta avanzada de creación de informes para informes de datos.

El estudio de diseño integrado ayuda a los gerentes a marcar informes para facilitar su comprensión.

Puede agregar una capa de metadatos personalizados a sus fuentes de datos existentes para que pueda encontrarlos fácilmente.

La solución de integración de datos de Pentaho ha incluido Kettle que puede ayudar a extraer y cargar datos para acceder al almacén de datos.

La herramienta gráfica avanzada puede crear esquemas ROLAP para el análisis de datos.

2. JasperReports

JasperReports es un motor de informes ampliamente utilizado para la inteligencia de negocios. Puede crear automáticamente informes de fácil lectura para imprimir a partir de los datos extraídos. Es parte de la suite de inteligencia empresarial de Jasper.

Las otras herramientas de esta suite se pueden integrar fácilmente con JasperReports para una mayor productividad. Incluso puede incrustar esta herramienta en cualquier software basado en Java de su organización para obtener informes impresos o web. JasperServer le permitirá importar estos informes para futuras interacciones.

Características:

Los informes admiten una amplia variedad de formatos de salida, incluidos PDF, HTML, XLS, CSV, etc.

La biblioteca JFreeChart lo ayuda a integrar diferentes elementos visuales como un cuadro, gráfico, barra, etc. para que sea fácil de entender.

lo ayuda a integrar diferentes elementos visuales como un cuadro, gráfico, barra, etc. para que sea fácil de entender. Admite herramientas integrales para variables personalizadas y análisis.

No existe una limitación virtual para la longitud y el tamaño del límite. Es por eso que puede hacer informes con un período de tiempo más largo.

La herramienta adicional, iReport, es un diseñador gráfico de informes que personalizará el informe para su organización empresarial.

Es compatible con Unicode, que es una gran característica si desea trabajar con una variedad de idiomas locales.

3. RapidMiner

RapidMiner es una conocida herramienta de minería de datos que utiliza el aprendizaje automático para el análisis de la base de datos. Esta herramienta se conocía anteriormente como YALE. Hay una versión de línea de comandos y un editor visual disponibles para esta herramienta. Esta herramienta es altamente efectiva para extraer datos de aparatos científicos de alto rendimiento.

La interfaz visual de esta herramienta es muy fácil de usar. También tiene una función de complemento o extensión para integrar nuevas variables sin conocer muchas cosas técnicas. Esta característica ayuda a crear algoritmos personalizados para extraer datos que cumplan con los requisitos de su organización empresarial.

Características:

Admite el procesamiento analítico en línea (OLAP) para el descubrimiento de datos que ayuda a pronosticar diferentes situaciones en función de muchos escenarios hipotéticos.

Utiliza el entorno Java y XML para la descripción de datos que ayuda a usar esta herramienta en cualquier plataforma.

para la descripción de datos que ayuda a usar esta herramienta en cualquier plataforma. Tiene una integración total con el Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA) que ayuda a extraer datos con la ayuda del aprendizaje automático de código abierto.

(WEKA) que ayuda a extraer datos con la ayuda del aprendizaje automático de código abierto. Tiene incorporados más de quinientos módulos para diferentes tareas que incluyen validación, visualización, preprocesamiento, pronóstico, etc.

Proporciona API de Java para integrar RapidMiner con su software de BI.

4. Talend Open Studio

Talend Open Studio es una herramienta de BI de código abierto para la extracción, carga y transformación de datos. Es una herramienta basada en Java y se ejecuta en el entorno de desarrollo Eclipse RCF. La interfaz gráfica de usuario de esta herramienta es muy fácil de usar y consiste en un diseñador gráfico y un repositorio de metadatos para archivos.

Admite la escalabilidad que ayuda a obtener más productividad a partir del análisis de datos para su negocio. Los usuarios pueden escribir scripts para crear componentes para ampliar la funcionalidad de este software de BI.

Características:

Cuenta con un modelador de negocios avanzado con un diseñador de trabajo muy fácil de usar para su negocio en crecimiento.

El administrador de metadatos ayuda a crear y administrar metadatos para integrar sus pilas de datos comerciales con otras herramientas para el análisis y la presentación de informes.

Tiene una biblioteca integrada de más de 400 componentes para ampliar las funciones.

Casi todas las características tienen una herramienta de análisis de impacto incorporada para medir los riesgos relacionados con el nuevo modelo.

Arrastrar y soltar metadatos y la función de búsqueda de componentes es una característica muy útil para los personales de negocios.

5. ReportServer

Esta es una herramienta de BI muy versátil y directa al grano. La edición comunitaria de esta herramienta es más generalizada y gratuita. Pero si desea más personalizaciones y flexibilidad, puede optar por la edición empresarial que le costará algunos dólares. Este software puede integrarse fácilmente con Jasper BI Suite junto con algún otro software de inteligencia empresarial popular.

Características:

La interfaz de usuario es muy fluida y fluida. Da un ambiente flexible incluso para los principiantes.

Es un paquete de software basado en la web y, por esta razón, puede ejecutarlo dentro de su navegador desde cualquier lugar.

Cuenta con una herramienta avanzada de informes ad hoc que puede preparar informes en tiempo real en función de las necesidades del usuario.

Tiene soporte incorporado para exportar informes en formato de archivo Excel.

El programador es una característica muy útil que puede crear y publicar informes en la programación predefinida.

Al ser una herramienta de BI basada en la web, admite trabajos colaborativos a través de la función integrada TeamSpaces.

6. Metabase

Metabase es una herramienta de análisis de datos de código abierto. Esta herramienta ayuda a los personales de negocios a obtener respuestas de diferentes consultas basadas en los datos de usuario de su empresa. Incluso puede visualizar los datos e informes de una manera atractiva que facilitará las presentaciones. Metabase funciona con una amplia gama de soluciones de bases de datos que incluyen Google Analytics, Google BigQuery,

Amazon Athena, Yandex ClickHouse, Oracle, etc. Metabase tiene uno de los sistemas de instalación más simples. Puede implementarla en su nube preferida con solo un clic. Incluso puede instalarlo en su computadora personal para informes personales.

Características:

Es compatible con la imagen Docker para ejecutar cualquier servicio de su elección.

La función de instalación con un clic admite servicios populares como AWS Elastic Beanstalk y Heroku .

. Puede ejecutarse localmente en cualquier sistema operativo, incluido Linux, a través del entorno Java.

A diferencia de la mayoría de las otras herramientas de BI, la interfaz de usuario es muy limpia con gestos modernos.

Admite la integración con Slack para trabajos de equipo colaborativo.

Incluso puede cambiar el nombre, anotar y editar diferentes propiedades de datos para facilitar el uso de sus trabajadores humanos.

7. Knowage

Es posible que haya escuchado el nombre de SpagoBI, una herramienta de inteligencia de negocios de código abierto muy popular. Knowage es el sucesor de esa herramienta que hereda todas las buenas propiedades de Spago. Proporciona una amplia gama de análisis de datos que es compatible con muchos motores analíticos populares. Al igual que cualquier otra herramienta de inteligencia empresarial, proporciona todas las características comunes.

Pero lo interesante es que también proporciona algunas características nuevas útiles para negocios emergentes como inteligencia de ubicación, colaboración, consultas visuales, etc. También tiene una edición comercial paga que proporciona características administrativas adicionales y soporte directo de los desarrolladores.

Características:

Tiene un modelo analítico avanzado que puede realizar muchos algoritmos analíticos comunes y crea informes de acuerdo con eso.

Las versiones más recientes tienen una herramienta de diseño gráfico que permite análisis y visualizaciones interactivos.

Incluso la versión comunitaria gratuita y de código abierto tiene una gran cantidad de herramientas administrativas que incluyen planificador, administración de menús, configuración del motor, monitoreo de auditoría, etc.

El servicio de notificaciones, el cliente de correo electrónico, el motor de búsqueda, las herramientas de colaboración, etc. están integrados con el paquete de software para aumentar la

productividad de su empresa.

La consola en tiempo real y los diales de medición ayudan a los administradores a monitorear los cambios sutiles y toman medidas de acuerdo con eso.

8. KNIME

KNIME significa Konstanz Information Miner. Es una herramienta alemana de inteligencia empresarial que proporciona un entorno visual para el análisis de datos. Esta herramienta puede integrar, explorar y analizar datos para su posterior procesamiento e informes. KNIME está basado en Java y funciona con el entorno de desarrollo interactivo Eclipse.

El soporte API modular permite que esta herramienta extienda las funcionalidades. Utiliza el aprendizaje automático para la minería de datos mediante el popular proceso denominado canalización de datos. Puede crear flujos de datos y analizarlos visualmente con el visualizador interactivo.

Características:

Admite la escalabilidad basada en la capacidad de la máquina para obtener el máximo rendimiento posible de la computación paralela.

Tiene soportes API bien definidos que se pueden usar para desarrollar complementos para extensiones de funciones.

La interfaz de usuario es muy fácil de usar e intuitiva, lo que ayuda incluso a las personas sin antecedentes técnicos a poder utilizarla.

La versión de línea de comandos de esta herramienta ayuda a los ejecutivos veteranos a usar este software para ejecuciones por lotes de forma remota.

Admite el procesamiento previo y la limpieza de datos con unión, normalización, binning, muestreo, etc.

9. BIRT Project

BIRT es una plataforma de tecnología de código abierto para análisis de datos e informes. Es ampliamente utilizado como un software de inteligencia de negocios entre diferentes organizaciones. Es un conjunto de aplicaciones web basadas en Java que se ejecuta en Java a Enterprise Edition. Esta herramienta admite una amplia gama de módulos y estilos para generar informes. La API pública de esta herramienta le permite utilizar las funcionalidades dentro de sus otras aplicaciones de inteligencia empresarial.

Características:

Cuenta con un diseñador de informes que le ayuda a personalizar sus informes utilizando el entorno visual.

El motor de gráficos avanzado genera gráficos a partir de los datos derivados que se pueden exportar a otras aplicaciones para su publicación.

Admite diferentes estilos de informes, incluidos gráficos, listas, tablas cruzadas, informes compuestos, etc.

Admite la manipulación de datos mediante la clasificación, el filtrado, la agrupación y el resumen.

Admite diferentes formatos de archivo y fuentes para la minería de datos. Incluso puede codificar por su cuenta para agregar soporte para más fuentes de datos.

10. Helical Insight

Helical Insight es una herramienta de BI de código abierto basada en Java. Tiene edición comunitaria y empresarial para diferentes tipos de usuarios. La edición comunitaria es gratuita con capacidades limitadas. Pero para la mayoría de los usuarios, la edición comunitaria será suficiente.

Puede ejecutar esta herramienta en cualquier sistema operativo con el IDE de Eclipse preinstalado. Te perderás algunas características como el diseñador de paneles personalizados, informes ad hoc e informes en tiempo real en la edición comunitaria. Pero si necesita estas características, puede optar por su marco de BI de código cerrado con soporte para desarrolladores.

Características:

Tiene una función de administración de roles de usuario y programación de correo electrónico incorporada con este software.

Puede obtener soporte técnico de su gran foro comunitario si alguna vez tiene algún problema.

Cuenta con una gestión de flujo de trabajo basada en XML para su organización empresarial.

Obtendrá actualizaciones gratuitas de la comunidad regularmente para las correcciones de errores y parches de seguridad.

Para la creación de informes y análisis de datos, es compatible con el método de back-end EFW por conveniencia.

11. SQL Power Wabit

SQL Power Wabit se conoce como la herramienta de inteligencia de negocios todo en uno. El conjunto de software fácil de usar ha hecho que el SQL Power Wabit se destaque de otro software de BI de código abierto. El objetivo principal de los desarrolladores era crear un entorno directo para los personales de negocios donde puedan realizar todos sus análisis e informes comerciales sin mucho conocimiento técnico.

La edición comunitaria de esta herramienta es completamente gratuita. Tiene una herramienta de creación de informes de arrastrar y soltar con características avanzadas donde no se requiere habilidad de codificación.

Características:

Función de informes estándar con editor de panel personalizado para crear informes ad hoc para su organización.

Admite diferentes elementos visuales como líneas, barras y gráficos circulares para hacer informes visualmente atractivos.

Tiene informes de inteligencia empresarial en tiempo real con actualizaciones en vivo del conjunto de resultados que no es muy común entre otros software de BI de código abierto.

Los usuarios no requieren ningún conocimiento de SQL o Javascript para ejecutar y mantener esta herramienta para sus negocios.

13. ART – A Reporting Tool

ART: una herramienta de informes es una herramienta de código abierto simple pero potente para la inteligencia empresarial. Es muy ligero con algunas características sencillas. Es una herramienta basada en navegador y puede ejecutarse en cualquier plataforma, incluido Linux. Puede implementar rápidamente resultados de consultas SQL y publicar cuando el resultado esté listo.

Esta herramienta basada en Java necesita que Apache Tomcat esté instalado en la computadora para funcionar. Cuenta con una excelente documentación en Internet para llevarlo a través del sencillo proceso de implementación de cualquier sistema operativo.

Características:

Puede generar un informe de análisis empresarial a través del navegador web.

Admite una amplia gama de tipos de informes, incluido el sistema tabular, el formato de gráfico, etc.

Los informes pueden exportarse como formatos de archivo Excel o PDF para su posterior análisis.

La programación de informes es una característica muy útil para los administradores de empresas.

El tablero de instrumentos es muy fácil de usar e intuitivo. Incluso puede obtener múltiples informes en un solo tablero a la vez.

14. Dataiku

Dataiku es una herramienta colaborativa de BI de código abierto. Es utilizado especialmente por los científicos de datos y las personas que trabajan en ciencia de datos. Los analistas de negocios también obtienen muchos beneficios de este software debido a su capacidad de análisis profundo. Tiene versiones tanto gratuitas como empresariales. La versión gratuita es accesible para siempre con un máximo de 3 usuarios de soporte. Incluso la versión gratuita ofrece tanta flexibilidad que no tiene que restringir a un límite de datos.

Características:

Las funciones de ML automatizadas permiten a los ejecutivos de negocios realizar análisis de datos sin ningún conocimiento de ciencia o ingeniería avanzada.

Esta herramienta puede conectarse a más de 25 fuentes de datos diferentes, como protocolos genéricos y soluciones de bases de datos de terceros.

La herramienta de visualización de datos de arrastrar y soltar ayuda a los usuarios a crear cuadros y gráficos para que su informe sea más atractivo y fácil de entender.

Además de instalar el cliente local en su computadora personal, puede instalar Dataiku en cualquier servidor en la nube como Microsoft Azure, Amazon EC2, Google Cloud, etc.

15. Apache Superset

Apache Superset es una herramienta emergente de análisis y visualización de datos para inteligencia empresarial. Esta herramienta de BI de código abierto todavía está en la etapa de incubación. Este proyecto fue iniciado por Airbnb Engineering and Data Science, que forma parte de Airbnb inc.

Esta herramienta fue escrita en el marco Flask basado en Python. Airbnb normalmente usa esta herramienta con Apache Druid para su propósito. Pero Superset se puede usar con cualquier fuente de datos compatible con SQL Alchemy. Aunque es una herramienta de desarrollo, recibirá ayuda instantánea del equipo si encuentra algún problema.

Características:

La interfaz de usuario es muy intuitiva y fácil de usar. Los paneles proporcionan un entorno interactivo para la visualización de datos.

La función avanzada de administración de roles le permite decidir las autoridades para diferentes funciones.

Tiene un potente editor de SQL y es compatible con casi todas las bases de datos SQL populares.

Hay una gran cantidad de nuevas empresas que utilizan esta herramienta y es por eso que obtendrá un gran apoyo de la comunidad.

16. WideStage

WideStage es un informe simple que crea una herramienta para su negocio. Es conocido popularmente como un software de BI de autoservicio. Puede crear informes desde varias bases de datos SQL. Puede descargar e instalar directamente esta herramienta basada en la web desde su repositorio de Github.

Actualmente, WideStage está en su segunda versión y tiene una interfaz de usuario nueva y más intuitiva con algunas características adicionales.

Características:

Es compatible con muchos tipos de bases de datos, incluidos MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MongoDB, etc.

Puede acceder a una variedad de características de seguridad para la administración de acceso a sus datos comerciales confidenciales.

Permite a sus clientes utilizar esta herramienta de autoservicio para crear sus informes, de modo que su equipo de análisis de datos pueda centrarse en cosas más cruciales.

17. Orange Data Mining

Orange Data Mining es más una herramienta de ciencia de datos de código abierto. Pero si desea una visión más profunda de los datos de su negocio, Orange es una excelente opción. Esta herramienta es utilizada principalmente por científicos e investigadores de datos para la minería de datos.

Dado que es una herramienta open source, los desarrolladores de su empresa pueden bifurcarlo de acuerdo con sus necesidades y pueden convertirlo en un excelente software de inteligencia empresarial. Además, está obteniendo una amplia gama de funciones de visualización de datos directamente de la caja.

Características:

Cuenta con una herramienta interactiva de visualización de datos que puede agrupar en forma jerárquica, distribución lineal, generación de mapas de calor, etc.

Tiene un entorno de programación visual que permite incluso a los principiantes profundizar en los datos sin ningún conocimiento serio de codificación.

Incluso admite ilustraciones visuales de los conceptos básicos del análisis de datos para que pueda utilizar esta herramienta para capacitar a sus analistas de datos.

Admite complementos para ampliar las características. Incluso puede crear sus complementos para integrarlos con sus fuentes de datos existentes.

18. iReport Designer

iReport Designer es otra herramienta útil de BI de código abierto de JasperSoft. Como su nombre indica, esta herramienta cambiará por completo la forma en que realiza los informes en su empresa. Puede crear fácilmente informes sofisticados con muchos elementos visuales.

Obtendrá un gran apoyo de la comunidad como cualquier otro software desarrollado por JasperSoft. Obtendrá esta herramienta incluida con su recién lanzado JasperSoft Studio. Pero es mejor usarla independiente si lo necesita solo para informar.

Características:

Puede incrustar imágenes, cuadros, barras, gráficos, tablas de referencias cruzadas, etc. dentro de sus informes.

Admite una larga lista de orígenes de datos, incluidos CSV, XML, JavaBeans, TableModels y orígenes de datos personalizados.

Puede generar su informe comercial en diferentes formatos de archivo, incluidos HTML, CSV, Excel, Office, etc.

Es completamente compatible con otro software de código abierto JasperSoft como JasperReports Server.

19. Query2Report

Es un escritorio de herramienta de informes empresariales gratuito y de código abierto. Es una herramienta muy simple y fácil de usar para la inteligencia empresarial. Puede crear paneles para el entorno de informes y realizar informes en función de las necesidades de su empresa.

El desarrollador ha incluido muchos tutoriales en video dentro de su repositorio de SourceForge para que no tenga que enfrentar ningún problema. Si desea que sus consultas SQL se transformen en informes atractivos de fácil lectura, entonces esta herramienta es imprescindible.

Características:

Esta herramienta admite la función de informes en tiempo real con actualización automática de los datos de la consulta.

Esto siempre mantendrá separados los paneles de informes públicos y personales.

Se puede integrar con diferentes softwares de gestión de bases de datos relacionales.

El sistema avanzado de administración de roles le permite distribuir permisos de acuerdo con la autoridad.

20. DataCleaner

DataCleaner es una plataforma de análisis de calidad de datos. Si desea analizar sus datos con algún tipo de software de informes comerciales, debe transformar los datos en un formato legible. Es una gran herramienta de BI para este propósito, el motor de creación de perfiles de datos es muy potente y puede ampliarse para otras características diferentes como la fusión, transformación, deduplicación, etc.

Características:

Es compatible con casi cualquier software de administración de bases de datos, incluidos Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL, etc.

Puede leer datos de su Excel, CSV, TXT o cualquier otra herramienta de hoja de cálculo.

La función Buscador de patrones le permite buscar patrones específicos en datos de texto.

El buscador y la fusión duplicados es un gran servicio que puede obtener de esta herramienta.

Después de la creación de perfiles de datos, puede almacenar los datos del filtro en cualquier servidor de bases de datos.

Los datos siempre serán el factor determinante de las empresas modernas. Si su empresa puede obtener inteligencia de los datos, seguramente tendrá éxito. El software de BI lo ayudará con todos los procesos, desde el análisis de datos hasta la generación de informes. La lista anterior contiene herramientas para diferentes propósitos que pueden administrar mejor su negocio.

A veces es mejor optar por las herramientas propietarias con un modelo de suscripción premium debido al mejor soporte técnico. Pero si recién está comenzando con su negocio, entonces no hay nada de malo en usar herramientas de BI gratuitas. Además, la mayoría de ellos son tan poderosos como las herramientas pagas.

Espero que este artículo lo ayude a elegir el mejor paquete de software para su negocio. Y no olvide mencionar la herramienta en la que se basa su empresa en la sección de comentarios.